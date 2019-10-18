«Мои сладкие, тяф»: Данила Козловский приютил очередную дворняжку

Российский актер и режиссер Данила Козловский всегда мечтал завести симпатичного и дружелюбного лабрадора. Когда в его жизни появилась возлюбленная Ольга Зуева, она тоже была не против породистой собаки. Но жизнь преподносит сюрпризы. За несколько часов до Нового 2018 года пара подобрала в Грузии маленькую дворняжку, которая бродила в одиночестве по полю возле трассы. Они привезли ее в Москву, в надежде пристроить в хорошие руки. Но расстаться с собачкой не смогли. Полюбили и решили оставить себе. Тогда Козловский сообщил поклонникам в Instagram, что собаку они назвали Грузия, (сокращенно - Груша) и она - космос.

- Нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор, - написал в посте артист.

danilakozlovsky Данила Козловский приютил маленького щенка

У Груши даже появился собственный Instagram-аккаунт, где новоиспеченные «родители» сообщали фолловерам, как их подопечная поживает и как они ее называют: Псинабалерина, Маёсчастье, Девочкамая, Моясладкая,тяф,

И вот опять на странице Данилы появился похожий рассказ о спасении щенка.

- Пару дней назад поехали мы в Грузию, в командировку. Выехали из Тбилиси и видим, по дороге идёт это маленькое чудо. Останавливаем машину. Конечно, выйдя из машины, мы понимаем, что так просто эту девчонку мы здесь не оставим (я, как большой специалист, моментально определил пол, позже в ветеринарной клинике, выясниться, что это все же мальчик). Поставили малыша на землю и, пока он пил из грязной лужи воду, я слабо пытался призвать нас к трезвости и осознанности. Пока я распылялся про нашу занятость и живую душу, он подошел и лег прямо на мой кроссовок, мордочкой на шнурки и посмотрел мне в глаза. Причём без всякой мольбы во взгляде, а как-то даже... мол «чего, ты расшумелся, у нас здесь так не принято». Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны. Мы взяли его на руки и поехали в город, к ветеринару. Позже выясниться, что у него клещ и такое количество блох, что, скорее всего, через две недели он бы умер от анемии. В этот же день мы улетали назад. Нужно было сделать огромное количество прививок, процедур, оформить документы и легально вывезти его из страны. Огромное спасибо моим грузинским друзьям, которые мне помогли это сделать. Теперь этот пацан спит на теплом коврике, радует нас своей непосредственностью и космической добротой. К чему я это все пишу. Не потому что, мы хотим похвастаться своим хорошим поступком. Нет. Просто, если, когда-нибудь вы задумаетесь о том, чтобы взять собаку или кошку из приюта или случайно (как я уже дважды), увидите на дороге и почувствуете, что это все не просто так, берите и не бойтесь. Вы подарите жизнь и получите взамен столько любви и тепла, что не будете знать, что с этим делать.

По словам Данилы, щенка назвали Тбилисо Сихварули, что с грузинского переводится, как Любимый Тбилиси.

«Данила, ты супер!», «Мужик!», «Поступок настоящего Человека!», «Читаю вас, и слёзы текут сами. Спасибо за ваше большее сердце», - ответили артисту поклонники в комментариях.