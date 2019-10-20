Пострадали более 10 человек: В Петербурге маршрутка полная пассажиров перевернулась после ДТП с трамваем

Авария произошла на пересечении Десантников и дублера Петергофского шоссе. На перекрестке столкнулись трамвай с маршруткой № 235. Автобус пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. От мощного удара маршрутка перевернулся.

- Маршрутка в момент аварии была набита людьми, - рассказывают очевидцы. - Службы на месте.

У трамвая выбило стекла Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и "скорая помощь".

По предварительным данным, в результате аварии более 10 человек получили различные травмы, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Маршрутка с пассажирами перевернулась после удара Фото: ДТП и ЧП Петербурга

У одной из женщин, предварительно, открытый перелом.

- Слышал удар. Грохот был адский, хотя был на соседней улице, - рассказывает очевидец Артем.

В распоряжении "КП" появилось видео с места ДТП.

- Водитель маршрутки хотел проскочить и врезался в трамвай, загубил кучу людей, - делится автор видео.

На снятых кадрах видно, как пассажиры маршрутки лежат на асфальте. Трамвай разбит, из него вылетели стекла.

Водитель хотел проскочить перед трамваем Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Из окна видно море "скорых", спасатели, по Петергофскому сейчас не проехать, всех обратно разворачивают, - сообщают горожане.

Предварительно, погибших в аварии нет.