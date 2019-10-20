Угадай звезду по фото: как сейчас выглядят кумиры 90-х Scooter, Акула, "Тату" и "Отпетые мошенники"

"Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят, нас не догоняяяяят...." - каких-то 15 лет назад эта песня звучала из каждого утюга. Тогда Оля Бузова еще и не думала выйти на сцену, в 90-е были другие кумиры.

Руки ВВерх, певица Света, Оксана Почепа АКУЛА, группы "ВИРУС", "Отпетые Мошенники", "На-На", "Русский Размер", KRASKI, Иванушки International, Dr. Alban. Их плакатами были увешаны стены в комнате каждого подростка страны. Мы знали все эти песни наизусть, по их клипам учились делать макияж, да что там - помнили каждую черточку на брови Сергея Аморалова. Да, они остались в нашей памяти молодыми и красивыми, но время идет, годы берут свое, мы не молодеем, да и звезды тоже.

В Санкт-Петербурге прошел концерт "Супердискотека 90-х", где были все-все самые наши любимые певцы, певицы и группыФото: Артем КИЛЬКИН

О некоторых исполнителях, которые были королями российских школьных дискотек, уже давно ничего не слышно. Другие звезды все еще «на плаву» и даже переживают вторую волну всероссийской славы.

Как же сейчас выглядят кумиры 90-х? В Санкт-Петербурге прошел концерт "Супердискотека 90-х", где были все-все самые наши любимые певцы, певицы и группы. Было очень много зрителей, концерт шел нон-стопом почти 4 часа. Один хит сменял другой, артисты на сцене чередовались, публика визжала. Наши корреспонденты побывали на этом шоу и сделали фоторепортаж.

Хотите узнать, как это было, смотрите снимки тут.

А пока поиграем в игру "Угадай артиста". Вы точно вспомните слова, как только заиграют первые ноты их песен. Но узнаете ли вы самих исполнителей по фото? Давайте попробуем.

Эти хулиганы, кажется, победили старость. Ничуть не изменились с тех самых времен как пели "Девушки бывают разные: черные, белые, красные...". Узнали? Это "Отпетые мошенники".

Певица Оксана Почепа "АкулаФото: Артем КИЛЬКИН

Идем дальше. Этой девочке уже много лет, со времен "Кислотного DJ" столько воды утекло, а она все стремится оголится на сцене. Акула, ну ты чего?

группа "На-На"Фото: Артем КИЛЬКИН

Обновили состав наполовину и снова на коне. Старшим артистам группы "На-на" уже под 50, а скачут на сцене, как молодые кузнечики.

Певец "Данко"Фото: Артем КИЛЬКИН

За кепкой и очками не узнать, да и без них тоже. Певец Данко, когда-то певший из телевизора "Про московскую ночь" очень изменился.

Как изменилась Юлия Волкова "Тату"Фото: Артем КИЛЬКИН

Губы-варенники, густая челка... Если бы мы не подписали, что это Юлия Волкова из "Тату", ее бы узнали?

группа "Вирус"Фото: Артем КИЛЬКИН

А как выглядит солистка группы "Вирус"? Кто-то вообще помнит ее лицо? В отличие от голоса, ее внешность как-то стерлась из памяти, так что тут никаких удивлений.

И еще один человек, которого мы рады видеть, а не слышать. Его как-то и раньше не все в лицо знали. Cтоп, холодильник, стоп морозильник, стоп, кипятильник! Dr. Alban, знай, ты в сердце навсегда!

Кирилл из группы "Иванушки International"Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну и завершает нашу угадайку очень известный российский коллектив. Да, "Иванушки" уже не те. Вот посмотрите на Кирилла, а потом - в зеркало, а потом снова - на Кирилла. Да уж, никто не молодеет, главное - душой и сердцем не стареть!