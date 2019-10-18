Заместитель руководителя Управления криминалистики ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Форточника», изнасиловавшего 15 женщин, мы нашли с помощью мотоцикла

Эти следователи могут распутать даже самое таинственное преступление. От преступника пахло деревом, и жертва слышала звук мотоцикла? Казалось, как можно найти серийного маньяка лишь по этим приметам в многомиллионном Петербурге. Но для современных Шерлоков Холмсов, которые работают в Управлении криминалистики ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, достаточно и этого. Накануне 65-летия службы криминалистики, которое отмечают 19 октября, заместитель начальника Управления криминалистики ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Антон Новиков рассказал «Комсомолке», как раскрывались самые резонансные уголовные дела Северной столицы.

«ПРИТРОНУЛСЯ К ЖЕРТВЕ – ЭТО УЖЕ УЛИКА»

- Антон Иванович, где вы начинали служить?

- Я пришел работать в 2002 году следователем в прокуратуру Кировского района. Прошел все этапы службы. Был старшим следователем, помощником прокурора, руководителем следственного отдела по Кировскому району. И в 2012 году перешел в управление криминалистики. Последние полтора года занимаю должность заместителя руководителя управления.

Так выглядел чемоданчик криминалиста Фото: СКР

- Чем занимается ваше управление?

- На нас возложено обучение новых следователей, обучение современной криминалистической технике. Помощь в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. У нас эксперты различного профиля: фоноскописты, компьютерщики, генетики. У нас проводятся технические экспертизы, строительные, экономические, генетические.

- В фильмах показывают, как кулики всегда складывают в пакетик. Так на самом деле происходит?

- Улики мы не всегда кладем в пакетик. Это заблуждение. Не все объекты можно так складывать. Такие ошибки допускают и молодые следователи. Правильное изъятие и упаковка сохраняет следы преступника. Биологические образцы крови, например, помещать в такой пакетик нельзя – они начнут гнить.

- Вы действительно можете восстановить все удаленные файлы?

- У экспертов есть такие программы, да. Например, в убийстве сотрудницы Мариинского театра большую роль сыграла техника. Удалось восстановить переписку подозреваемых в телефоне, где они обсуждали убийство. Это легло в основу обвинения. Что касается аудио или видео, наши сотрудники могут определить - имеется ли в них монтаж. Занимаемся улучшением изображения на видео или фото: начиная от лица преступника, его антропометрических данных, до улучшения изображения госзнаков на автомобилях.

Теперь на вооружении криминалистов самая новая техника Фото: СКР

- А как вы определяете преступника по его геолокации?

- Есть криминалистическая техника которая позволяет снимать радиоэлектронную обстановку по интересующим нас местам. Мы запрашиваем судебное решение, получаем данные и можем анализировать. Аналитический комплекс может сопоставить звонки и вычислить преступника, который там находился. Но это трудоемкая работа. У нас был еще один серийник. Совершил три преступления, нападения на женщин в 2003 и 2016 годах. Найти его помог его же телефон.

- Как это произошло?

- Мы расследовали половое преступление в Красносельском районе. В нашем распоряжении есть оборудование «источник криминального света», который позволяет обнаруживать биологические образцы. В результате осмотра мы нашли следы на месте преступления, провели экспертизу ДНК.Выяснили, что за несколько месяцев в Коми было совершено такое же преступление этим же человеком. И еще одно подобное в 2003 году. После этого мы использовали комплекс радиоэлектронной обстановки. Провели экспертизу, нашли несколько телефонных номеров, которые находились рядом с местом преступления, и так вышли на преступника.

- А как вы установили, что в 2003 году он же нападал на жертву?

- Это результат того, что мы проверяли нераскрытые дела прошлых лет и биологические образцы вносили в базу. Серийный преступник оставляет следы. В одном, в другом месте, они изымаются, выделяется генотип, направляется в базу.

Источник криминалистического света позволил найти насильникаФото: Артем КИЛЬКИН

- А как вам удалось установить его ДНК?

- Преступник действительно был очень осторожен. Использовал средства защиты. Но ДНК можно получить и из потожира. Даже если человек прикоснулся к одежде. В нашем случае свою биологию он оставил на бюстгальтере потерпевшей. Затронул рукой.

«СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ НЕТ»

- А как хранятся улики, на которых есть кровь или другие следы?

- Мазки, кровь. Все высушивается и хранятся в бумажных конвертах. Потом эксперты берут объект, растворяют и определяют генотип. Потом уже его сравнивают с анализами преступника.

- Как современная техника помогает раскрывать убийства прошлых лет?

- В Красносельском районе раскрыли убийство девятилетней давности. Там обнаружили труп женщины в багажнике автомобиля. Нашли в машине отпечатки пальцев, было и видео с изображением преступников. Но раньше этих данных не хватало, чтобы раскрыть дело. Сейчас мы загрузили изображение преступника в программу, которая сопоставляет лица на фото в соцсетях, и нашли несколько совпадений, удалось выйти на подозреваемых. Когда их задержали, провели экспертизу, отпечатки пальцев совпали. Уголовное дело сейчас на завершающейся стадии.

Криминалисты используют металлоискатель для поиска улик Фото: СКР

- Записи с камер наблюдения все чаше помогают выйти на преступников?

- Да, вот в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего мальчика. Якобы он ушел играть с мячом и пропал. Начали работать с родственниками. Под подозрение попал его дядя. Отследили его передвижения на машине в день исчезновения. Изъяли записи камер. В результате мы увидели, что он приехал на машине отвел мальчика в поле, там убил и вернулся один. Хотя изначально он выдвигал другие версии. Раскрыли преступление уже на третий день после исчезновения ребенка.

- Серийные преступники встречаются часто?

- Серийных убийц теперь в Петербурге нет. Последний серийный насильник был так называемый «форточник». Он совершал преступления с 2005 по 2016 год. Всего 15 эпизодов. Мужчина проникал через форточки в квартиры на первых этажах. Совершал насильственные действия, после чего также выходил из квартиры. Преступления были в Петербурге и Ленобласти. Мы вернулись к старым преступлениям, начали заново допрашивать потерпевших. Одна заявила, что от него пахло свежей древесиной, другая, что он скрылся с места происшествия на мотоцикле с коляской. А недалеко от дома, где она жила, был мебельно-перерабатывающий комбинат. Мы сравнили его бывших работников с базой ГИБДД. Посмотрели, у кого были мотоциклы с коляской. Потом посмотрели, кто из области приехал в Петербург. Так и вышли на преступника. У нас был его генотип, оставалось только сравнить.

«ПРИХОДИТСЯ ИДТИ НА ХИТРОСТИ»

- Помните убийство в Петроградском районе, где до смерти забили девушку? (мажор, открывший охоту на красавиц – прим.ред.)?

- Его родители попытались скрыть следы преступления в квартире. Но было видео, свидетельства очевидцев, что девушка находилась именно в этой квартире. Нам рассказали, что у этой пары иногда случались конфликты. В принципе, все лежало на поверхности.

Даже если вас затронул преступник, его ДНК осталось на вас Фото: СКР

- Кровь можно найти, даже если ее замыли?

- Да, прибор под названием «источник криминального света» в этом помогает. Он дает определенное свечение. И ДНК из замытого тоже можно извлечь.

- Какой самый необычный способ раскрытия убийства вы использовали?

- Когда я еще работал в Кировском районе, там пропал бизнесмен. Начали отрабатывать круг его связей. Вышли на четырех лиц, которых стали подозревать в убийстве. Все они отрицали, что каким-то образом причастны к исчезновению бизнесмена. Среди них был один, которого мы подозревали сильнее. И когда мы узнали, что у него есть любовница, вызвали на разговор его жену. Рассказали о сопернице, и жена нам всех сдала.

- А бывает, что вам приходится идти на хитрость, чтобы получить ДНК?

- Бывают случаи, когда мы кого-то подозреваем, но официально этого статуса им придать не можем. И они отказываются сдавать слюну для проверки. Тогда приходится идти на хитрости: предложить закурить или выпить стакан воды.