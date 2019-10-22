Для «Трех мушкетеров» делали шпаги из поварешек, а Боярский хотел выкупить своего коня: неизвестные страницы советского кино

Анатолий Ходюшин – потомственный донской казак со всеми вытекающими. На коня он впервые сел в шесть лет, в четырнадцать поступил в ученики к легендарному спортсмену, двукратному чемпиону Олимпийских игр Ивану Кизимову, который и привел совсем молодого парня в кино.

- В ту пору в Ленинграде чуть ли не каждые два-три месяца снимали фильмы о революции, - вспоминает Ходюшин. – И во всех картинах была одна и та же сцена: где-то у Казанского собора собирается митинг, люди кричат «Долой царя!», а потом из-за угла вылетает конный отряд с нагайками и их разгоняет. И вот мы постоянно ездили на съемки. Нас одевали то в казаков, то в жандармов. Иногда, чтобы не тратить время, костюмы и реквизит – шашки, винтовки – привозили прямо на конюшню, на Лермонтовский проспект. Мы облачались и ехали при полном параде через весь город. Пугали народ.

Анатолий Ходюшин - потомственный донской казак. Без труда управляться даже с самыми норовистыми лошадьми он умеет еще с детства.Фото: Артем КИЛЬКИН

За съемочный день массовке платили до десяти рублей в день. С учетом того, что в те годы – а на дворе стояли шестидесятые – всего на рубль можно было неплохо поесть в ресторане, деньги это были очень неплохие.

В восемнадцать Анатолия призвали в армию, и зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк. Считается, что это были специальные «каскадерские войска» при «Мосфильме». Однако, по словам нашего героя, это в корне неверно: официально полк проходил как военная часть № 55605 и, собственно, полценной военной часть и являлся - со своим штабом и знаменем. Было у него даже особое боевое, секретное назначение – в случае войны или массовых беспорядков кавалеристам предписывалось организовать патрулирование на улицах Москвы.

"Ватерлоо" - один из самых масштабных фильмов в истории. В некоторых батальных сценах одновременно задействовали до 900 лошадей!Фото: кадр из фильма

ПОЛКОВОДЕЦ БОНДАРЧУК

Уже через девять дней после зачисления в 11-й кавалерийский полк Ходюшин впервые попал в большое кино.

- Это был фильм «Ватерлоо», - рассказывает Ходюшин. – Заказ от Италии! Сумасшедший бюджет! Невероятные масштабы! Достаточно сказать, что наш полк – а служило у нас почти 900 человек – был задействован практически полностью. Мы выходили на площадку – огромное поле – строились, и режиссер, Сергей Бондарчук, принимался командовать в мегафон: «Эскадрон такой-то! Двадцать шагов направо! Пехотная рота такая-то командир такой-то – кругом, тридцать шагов!». Как настоящий полководец.

Съемки «Ватерлоо» напоминали настоящие военные действия.

- Представьте: дается команда «Мотор!», и 600 лошадей срываются в атаку на орудийные батареи, - вспоминает он. – Грохочут пушки, поле заволакивает дымом, кто-то падает, кто-то машет саблей, над головой стрекочет вертолет с операторами. Побоище, иначе и не скажешь. Стать там инвалидом было проще простого. Чаще всего люди ломали руки и ключицы, когда падали с лошадей. Этого, конечно, всеми силами старались не допускать, но за всем не уследишь.

Значительную часть трюков на съемках "Ватерлоо" выполняли кавалеристы 11-го отдельного полка. Но после того, как пара ребят во время съемок повредила спины, всю трюковую часть отдали специально обученным каскадерам.Фото: кадр из фильма

Однажды, во время работы над сложной сценой – проскачки через поле боя на полном ходу – упали с коней и получили травмы позвоночника двое молодых ребят. После этого любые мало-мальски сложные трюки в исполнении кавалеристов оказались под запретом. Было объявлено, что отныне ими будут заниматься только специально обученные каскадеры.

- Вот тогда-то я впервые и услышал это слово, - смеется Ходюшин. – Подумал еще: «кошкодеры? Кошек, что ли, мучают?..»

ШЕДЕВР С БЕДНЫМ БЮДЖЕТОМ

После «Ватерлоо» Ходюшин по приглашению каскадера Александра Массарского попал на «Леонфильм» , где работал с режиссером Надеждой Кошеверовой – «заслуженной сказочницей» Советского союза, поставившей «Золушку» с Яниной Жеймо, «Укротительницу тигров» и множество других добрых фильмов. Каскадер стал дублером Валерия Золотухина в сказке «Царевич Проша»

- Сказала, что в профиль мы с ним – просто одно лицо, - смеется Анатолий Петрович. – Нас, конечно, познакомили лично. Валерий Сергеевич мне очень понравился. Степенный, строгий. Не сказать, чтобы очень открытый, но это нормально – мы все-таки довольно разными делами на площадке занимались.

В "Труффальдино из Бергамо" сложных трюков практически не было. А вот над реквизитом пришлось потрудиться!Фото: кадр из фильма

После «Царевича Проши» был «Труффальдино из Бергамо». Трюков там практически не ставили – зато были вещи, сложные с технической точки зрения. Специально для этой картины Ходюшин с друзьями - каскадерами Николаем Сысоевым и Олегом Корытиным - например, научились запрягать в карету шестерку лошадей – восстановил систему упряжи по старинным книгам. Ни до, ни после них никто ничего подобного в отечественном кино не делал.

В процессе работы над «Труффальдино из Бергамо» Ходюшина и его команду заметил Георгий Юнгвальд-Хилькевич – он в ту пору как раз работал над «Тремя мушкетерами».

- «Три мушкетера» поначалу были на удивление бедным фильмом, - признается постановщик. – Бюджета на съемки выделили не так чтобы очень много, поэтому на площадке были проблемы едва ли не со всем: с лошадьми, упряжью, оружием, костюмами. Реквизиторы выкручивались, как могли. Часть шпаг, например, была самодельной: клинок от спортивной рапиры, гарда – черпак от алюминиевой поварешки, перекрестье тоже как-то кустарно изготовлено. Но в кадре все это смотрелось и до сих пор смотрится на удивление убедительно – вот что значит профессионализм!

Михаил Боярский для режиссера "Трех мушкетеров" оказался настоящим подарком: сам скакал верхом, сам фехтовал и сам рвался выполнять все, даже самые сложные трюки.Фото: кадр из фильма

«НУЖНО, ЧТОБЫ Д’АРТАНЬЯНА ИНОГДА БИЛИ»

Когда часть съемок уже была закончена, отснятый материал повезли показывать заказчику – Гостелерадио СССР. Там увиденным, остались, в целом, довольны, но много претензий высказали к дракам – комиссии они показались слишком веселыми и неубедительными.

- Меня же дракам учил Кирилл Черноземов - невероятный профессонил, преподаватель по сценическому движению. Я вспомнил его уроки и сказал Георгию Эмильевичу: «Нужно, чтобы Д’Артаньяна иногда били, - вспоминает Хилькевич. – А он на пределе возможностей выкручивался из ситуации. Иначе зритель не поверит». Юнгвальд-Хилькевич проникся и предложил мне помимо конных трюков заняться еще и боевой частью.

Шпаги для фильма собирали буквально всем миром. А отдельные экземпляры делали своими руками, из старых спортивных клинков и алюминиевых поварешек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ходюшин взялся за дело с жаром: во время одного из эпизодов так убедительно «ударил» Михаила Боярского, что даже режиссер пришел в ужас – подумал, что увесистая оплеуха, которую Д’Артаньян получил от одного из гвардейцев кардинала, получилась настоящей.

- Боярский вообще был не актер, а подарок, - смеется Анатолий Петрович. – Сам ездил верхом, сам фехтовал, сам выполнял практически все трюки. А если чего-то не умел, то всегда горел желанием научиться. У нас была история: ему по сюжету нужно было на коне перепрыгнуть через забор. Я его спросил: «Миша, прыгнешь?». «Да, - отвечает. – Прыгну». Завел коня на прыжок, прыгнул… и не удержался – вывалился из седла и кубарем покатился по траве. Режиссер схватился за голову, а Миша спокойно встал, отряхнулся, подождал, пока ему подведут коня и прыгнул еще раз – теперь уже успешно. Он железный парень, конечно.

Михаил Боярский (крайний справа) после съемок хотел выкупить своего коня Хасхана. Но добро на это студия не дала.Фото: кадр из фильма

На съемках Боярский ездил на коне по имени Хасхан – великолепном рыжем донском жеребце, очень спокойном и послушном. К Хасхану актер буквально прикипел душой – сам его кормил, поил и чистил, сам седлал и отводил в конюшню после съемок, хотя все это была вовсе не его работа. И даже хотел выкупить лошадь после окончания съемок, но студия это делать категорически запретила.

- С Мишей мы в процессе работы над картиной очень крепко подружились, - признается Ходюшин. – Он не только актером, но и человеком оказался отличным. Помню, мечтали: получим гонорары – купим «Жигули»! Получили в итоге по пять с половиной тысяч рублей. Я купил, а вот он – не знаю. Скорее всего, тоже.

Михаил Боярский для режиссера "Трех мушкетеров" оказался настоящим подарком: сам скакал верхом, сам фехтовал и сам рвался выполнять все, даже самые сложные трюки.Фото: кадр из фильма

«Из процесса ушла жизнь»

Сейчас Ходюшину 69 лет. Он прекрасно выглядит и больше 45-ти ему не дать, но в кино каскадер больше не снимается. Просто потому что сейчас масштабные сцены с лошадьми проще нарисовать на компьютере, чем снимать реальных всадников.

- Из процесса ушел дух, ушла жизнь, - рассказывает Ходюшин. – У меня есть небольшая конная в Ленобласти. Вот, хочу ее немножко обновить, привести в порядок и обучать там детишек - готовить из них начинающих каскадеров. Времена меняются, а кони – это навсегда.