Транспортная реформа Петербурга в 2020 году обойдется бюджету в 11 млрд рублей

Петербург продолжает готовиться к транспортной реформе, которая вступит в силу летом следующего года. Уже названа дата - 15 июля. К этому моменту город планирует полностью отказаться от маршруток с приставкой «К», оптимизировать транспортную сеть и вывести на дороги современные автобусы.

НИЗКИЙ ПОЛ И КОНДИЦИОНЕРЫ

Первые конкурсы для перевозчиков, которым предстоит работать по новой схеме, объявят уже в ноябре. Главные требования, которые город предъявляет к участникам: подвижной состав должен быть не старше 1 января 2018 года и оборудован для всех категорий граждан.

- Автобусы большой и очень большой вместимости на 100 процентов будут низкопольными, средней вместимости - на 35 процентов, - рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. - Для этого класса транспорта низкий пол скорее экзотика. Также обязательны кондиционеры.

Машины станут не только комфортнее, но и «умнее». Обязательное условие - системы подсчета пассажиров и контроля местоположения, а также современные валидаторы. Последние должны принимать любые электронные носители, будь то «Подорожник», социальный проездной или банковские карты. Одна из задач в рамках реформы - создать условия, чтобы пассажиры отказались от оплаты проезда наличными. Это, по словам Батанова, позволит качественнее отслеживать пассажиропотоки.

Маршрутки должны исчезнуть в середине 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Увести пассажиров в безналичный расчет мы пытаемся в том числе из экономических соображений, - отмечает вице-губернатор. - Разовый тариф всегда выше, чем по проездным. Например, по единой карте петербуржца в метро можно проехать за 30 рублей, а так стоимость составляет 45 рублей.

При этом уже совсем скоро город планирует избавиться от кондукторов. Сокращения коснутся около трех тысяч человек. В администрации города утверждают, что им предложат новые должности.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ

Основой переменой станет «оптимизация маршрутной сети». Коммерческие маршруты закроют, но зато усилят городские. Там, где транспорта не хватает, его станет больше.

- При этом есть небольшой процент маршрутов, на которых теперь потребуется пересадка. В таких случаях мы предусмотрим единую разовую оплату, - объясняет Эдуард Батанов.

Обратят внимание и на график движения. За опоздание перевозчикам теперь будут грозить штрафы. В Смольном уверяют: не стоит переживать, что после отмены маршруток увеличится интервал движения.

- Коммерческие маршруты работают по принципу «проехать перед социальным», - говорят в правительстве. - Они не разряжают интервалы, а создают скопление.

В следующем году на реализацию транспортной реформы город планирует потратить около 11 млрд рублей. Эту строку должны внести в бюджет ко второму чтению. Еще 1,9 млрд Петербург потратит на работу общественного транспорта до старта реформы. При этом 5 млрд вернутся в городскую казну в виде оплаты за проезд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Найдем компромисс с Ленобластью»

Власти Ленобласти раскритиковали возможную отмену коммерческих маршрутов между поселениями региона и Петербургом. В Смольном отмечают, что разногласия действительно существуют. Камнем преткновения стали восемь маршрутов, будущее которых сейчас обсуждается.

- Процесс идет в рабочем режиме. У нас есть предложения, - отметил вице-губернатор Батанов. - Например, маршрут из Всеволожска до Финляндского вокзала: мы предлагаем, чтобы транспорт ездил не через весь город, а, например, до Ладожского или до ближайшей точки входа в город. Я думаю, компромисс мы найдем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

668 - количество маршрутов до реформы

362 - количество маршрутов после реформы

6301 - количество транспортных средств сейчас

4161 - количество транспортных средств с 15 июля 2020 года