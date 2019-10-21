Ксения Секиро: 5 шагов, чтобы достичь своей цели

Популярный блогер, эксперт по удаленной работе и мотивационный спикер Ксения Секиро продолжает делиться с читателями «КП» секретами успеха. В этот раз она расскажет о 5 шагах, которые надо сделать на пути к своей цели.

- Мечтать не вредно. Вредно - неправильно мечтать и ничего не делать. За последние пять лет я пробовала разные способы исполнения желаний, написанные в книгах или услышанные от знакомых, и выделила для себя пять работающих шагов, которые помогли мне в моем листе желаний. Я верю, что, ежедневно выполняя маленькое действие, можно достигнуть любой мечты. Главное - правильно «упаковать» ее в цель и идти вперед. Но обо всем по порядку.

1. Для начала определяемся с целями. Не в голове, а на бумаге. Берем листик и ручку. Очень важно именно прописать их. «Выбрасываем» на бумагу все, что приходит в голову. Начните с 5-10 целей на ближайшее время. Потом сформируйте 50-100 на 1-5 лет. Далее приступаем к корректировке целей.

Как не надо: хочу машину, хочу похудеть.

Как надо: хочу синий BMW X6 до июня 2020 года, хочу похудеть на 5 кг до 31 декабря 2019 года.

2. Теперь можно усилить эффект и сделать карту желаний. Для этого подберите в Интернете или печатных журналах подходящие картинки под каждый пункт. Дополнительно можно подготовить мотивирующие фразы к каждой цели: «Я крутая! У меня все получается! Я с легкостью достигаю всех своих целей! Я магнит для денег». Приклейте их рядом с целями и проговариваете каждый день. Тогда ваш мозг настроится на нужную волну и будет искать способы подтверждения этих фраз.

Теперь наклейте все на ватман. Я выступаю за печатный вариант карты желаний, так как в него вы вложите больше души, а значит, ваши цели скорее исполнятся. Электронный формат для меня «бездушный». Готовый плакат повесьте на видное место, чтобы он напоминал вам о ваших целях.

3. Следующий важный этап: продумайте пошаговый план достижения каждого пункта. Важно прописать все до мелочей. Пусть лучше будет 30 шагов к цели, но маленьких и легко выполнимых, чем 5, но объемных и пугающих.

4. Прикоснитесь к цели. Не стесняйте! Хотите машину? Сходите на тест-драйв. Хотите брендовое платье? Примерьте! Хотите большой дом? Посмотрите похожий вживую! Не сидите на месте. Становитесь ближе к своим целям! Тем более это бесплатно. Вам необходимо только огромное желание и время.

5. Действуйте! Это самое важное! Джинн из бутылки не вылезет, волшебная палочка в руках не появится. Вы можете выложиться на сто процентов на этапе составления целей или при создании карты желаний, но если вы не будете действовать, результата не будет! Просто начните что-то делать. Этот процесс затягивает. Чем ближе вы к мечте, тем больше хочется что-то предпринимать, чтобы завершить дело.

Для начала займитесь исполнением самой «легкой» мечты. Запустите этот «водоворот». Тогда и все остальные покажутся простыми. И радуйтесь, как ребенок, когда цель достигнута! Я верю, что у вас получится!