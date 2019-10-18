АО «Ростерминалуголь» поддержало ученых в проведении уникальных исследований

Один из символов Финского залива - краснокнижная балтийская кольчатая нерпа – на грани вымирания. В начале предыдущего столетия в Балтийском море количество особей оценивалось примерно двести тысяч голов. Спустя полвека эта цифра уменьшилась вдвое, а то и больше. В начале девяностых популяция Финского залива, по непонятным причинам, вовсе сократилась до катастрофических размеров. Что стало причиной массового мора, ученые гадают до сих пор.

– Серьезных версий нет, есть лишь догадки. Звери были взрослые, сильные, хорошо упитанные, но все они задохнулись. При этом следов от сетей не было. Было предположение, что это отравление, – разводит руками сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин. – В Финском заливе независимая популяция. Из центральной Балтики к нам никто не приходит. Поэтому она очень маленькая, а скоро может и вовсе исчезнуть.

Эксперты называют несколько причин сокращения численности балтийского подвида. Среди них рыбаки, которые недолюбливают ластоногих, ворующих рыбу из сетей.

- Мы должны знать количество животных и состояние здоровья популяции. Последний вопрос не решен, так как это очень дорого. Предыдущие ветеринарные исследования проводились 30 лет назад. Пробы брали финны. Тогда выяснилось, что некоторые самки стали бесплодны, - объясняет ученый. - Возможно, за прошедшие годы что-то изменилось. Если животные могут нормально размножаться, то система охраны нерп поможет поднять численность.

МЕНЬШЕ 150 ОСОБЕЙ

В 2018 году перепись ластоногих провели дважды: зимой и в конце мая. Результаты исследования, как и предполагали ученые, тревожные. На территории трех стран – России, Финляндии и Эстонии – Михаил и его коллеги насчитали меньше 150 особей.

Прежде пересчет особей вели только зимой, когда животные выбирались на лед. Попробовать новый метод наблюдения экологов вынудило изменение климата. Из-за теплых зим ученые не могли получить объективную картину.

Два года назад к решению проблемы подключился крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал АО «Ростерминалуголь» (РТУ). Проект по авиаучету нерп «на камнях» компания поддерживает в рамках собственного экологического марафона.

- Учет южных популяций в Балтике стал невозможен, так как в Эстонии, Рижском заливе к периоду проведения учетов лед может уже растаять. У нас часто его тоже не хватает. На заседании экспертов комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM) встал вопрос, как контролировать популяцию, - объясняет Михаил Веревкин. - Нужно понять, насколько новый способ будет объективен, определить тенденцию. Теперь мы выясняем, какое время лучше подходит для учета «на камнях». Весной, когда завершается линька, или осенью, когда вода остывает и звери выходят на залежки.

ПОРТРЕТНАЯ СЪЕМКА

В первый осенний рейс ученые отправились 10 октября. Мониторинг проводили с борта легкомоторного самолета. С собой у ученых – фотоаппараты и необходимое оборудование. Один полет длится 5-6 часов, за это время удается проверить все тюленьи адреса. Второй полет, который состоялся спустя неделю – необходим для контроля. Классическая схема учета нерп такая: самолет летит над водой на высоте 100-150 метров. Когда исследователи видят залежку, они спускаются до 50 метров, иначе разглядеть ластоногих будет невозможно. И тут в ход идет фотоаппарат. Осенние полеты оказались удачными. Нерпу встретили везде, где ожидали увидеть. Впереди у экологов самая сложная и кропотливая часть мониторинга. Как правило, с собой ученые привозят несколько тысяч снимком. Все фотографии необходимо отсмотреть и проанализировать. Эта работа может занять несколько недель.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Спасение популяции кольчатой балтийской нерпы – лишь одно из направлений экомарафона АО «Ростерминалуголь». Ежегодно предприятие проводит комплексную работу в этом направлении. Она включает субботники, экологические квесты для детей и проектную деятельность для подростков. В рамках экомарафона в 2019 году в пруду Летнего сада Кингисеппа компания установила уникальное очистное оборудование.

Следуя принципам устойчивого развития, специализированный угольный терминал АО «Ростерминалуголь» сочетает достижение целевых производственных и финансовых показателей с реализацией экологических и социальных программ в Кингисеппском районе Ленинградской области. Такой подход позволяет АО «Ростерминалуголь» - порту свободного доступа - постоянно расширять клиентскую базу и увеличивать объемы перевалки угольной продукции. Стивидорное предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной – с помощью закрытой технологии – перевалки угля с соблюдением всех экологических норм. Здесь используются стакеры-реклаймеры, крытые вагоноопрокидыватели, конвейерные линии и пересыпные станции, трансбордеры и судопогрузочные машины. На терминале активно применяются наилучшие доступные технологии в сфере экологии. Здесь установлены системы пылеподавления, аспирации и орошения, снегогенераторы, а также очистные установки. Комбинация современного оборудования для закрытой технологии перевалки и наилучших доступных технологий в сфере экологии обеспечивает лидерские позиции АО «Ростерминалуголь» на рынке и минимальное воздействие на окружающую среду.

НАША СПРАВКА

АО «Ростерминалуголь» - порт свободного доступа, обеспечивающий экспортную перевалку угля различных российских производителей.

В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди российских угольных терминалов – 25 млн тонн. Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2018 году составил 19,9 млн тонн угля.

Стивидорное предприятие (организация, осуществляющая погрузку и выгрузку судов) входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.