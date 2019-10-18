2019-10-18T18:53:43+03:00
Общество

Четыре центральных тепловых пункта модернизировали в Петербурге

Новое оборудование ГУП «ТЭК СПб» поможет сэкономить на отоплении
Полина ЖУКОВА
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ТЭК модернизировал 4 центральных тепловых пункта.ТЭК модернизировал 4 центральных тепловых пункта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В холодное время года петербуржцам для счастья надо мало – горячие вода да работающие батареи. Но и тут нужна золотая середина – чтобы и улицу «не отапливать», и душ не «чуть теплый». За идеальной температурой горячей воды в Петербурге следят на тепловых пунктах. Именно там показатели поддерживаются на нужных значениях. В том числе, в зависимости от погоды. Центральные тепловые пункты (ЦТП) не стоит путать с котельными: в последних осуществляется сам нагрев. И только потом температура «подгоняется» под параметры.

У ГУП «ТЭК СПб» в городе всего 220 таких центральных тепловых пунктов. Их активно модернизируют – после реконструкции они могут работать без участия человека, автоматически регулировать температуру в соответствии с погодой за окном. Около половины из 220 ЦТП в Петербурге уже модернизированы.

Участие специалиста на ЦТП с новым оборудованием нужно только в крайних случаях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Участие специалиста на ЦТП с новым оборудованием нужно только в крайних случаях.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году к новому отопительному сезону ТЭК реконструировал еще 4 тепловых пункта – два в Выборгском и два в Калининском районах. ЦТП на улицах Жака Дюкло, Руднева, а также на Пискаревском и Гражданском проспектах в общей сложности обслуживают 15 тысяч человек в 13 жилых домах.

ЭКОНОМИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С каждого такого теплового пункта вся информация поступает в центральную диспетчерскую на проспекте КИМа. Круглосуточно оператор ведет наблюдение за работой сетей.

– Со всех датчиков и со всех систем поступают сигналы. Оператор, наблюдая за параметрами, делает анализ. И исходя из этого принимает какие-то решения, – рассказал заместитель начальника управления ЦТП ГУП «ТЭК СПб» Валерий Семенов.

За показателями на тепловых пунктах следят операторы. Фото: Олег ЗОЛОТО

За показателями на тепловых пунктах следят операторы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Если все нормально – то за работой тепловых пунктов просто наблюдают.

– Если оператор замечает технологическое нарушение, тогда он действует: оповещает диспетчерскую службу, операторов на местах, – объяснил Валерий Семенов. – Мы не можем знать, где и когда произойдет авария. Но система анализирует ситуацию и дает какой-то прогноз.

В 2020 году ТЭК планирует реконструировать 12 центральных тепловых пунктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году ТЭК планирует реконструировать 12 центральных тепловых пунктов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, из диспетчерской можно просмотреть ЦТП по видео в режиме онлайн. А за счет того, что в пунктах человеку находиться не нужно, удается экономить немалые средства.

– Мы экономим на всем – энергоресурсах, заработной плате, на тех ненужных тратах, которых не должно быть в тарифах, – отметил Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

За работой тепловых пунктов следят из центральной диспетчерской. Фото: Олег ЗОЛОТО

За работой тепловых пунктов следят из центральной диспетчерской.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается тарифов, расти они точно из-за нового оборудования не будут, а могут даже снизиться. Ведь если на улице тепло, уровень потребления автоматически уменьшится, и общедомовые приборы это учтут.

– Петербуржцы получат то, что они и должны получать: в нормальном ежедневном режиме качественное тепло и горячее водоснабжение такое, каким оно должно быть, – добавил Иван Болтенков.

КОНКРЕТНО

Сегодня у ГУП «ТЭК СПб» на новом оборудовании работает 91 тепловой пункт. В планах реконструировать и все оставшиеся. Так, в 2020 году на очереди еще 12 ЦТП. Модернизация 4 пунктов в этом году обошлась бюджету в 150 миллионов рублей. А общая экономия составила больше 7 миллионов – за счет бережливого производства и импортозамещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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