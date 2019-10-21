«Вид на реку – хоть кричи!»: Петербургский художник в веселых картинках рассказал о достопримечательностях Красногвардейского района

Один из самых молодых районов Санкт-Петербурга – Красногвардейский, вместе с тем и старейшая историческая местность Северной столицы. Именно с Охтой связана предыстория возникновения города на Неве, когда за две недели до его основания русские войска взяли шведскую крепость Ниеншанц. Сейчас Красногвардейский район сильно изменился и с тех пор обзавелся множеством достопримечательностей и памятных мест, о которых очень лихо и задорно рассказал петербургский художник Илья Тихомиров.

Минеральные воды в прудах парка, возможно, и не текут, но виды в нем и правда замечательные / Фото: Илья Тихомиров

- Тут жилось вполне неплохо в допетровскую эпоху, - гласит подпись к изображению Охтинского мыса.

Петербургский художник Илья ТихомировФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В своих рисунках иллюстратор рассказал о минеральных водах Полюстровского парка, скульптуре «Охтенки», которую атакуют местные голуби, а также показал дворы, по которым мечтательно гулял поэт Иосиф Бродский. Тихомиров даже нарисовал простую схему, дополнив ее четверостишьем, объясняющим, как не заблудиться на Ладожском вокзале и не перепутать выход на платформу с входом в метро.

С таким стихотворением на вокзале будет невозможно заблудиться / Фото: Илья Тихомиров

- На перроне очутиться – вам подняться и спуститься. На платформе оказаться – вам спуститься и подняться.

Художник тонко пошутил про сожженный второй том "Мертвых душ" / Фото: Илья Тихомиров

Памятники - любимые места городских птиц / Фото: Илья Тихомиров

В этом доме, вокруг которого Бродский часами бродил, жила возлюбленная поэта / Фото: Илья Тихомиров

Виды Красногвардейского района не уступают историческому центру Петербурга. Здесь можно погулять вокруг Александровских ворот, Уткина дачи и даже покричать от восторга, созерцая городской пейзаж с Охтинской пожарной части.

Не забыл художник и о зданиях, которые очень нуждаются в реставрации / Фото: Илья Тихомиров

Один из самых красивых видов Петербурга / Фото: Илья Тихомиров

Красногвардейский район полон исторических достопримечательностей / Фото: Илья Тихомиров

А также здесь находится самый современный музей Петербурга / Фото: Илья Тихомиров

Рисунки художник нарисовал не просто так, а специально для познавательного проекта библиотек Красногвардейского района, в котором можно узнать много всего интересного про каждый закоулок исторической местности.