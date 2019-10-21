2019-10-21T17:53:30+03:00
Общество

50 оттенков серого: Петербуржцам представили новый образец карт городской навигации

Привычные всем плакаты «Вы здесь» с близлежащей местностью теперь выглядят иначе
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге тестируют новую систему городской навигации.В Петербурге тестируют новую систему городской навигации.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Наверняка многие петербуржцы или гости города, оказываясь в незнакомом районе, нет-нет, да и посматривали на карты системы городской навигации. Таким громким именем называются плакаты с близлежащей местностью и надписью «Вы здесь», размещенные в метро и на остановках общественного транспорта. Сейчас горожанам предлагают оценить новый внешний вид карт и принять участие в обсуждении проекта.

- Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) была собрана информация о существующих видах городской навигации, о потребностях горожан, проанализированы международный и российский опыт разработки и внедрения подобных систем, - сообщает пресс-служба КГА.

"Система городской навигации" выглядит именно так. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Система городской навигации" выглядит именно так.Фото: Артем КИЛЬКИН

Учтя все пункты, эксперты и дизайнеры разработали карту пешеходной доступности с отображением на ней социальных, культурных и прочих объектов, маршрутов общественного транспорта. И теперь представили ее на суд горожан. При этом она не привычного белого цвета, а темно-серая.

Оценить вид карты можно у станции метро «Василеостровская» с 21 по 28 октября, а высказать «за» и «против» - на сайте КГА (необходима авторизация). Именно от петербуржцев зависит, какого цвета прибавится в городе.

50 оттенков серого - в тон городу. Фото: Артем КИЛЬКИН

50 оттенков серого - в тон городу.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
По итогам юбилейного тиража «Русского лото» появились 67 лотерейных миллионеров
В минувшее воскресенье, 20 октября, состоялась трансляция юбилейного тиража «Русского лото». Результаты 1306-го тиража впечатляющие: 67 участников выиграли по 1 000 000 рублей, а общая сумма выигрышей превысила 1,7 миллиардов
Новости 24
Главное оперное событие года: В Петербурге вручат премию «Онегин»
Водородный трамвай вышел на ходовые испытания в Петербурге
Время проведения салютов на праздники в Петербурге снова поменяли
В Купчино ищут ожерелового попугая Карлушу, который умеет говорить «Папа»
Плотно закрывайте окна: На Петербург надвигается ураганный ветер и туман
Кронштадт будет просить деньги на строительство дорог у Москвы
Осторожно, голодные кабаны: Петербуржцев предупредили о диких животных, рыскающих по городу
После реформы городского транспорта в Петербурге исчезнут кондукторы
«Я плачу, не могу остановится»: Петербуржцы пишут письма своим умершим домашним животным
Бабушки-воришки: Пенсионерки украли сотни кустов роз из парков в Купчино
Вниманию автомобилистов: в Сестрорецке перекроют железнодорожный переезд
Петербуржца, скрывавшегося за убийство троих человек, задержали спустя 17 лет
Вносить показания горячей воды петербуржцы смогут с помощью чат-бота Вени
В Ленобласти пьяный отец заснул у магазина с маленькой дочкой на руках
На Замшина сломавшаяся маршрутка перекрыла проезд: транспорт пошел по газонам
Марафон нечисти: Петербург три дня будет праздновать мистический Хэллоуин