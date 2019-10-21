Народный участковый Петербурга рассказал, как ловит убийц, вычисляет киллеров и мирит супругов

Участковый уполномоченный 51-ого отдела полиции Игорь Люллин работает в своей должности в районе уже 13 лет. И всех задир, преступников и любителей выпить полицейский знает в лицо. Завидев его, пьяные предпочитают обойти его стороной. Ну а мамы с колясками, наоборот, всегда радостно машут рукой. В 2015 году Игорь Люллин уже был победителем регионального конкурса «Народный участковый». И вот спустя четыре года майор повторил свой подвиг и вновь обошел всех своих коллег. Чтобы узнать, как участковому удалось добиться такой поддержки среди местных жителей, мы отправились к Игорю Люллину на работу.

ГЕРОЙ С ДЕТСТВА

Отдел Игоря Люллина находится в Московском районе города. Майор нас встретил прямо у отдела. Пока мы шли к нему, проходившие мимо местные, увидев своего участкового, то и дело поздравляли полицейского с победой.

- Вас тут все знают, - удились мы. – Не хочу хвалиться, - смущенно улыбнулся участковый.

Жители района часто останавливаются, чтобы пообщаться с участковымФото: Артем КИЛЬКИН

Спасать людей Игорь Люллин начал еще в школе. В 10 классе будущий полицейский бросился в воду, чтобы помочь 5-летнему мальчику, который пошел на дно. Родители спасенного до сих пор звонят полицейскому и вспоминают тот случай.

- Я по профессии учитель физкультуры, - делится майор. – У меня почти все родственники учителя математики, есть профессора. Но сам я математику не люблю. Поэтому пошел наперекор. У меня есть высшее образование. Я преподавал в педучилище, потом поработал в сельской школе. 10 километров ходил туда, 10 километров обратно. Мне надоело губить свою молодость. Тогда я и решил переехать в Петербург.

В МВД участковый служит с 1997 года. Начинал младшим сержантом, был в ППС. Потом был дежурным отдела полиции. А в 2006 году перешел в службу участковых уполномоченных. С тех пор Игорь Люллин не меняет свою профессию.

РАСКРЫЛ УБИЙСТВО СОБАКИ

- Свой первый выезд никогда не забуду, - вспоминает полицейский. - Труп в подвале был обнаружен. Для меня первое впечатление было – ужас. До сих пор к трагедиями не могу спокойно относиться. Вот было у нас убийство собаки, я сам брался за расследование.

Участковый знают почти все жители на его территорииФото: Артем КИЛЬКИН

По поводу убийства питомицы заявление в полицию написали местные жители. И Игорь Люллин подошел к делу со всей серьезностью.

- Люди стали сами приходить и говорить: Игорь Владимирович, там собака повешенная, - вздыхает участковый. - Я взял объяснение, сделал три осмотра места происшествия. Нашлись и очевидцы. Мы сделали судмедэкспертизу. Есть и такая для животных. Убийцей оказался мужчина, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, безработный. Он объяснил, что собака мешала, постоянно лаяла. Он ее повесил на дерево и палкой собаку добил.

Сам Игорь Люллин предпочитает оружие из кобуры без необходимости не доставать.

- На меня пока ни разу не напали, - делится народный участковый Петербурга. -Может хотели, но я их голосом останавливал. Оружие не достаю. Я знаю, что это такое. Воевал на Северном Кавказе. У меня было четыре командировки. Участвовал в зачистках, видел многое. Меня тут все знают, кому надо. Поэтому нарушители спокойствия предпочитают не попадаться. Но я обычно хитро делаю: одеваюсь в гражданскую одежду и хожу, смотрю, где что происходит. Каждый день патрулирую.

И УБИЙЦ ЛОВИТ, И СУПРУГОВ МИРИТ

К слову, народному участковому за время службы приходилось ловить и убийц.

- Один раз пришел мужчина, говорит: «Я, наверное, убил человека. Хочу признаться», - вспоминает Игорь Люллин. - Я с ним поговорил. Он поведал, что поссорился с сожительницей и оттолкнул ее. Она упала. Он закрыл дверь и ушел. Он приходил обратно, дерь никто не открывал. А это территория другого отдела была. Я его передал. А потом он скрылся. Его долго искали. Ия решил помочь. Мы с коллегой разработали план. И на утром подозреваемый уже был у меня в отделе.

Народный участковый Петербурга каждый день патрулирует районФото: Артем КИЛЬКИН

А однажды Игорь Люллин даже нашел бывшего киллера, который жил в его районе.

- Жил тут один с поддельными документами, - поправляет форму участковый. – Мне сказали об этом. Я передал, кому надо. Сыщики пошли и задержали его. Это был беглец, в прошлом киллер. Долго жил тут, не выходил почти. Приезжий из другого региона. Скрывался лет 10 он.

Но участковый не обходит стороной и обычные семейные ссоры, если люди просят помощи.

- Отец с матерью ходили. Пожилые люди. Вот сын пьет, - показывает на дома Люллин. – Вышел, поговорил с ним, вроде перестал пить. Обычно я знаю, кто где выпивает. У меня на участке примерно 25-30 тысяч человек. Но за время работы я тут уже освоился. Еще было - приходит мужчина. С женой поругался, она его домой не пускает. Пошел мирить. Сели втроем за стол и начали обсуждать.

Участковый уже второй раз становится народным в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Но решить семейные проблемы получается не всегда. Иногда ситуации безвыходны.

- На Костюшко был случай, - вспоминает полицейский. - Муж возвращается с командировки, а жена с любовником. Ему дверь не открывает. Он прибегает, говорит, что жена умерла, наверное. Мы приходим. Стучимся, и тут я вижу в окно. Они с любовником с 5 этажа по простыням спускаются. Она еще в руках собаку держит. Я удивился, но сразу не стал говорить, чтобы избежать серьезных последствий. Они ушли и я обо всем сообщили мужчине. Они потом развелись, он уехал отсюда.

Сам Игорь Люллин женат и воспитывает двух сыновей.

КОНКРЕТНО

Сейчас Люллин вышел на федеральный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Стоит сказать, что конкурс проводится уже 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». Финал по традиции стартует 1 ноября. Лучшего из лучших определит голосование на сайте kp.ru

Победитель получит досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать тройку победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.