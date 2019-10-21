2019-10-21T09:53:57+03:00
Спорт

Андрей Аршавин похвастался первым тренерским трофеем в «Зените»

Под его руководством юношеская команда клубной академии завоевала Кубок Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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К множеству трофеев в качестве игрока, Аршавин прибавил первый, как тренер.К множеству трофеев в качестве игрока, Аршавин прибавил первый, как тренер.Фото: Илья СМИРНОВ
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, который имеет коллекцию наград и медалей в качестве футболиста, завоевал первый трофей на тренерском поприще. Команда зенитовской академии 2004 года рождения выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

- Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в клубном «Инстаграме».

На фото с кубком Аршавин стоит вместе со вторым тренером команды Дмитрием Поляковым, также приложившим руку к успеху зенитовских юношей.

Некоторые пользователи соцсетей уже успели сосватать Аршавина в основную команду: «Ждем Андрея Сергеевича, в Большом «Зените». Впрочем, другие уверены, что заслуги игроков Академии принадлежат именно второму тренеру: «А когда он тренирует то их? Все же время на ТВ. Прямо из студии установки дает?»; «Уверен вся заслуга 100% принадлежит Дмитрию Владимировичу».

Но так или иначе, а первый успех у Андрея Аршавина в качестве тренера есть. Возможно он немного затмит те скандалы, которые окружают личную жизнь экс-футболиста.

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Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
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ИСТОЧНИК KP.RU

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