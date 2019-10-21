2019-10-21T20:18:38+03:00
Общество

По соседству с династией Романовых: петербургских политиков предложили хоронить в Петропавловской крепости

Многие от такой идеи остались, мягко говоря, не в восторге
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вот здесь, по мнению общественных активистов, надлежит хоронить петербургских губернаторов.Вот здесь, по мнению общественных активистов, надлежит хоронить петербургских губернаторов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербургских губернаторов и спикеров Заксобрания предложили после смерти хоронить в Великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости, построенной в 1896 году для членов императорской фамилии. Как сообщают СМИ, с такой инициативой выступили активисты из общественной организации «Национальный комитет-60».

«ПОХОЖЕ НА ПРОВОКАЦИЮ»

В самой организации новость оперативно прокомментировать не смогли, но пообещали это сделать в ближайшее время. Правда, как выяснили корреспонденты «Комсомолки», идея это не новая: в 2012 году «Национальный комитет-60» уже покушался на усыпальницу великих князей – правда, тогда активисты предлагали хоронить в ней российских премьер-министров. Широкой поддержки, как нетрудно догадаться, инициатива не получила.

Ее «обновленную» версию петербуржцы встретили тоже, мягко говоря, прохладно.

- По-моему, эта общественная организация больше похожа на группу провокаторов, - отметил в беседе с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург» историк и политик Николай Стариков. – Усыпальница называется великокняжеской. И в самом названии заключен ее смысл. Губернаторы, депутаты, спикеры должны покоиться в других местах. На мемориальных кладбищах, с памятниками, со всем положенным уважением к их заслугам. Но не там.

Виталий Милонов активистам предложил думать о собственных похоронах. Во избежание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виталий Милонов активистам предложил думать о собственных похоронах. Во избежание.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не порадовала инициатива и депутата Госдумы Виталия Милонова. Идею «Национального комитета-60» он предложил считать шуткой, пусть и не самого высокого стиля.

- Конечно, всерьез такое предложение никто и никогда рассматривать не будет, - подчеркнул Милонов. – Мне кажется, это даже в какой-то степени оскорбляет наших губернаторов, потому что никто из них себя с великими князьями не равнял, никогда такой позиции не занимал и не озвучивал.

В продолжение беседы Виталий Валентинович предостерег общественников от подобных инициатив в дальнейшем – иначе, по словам политика, «своими собственными похоронами им придется заниматься раньше положенного срока».

«ВСЕ РАВНО ЧТО ВТОРГНУТЬСЯ В ЧУЖУЮ СЕМЬЮ»

Не в восторге от идеи остались и в Российском Императорском доме. По словам советника канцелярии Его Императорского величества Кирилла Немировича-Данченко, устроить погребение политиков, пусть даже всенародно уважаемых, в Великокняжеской усыпальнице – все равно что без спросу влезть в чужую семью.

- Очень странно, что такая инициатива возникла в Санкт-Петербурге – столице Российской империи, культурной столицей, - отметил советник. – На мой взгляд, она может исходить только от людей, которые не знают ни истории России, ни ее традиций. И я уверен, что те, на кого она направлена – губернаторы, спикеры, депутаты и другие политики – тоже отнесутся к этому соответствующим образом.

По словам представителей Российского императорского дома, устроить в усыпальнице захоронение современных политиков - все равно что вторгнуться в чужую семью. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам представителей Российского императорского дома, устроить в усыпальнице захоронение современных политиков - все равно что вторгнуться в чужую семью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, ни один из наших собеседников не посчитал нужным как-то наказывать общественников за их смелые идеи. Предложение окрестили «шуткой» и «низкопробной провокацией» - на том и порешили.

СПРАВКА «КП»

«Национальный комитет-60» был образован в 2012 году для подготовки празднования Дня рождения президента России Владимира Путина. Подготовка закончилась, активисты остались, и вот уже семь лет продолжают радовать публику идеями и предложениями разной степени смелости. Так, они выступали с инициативой принять молитву президенту (которую сами же и сочинили – причем в стихах!), организовать в каждой школе «президентские комнаты» с портретами, сборниками цитат и мудрых мыслей, переименовать станцию метро «Бухарестская» в «Медведевскую» или «Собчаковскую» и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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