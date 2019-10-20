2019-10-20T02:27:09+03:00
Звезды

Угадай звезду по фото: как сейчас выглядят кумиры 90-х Scooter, Акула, "Тату" и "Отпетые мошенники"

В Петербурге прошла супердискотека 90-х [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Угадай звезду по фото: как сейчас выглядят кумиры 90-х Scooter, Акула, "Тату" и "Отпетые мошенники"Угадай звезду по фото: как сейчас выглядят кумиры 90-х Scooter, Акула, "Тату" и "Отпетые мошенники"Фото: Артем КИЛЬКИН
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"Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догоняяяяят...." - каких-то 15 лет назад эта песня звучала из каждого утюга. Тогда Оля Бузова еще и не думала выйти на сцену, в 90-е были другие кумиры.

Руки ВВерх, певица Света, Оксана Почепа АКУЛА, группы "ВИРУС", "Отпетые Мошенники", "На-На", "Русский Размер", KRASKI, Иванушки International, Dr. Alban. Их плакатами были увешаны стены в комнате каждого подростка страны. Мы знали все эти песни наизусть, по их клипам учились делать макияж, да что там - помнили каждую черточку на брови Сергея Аморалова. Да, они остались в нашей памяти молодыми и красивыми, но время идет, годы берут свое, мы не молодеем, да и звезды тоже.

В Санкт-Петербурге прошел концерт "Супердискотека 90-х", где были все-все самые наши любимые певцы, певицы и группы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге прошел концерт "Супердискотека 90-х", где были все-все самые наши любимые певцы, певицы и группыФото: Артем КИЛЬКИН

О некоторых исполнителях, которые были королями российских школьных дискотек, уже давно ничего не слышно. Другие звезды все еще «на плаву» и даже переживают вторую волну всероссийской славы.

Как же сейчас выглядят кумиры 90-х? В Санкт-Петербурге прошел концерт "Супердискотека 90-х", где были все-все самые наши любимые певцы, певицы и группы. Было очень много зрителей, концерт шел нон-стопом почти 4 часа. Один хит сменял другой, артисты на сцене чередовались, публика визжала. Наши корреспонденты побывали на этом шоу и сделали фоторепортаж.

Хотите узнать, как это было, смотрите снимки тут.

А пока поиграем в игру "Угадай артиста". Вы точно вспомните слова, как только заиграют первые ноты их песен. Но узнаете ли вы самих исполнителей по фото? Давайте попробуем.

"Отпетые мошенники" Фото: Артем КИЛЬКИН

"Отпетые мошенники"Фото: Артем КИЛЬКИН

Эти хулиганы, кажется, победили старость. Ничуть не изменились с тех самых времен как пели "Девушки бывают разные: черные, белые, красные...". Узнали? Это "Отпетые мошенники".

Певица Оксана Почепа "Акула Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица Оксана Почепа "АкулаФото: Артем КИЛЬКИН

Идем дальше. Этой девочке уже много лет, со времен "Кислотного DJ" столько воды утекло, а она все стремится оголится на сцене. Акула, ну ты чего?

группа "На-На" Фото: Артем КИЛЬКИН

группа "На-На"Фото: Артем КИЛЬКИН

Обновили состав наполовину и снова на коне. Старшим артистам группы "На-на" уже под 50, а скачут на сцене, как молодые кузнечики.

Певец "Данко" Фото: Артем КИЛЬКИН

Певец "Данко"Фото: Артем КИЛЬКИН

За кепкой и очками не узнать, да и без них тоже. Певец Данко, когда-то певший из телевизора "Про московскую ночь" очень изменился.

Как изменилась Юлия Волкова "Тату" Фото: Артем КИЛЬКИН

Как изменилась Юлия Волкова "Тату"Фото: Артем КИЛЬКИН

Губы-варенники, густая челка... Если бы мы не подписали, что это Юлия Волкова из "Тату", ее бы узнали?

группа "Вирус" Фото: Артем КИЛЬКИН

группа "Вирус"Фото: Артем КИЛЬКИН

А как выглядит солистка группы "Вирус"? Кто-то вообще помнит ее лицо? В отличие от голоса, ее внешность как-то стерлась из памяти, так что тут никаких удивлений.

Dr. Alban Фото: Артем КИЛЬКИН

Dr. AlbanФото: Артем КИЛЬКИН

И еще один человек, которого мы рады видеть, а не слышать. Его как-то и раньше не все в лицо знали. Cтоп, холодильник, стоп морозильник, стоп, кипятильник! Dr. Alban, знай, ты в сердце навсегда!

Кирилл из группы "Иванушки International" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кирилл из группы "Иванушки International"Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну и завершает нашу угадайку очень известный российский коллектив. Да, "Иванушки" уже не те. Вот посмотрите на Кирилла, а потом - в зеркало, а потом снова - на Кирилла. Да уж, никто не молодеет, главное - душой и сердцем не стареть!

ИСТОЧНИК KP.RU

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