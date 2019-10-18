2019-10-18T15:53:19+03:00
Общество

Горячие перспективы

Как в Гатчине переходят на закрытую систему водоснабжения
Александра СУРИС
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Владимир Норкин поделился опытом Гатчины по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения. Фото: Администрация Гатчинского района.Владимир Норкин поделился опытом Гатчины по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения. Фото: Администрация Гатчинского района.
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История перехода Гатчины на закрытую систему горячего водоснабжения началась в 2002 году. Тогда в городе впервые установили 84 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с погодным регулированием.

- Эффект мы увидели сразу же, - говорит заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин. - Более чем в два раза сократилось потребление электроэнергии, в четыре раза уменьшились объемы подпиточной воды. В итоге мощности паровых котлов хватило на паротурбогенератор и появилась возможность обеспечить электроэнергией котельную, а жители города получили более качественные услуги по теплоснабжению.

Переход в Гатчине проходит в рамках соглашения со шведским агентством по международному сотрудничеству. В этом году планируется заключить соглашение по дальнейшей модернизации систем центрального теплоснабжения двух микрорайонов Гатчины. В рамках него два городских микрорайона города полностью переведут на закрытую систему горячего водоснабжения.

Напомним, закрытые водопроводы - это системы, в которых горячая вода получается с помощью подогрева холодной уже непосредственно в жилом доме с помощью теплообменников. В открытой же системе кипяток приходит в наши квартиры из ТЭЦ или котельной по тем же трубам, что и вода в радиаторы.

- Сейчас в районе на закрытую систему практически полностью перешли три крупных населенных пункта, - напомнили в пресс-службе администрации Гатчинского района. - Это Новый Свет, Сиверский и Белогорка. Основное финансирование идет в рамках реализации областной программы с софинансированием из бюджетов района и поселений.

Кстати, в поселке Новый Свет в этом году также за счет областных субсидий ремонтируют магистральные водопроводные сети. Это болевая точка района, потому что трубы эксплуатируются уже более десяти лет.

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- 172 АИТП установлены в районе за последние 4 года в 123 домах.

- В 2020 году на областные субсидии претендуют еще 4 поселения на 74 тепловых пункта в 63 многоэтажках.

- С 2015 года в Гатчинском районе построены 37 новых домов, в которых установлены АИТП.

- 9 установок, которые смягчают холодную воду и уменьшают ее жесткость, были смонтированы в районе за 3 года.

- На 2020 и 2021 годы запланирована установка еще 4 таких систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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