2019-10-21T18:01:12+03:00
Происшествия

Молодая рецидивистка-карманница умерла в отделении полиции Центрального района Петербурга

Женщине, которую задержали за мелкое нарушение, стало плохо в камере
Петр КИБЕР
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В одном из отделений полиции Петербурга умерла задержанная молодая женщина.В одном из отделений полиции Петербурга умерла задержанная молодая женщина.Фото: Тимур ХАНОВ
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Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку по факту смерти молодой женщины в одном из отделов полиции. Инцидент, вызвавший внимание дознавателей, произошел утром 21 октября в Центральном районе Северной столицы.

- По предварительным данным, задержанной стало плохо, после чего ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали ее смерть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За сухими словами полицейской пресс-службы скрывается история жизни уроженки (предположительно) Великого Новгорода, которая долгое время промышляла карманными кражами в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга. Не брезговала 32-летняя рецидивистка (она ранее была судима) появляться в дорогих ресторанах и отелях.

В ставший роковым вечер воскресенья ее за мелкий проступок задержал наряд полиции. «За совершение административного правонарушения» - говоря языком протокола. Даму доставили в отделение, где ее, в общем-то знали. Там задержанную оформили и определили в «обезьянник» до выяснения всех обстоятельств.

Но здоровье, поистраченное на криминальном поприще, дало сбой и ближе к утру женщине стало плохо. Прибежавшие на зов полицейские попытались помочь своими силами, вызвали скорую и, пока она ехала, вынесли задержанную на свежий воздух, но тщетно. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

- В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений на теле умершей не обнаружено, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Чтобы установить точные причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Неприятную для себя ситуацию в городском Главке особо комментировать не стали, ограничившись парой сухих фраз. Как всегда бывает в подобных случаях, полицейских ждет проверка и горы бумажной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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