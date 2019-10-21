Российские Бонни и Клайд: Как кассирша, укравшая 11 миллионов в банке, десять лет скрывалась под чужим именем

Кассир Райффазенбанка Роза Аглемзянова и ее возлюбленный - член жестокой банды налетчиков Ильдар Гиниятуллин - стали в свое время российской версией американских грабителей Бонни и Клайда. Преступления парочки из Татарстана наделали шума по всей России. Он - бандит группировки, которая под видом ОМОНа устраивала налеты на банки и бизнесменов. Она - миловидная брюнетка и мать шестилетнего ребенка, кассир с чистой репутацией. Казалось, что могло их связывать? Но именной такой дуэт стал самым успешным и самым неуловимым в 2009 году.

Роза обвела вокруг пальца все начальство и систему безопасности банка, вынесла 11 миллионов рублей и пропала вместе с ребенком. Полицейские в тот момент даже объявляли ее мертвой. Считали, что Гиниятуллин сам и расправился со своей напарницей, а потом бесследно исчез. Но как оказалось, все это время парочка незаметно орудовала в Петербурге.

КОППЕРФИЛЬД ИЗ ТАТАРСТАНА

1 августа 2009 года. Кассир банка Роза Аглемзянова буднично заходит на работу, возится с документами и уходит на обед. Возвращается назад с большой сумкой, до отказа набитой продуктами. Охрана проверяет пакеты сотрудницы, не находит ничего криминального и пропускает ее в офис. Ближе к вечеру все с той же сумкой Аглемзянова выходит с работы и исчезает. Чуть позже руководство банка обнаружит недостачу - 11 миллионов 400 тысяч рублей. Розу объявлют в розыск, но та словно Копперфильд, бесследно исчезает вместе с деньгами.

Пропажа 11 миллионов рублей станет одним из самых резонансных преступлений в стране того времени. Лицо Розы будут крутить по всем каналам и вывешивать во всех российских отделениях полиции. Сыщики уголовного розыска перевернут весь Татарстан. Но никаких следов кассирши найти так и не удастся. Криминальный гений будто испарилась.

Девушка 10 лет была в розыске

В это же время в городе исчезнет еще один видный преступник, и возлюбленный Ильдар Гиниятуллин - налетчик из банды Азата Хусаенова. Полиция вскоре узнает, что и Роза могла работать в той же группировке.

- Сотрудница банка являлась и наводчицей в банде Хусаенова. Она предоставляла информацию по Райффайзенбанку, и группа готовилась к отработке этой информации. Пока следов нет, конкретного местонахождения не известно. В принципе, зная характер и повадки этих бандитов и сумму, которая фигурирует, возможно, ее уже нет в живых, - предполагал в тот момент начальник оперативно-разыскной части №6 (по линии уголовного розыска) МВД по Татарстану Павел Серов.

С тех пор Роза стала считаться мертвой. Признания ее погибшей или без вести пропавшей позже добьется банк, чтобы получить компенсацию за похищенные миллионы.

«ЛЕЖАТЬ! РАБОТАЕТ ОМОН!»

Через год милиции удастся поймать банду Азата Хусаенова. В нее входили минимум 14 человек. Тринадцать (за исключением Гиниятуллина) удалось взять. Их преступления поражали не меньше ловкого трюка Розы. Бандиты для налета использовали автоматы и пистолеты, каждое преступление готовили тщательно - устанавливали слежку, смотрели пути отхода.

Первое преступление банда совершила в 2005 году. Действовали дерзко и решительно. Налетчики выследили бизнесмена, который перевозил 7,5 миллионов рублей. Дальше дело техники. Налет провернули в центре Казани на глазах у десятков очевидцев. Дорогу машине коммерсанта перекрыл милициейский "Уазик". Из служебной машины выбежали люди с автоматами и форме ОМОНа. Предпринимателя уложили лицом вниз, надели наручники и усадили к себе в машину вместе с деньгами. Позже бизнесмена выбросили из "Уазика", а сами бандиты скрылись.

В Татарстане у Розы остались мать и сестра

В следующем году банда выследила кассиров банка, которые загружали деньги в банкомат. В этот момент в здание ворвались двое в форме ОМОН, угрожая расстрелом забрали деньги и скрылись. Потом был еще налет на бизнесмена, которого привязали к дереву с мешком на голове, и нападение на бизнесвумен - ее машину расстреляли. Банду осудили. Но Бонни и Клайда так и не нашли.

«ЗАКРЫЛ РОЗУ ОТ ПУЛЬ, ПОЖЕРТВОВАВ СОБОЙ»

Роза и Ильдар залегли на дно в Петербурге. Влюбленные ни в чем не нуждались на протяжении пяти лет. Но семейной идиллии пришел конец, когда легкие деньги стали кончаться. И в 2014 году появились первые вести об исчезнувшем криминальном дуэте. Ранним утром в июне двое напали на на отделения почты «Щеглово» во Всеволожском районе. В это время два почтальона шли с сумками, в которых было 3,5 миллиона рублей. Один из преступников, вооруженные револьвером, выпустил в сотрудников почты семь пуль. Но те дали отпор: открыли ответный огонь и ранили бандитов.

Пуля попала Ильдару в пах, но до последнего он прикрывал пути отхода своего напарника. Тот в итоге скрылся. Задержанного стали проверять по базам. Но тот все время представлялся разными именами. Правда, оперативники все же установили его личность. Им оказался Ильдар Гиниятуллин. Тогда у силовиков и появились первые подозрения, что его напарником, а точнее напарницей была та самая Роза.

Позже сыщики нашли машину, на которой приехали налетчики. В салоне были следы крови. Анализ показал, что она принадлежала женщине. Но сама неуловимая кассирша снова канула в воду.

Здесь Ильдар и предположительно Роза напали на почту Фото: Яндекс.Карты

Ильдар на допросе признался, что его возлюбленная Роза действительно в тот день была с ним, но в нападении не участвовала. Гиниятуллин рассказал, что в 2013 году они расстались из-за ревности. С тех пор мужчина жил на стройках в вагончиках, а Роза - на съемных квартирах.

- 9 июня 2014 года я встретился со своим бригадиром, у которого взял для Розы в долг 70 тысяч рублей, - пояснил Ильдар. - 11 июня бригадир попросил встретиться. Я взял с собой Розу. Мы сели в машину бригадира. На переднем сиденье у него лежала сумка. Поэтому мы сели сзади. Мы поехали, в пути бригадир достал из сумки пистолет и стал угрожать, требуя 100 тысяч рублей. Он сообщил, что сам бывший сотрудник МВД.

Бригадир якобы заставил возлюбленных переодеться в грязную одежду и дал 30 минут на возвращение долга. После этого они поехали к почте. Там начальник достал перчатки и три маски с двумя пистолетами. Приехав к почте, бригадир якобы наставил пистолет на Розу и Ильдара и потребовал забрать деньги у почтальонов. У Розы началась истерика. Бригадир в нее выстрелил, поэтому в машине позже и нашли ее кровь.

«ПОПАЛАСЬ НА РАЗБОЯХ»

Ринта осудили на 13 лет колонии. Сама же Роза от криминальной романтики решила не отказываться и нашла себе новых напарников. По предварительным данным, они участвовали в налетах на ювелирные салоны. По этим делам ее и задержали вместе с тремя подельниками в Великом Новгороде. Опасную дамочку стали проверять, тут и выяснилось, что она - та самая Роза. В Петербурге женщина жила по поддельным документам. Откуда она их взяла - сейчас разбираются сыщики.

- Сейчас задержанной вменяется один эпизод, но также ее проверяют на совершение других преступлений, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Удивительно, но в суде Роза не стала отпираться.

- Роза согласилась со своей мерой пресечения - взять ее под стражу, - пояснила "КП-Петербург" адвокат беглянки. - Свою позицию по уголовному делу суду она не озвучивала.

К слову, 17-летняя дочь Розы сейчас живет вместе с бабушкой, которая работает заместителем директора колледжа в Казани. Сестра Аглемзяновой ведет свой бизнес, занимается натяжными потолками и воспитывает двух сыновей. Для них, судя по их комментариям, задержание беглянки стало шоком.

- Я не буду вам ничего говорить, не звоните сюда больше, - эмоционально отреагировала сестра Розы.