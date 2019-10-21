50 оттенков серого: Петербуржцам представили новый образец карт городской навигации

Наверняка многие петербуржцы или гости города, оказываясь в незнакомом районе, нет-нет, да и посматривали на карты системы городской навигации. Таким громким именем называются плакаты с близлежащей местностью и надписью «Вы здесь», размещенные в метро и на остановках общественного транспорта. Сейчас горожанам предлагают оценить новый внешний вид карт и принять участие в обсуждении проекта.

- Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) была собрана информация о существующих видах городской навигации, о потребностях горожан, проанализированы международный и российский опыт разработки и внедрения подобных систем, - сообщает пресс-служба КГА.

"Система городской навигации" выглядит именно так.Фото: Артем КИЛЬКИН

Учтя все пункты, эксперты и дизайнеры разработали карту пешеходной доступности с отображением на ней социальных, культурных и прочих объектов, маршрутов общественного транспорта. И теперь представили ее на суд горожан. При этом она не привычного белого цвета, а темно-серая.

Оценить вид карты можно у станции метро «Василеостровская» с 21 по 28 октября, а высказать «за» и «против» - на сайте КГА (необходима авторизация). Именно от петербуржцев зависит, какого цвета прибавится в городе.