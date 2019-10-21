2019-10-21T21:19:57+03:00
Звезды

Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга

Известный российский фигурист рассказал «Комсомольской правде» о спорте, дебатах с женой, воспитании дочерей и своем отношении к антидопинговому скандалу
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Имя олимпийского чемпиона Алексея Ягудина знают во всем мире. Фото: предоставлено организаторами.Имя олимпийского чемпиона Алексея Ягудина знают во всем мире. Фото: предоставлено организаторами.
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин – один из самых титулованных российских фигуристов. На его счету «золото» Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, громкие победы на чемпионатах мира и Европы. Несмотря на приближающееся 40-летие, любимец публики по-прежнему остается звездой фигурного катания.

Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую. 26 октября в Северной столице пройдет грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». В СКК «Юбилейный» со своими лучшими номерами выступят звездные спортсмены, имена которых известны во всем мире. Компанию ему составят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и другие. В преддверии масштабного шоу Алексей Ягудин ответил на вопросы «Комсомолки».

ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ

- Недавно произошло важное событие. В октябре вы открыли Центр фигурного катания в столице. Для чего вам это нужно?

- Это волнительный момент и начало чего-то большого. К 40 годам думаешь не только о себе, хочется что-то передать другим. Я привык, что в жизни людям достается многое, но только если ты работаешь и у тебя есть мотивация. Ее мы постараемся дать нашим спортсменам. Для меня главное выстроить систему, которая будет приносить результаты. Для меня, человека открывшего эту школу, важно собрать коллектив тренеров, которые смотрят в одном направлении со мной и думают одинаково. Я хочу, чтобы изо дня в день детишки чему-то учились и становились лучше. Мы будем проводить промежуточные тесты, чтобы у родителей было понимание, как ребенок развивается и в каком направлении мы двигаемся. Это огромнейшая ответственность и я ее принимаю.

По артистизму на льду Ягудину нет равных. Фото: предоставлено организаторами.

По артистизму на льду Ягудину нет равных. Фото: предоставлено организаторами.

- Следите ли Вы за юными дарованиями, за соревнованиями?

- За нашей сборной и миром фигурного катания я слежу. Досконально протоколы прошедших турниров не рассматриваю, но знаю новые имена и то, что в нем происходит. Здесь хочется подчеркнуть успехи наших спортсменок. Если раньше мы говорили о мужчинах, которые брали медали на олимпиадах, то сейчас дело за прекрасными девушками. Наши звездочки: Туктамышева, Самодурова, Константинова, Трусова, Валиева, Загитова, Медведева, Косторная, Щербакова. Очень приятно, что именно в этом направлении сейчас, как говорят в футболе или хоккее, длинная скамейка запасных. За женское одиночное катание, во много благодаря Этери Тутберидзе, опасений нет. Но у нее есть и взрослые и юниоры. Талантливые молодые мальчики, которые очень хорошо выступают: Самсонов, Федотов, Колесников. Отдельно хочу отметить, что команда Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудакова работает очень успешно на престиж нашей российской команды.

- Кого вы видите олимпийским чемпионом на ближайших играх?

- Здесь можно в шутку сказать: «Лед скользкий, никогда не знаешь, что произойдет». Спорт – непредсказуемая вещь. Пока человек не выйдет на олимпийскую арену, не покажет свой максимум, и пока у него не будет висеть золотая медаль, можно сколько угодно говорить рассуждать, представлять и мечтать. Но в реальности олимпийские игры коварный турнир. Просто хочется, чтобы у Российской Федерации было как можно больше наград.

«ИТОГ 15 ЛЕТ»

- После «Ледникового периода» сотни тысяч людей выстроились в очередь за коньками. Вы считались супер-героями, не меньше…

- Я помню это время. «Ледниковый период» заставил многих по-другому посмотреть на этот вид спорта! Илья Авербух сделал невероятное, он создал проект, который работал более 10 лет и помог поднять фигурное катание на существующий на данной момент уровень. А я всегда двумя руками за то, чтобы популяризировать спорт. Не только фигурное катание, но и спорт в целом.

- 26 октября в Петербурге пройдет масштабное шоу «Илья Авербух. 15 лет успеха», в котором вы участвуете. Что это и о чем?

- Это шоу подводит итоги нашей 15-летней деятельности. За это время было множество проектов: гастроли, телевизионные проекты для взрослы и детей, новогодние представления, мюзиклы и серьезные спектакли. На льду мы покажем то, к чему пришли за 15 лет. Да, мы не молодеем. Но, с другой стороны, появляется более осознанное катание, номера, которые не могли родиться раньше.

Алексей Ягудин участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха "15 лет успеха". Фото: предоставлено организаторами.

Алексей Ягудин участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха "15 лет успеха". Фото: предоставлено организаторами.

«РАНЬШЕ КЛАССИКУ ВКЛЮЧАЛА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, А ТЕПЕРЬ ДОЧЬ»

- Чем занимаются ваши дочери?

- Младшая дочь (Мишели 4 года, - прим.ред.) ходит в балетную группу. Она грезила им целый год, дома постоянно играла классическая музыка. Я это не очень понимал. Раньше Татьяна Анатольевна Тарасова постоянно тянула меня в сторону классики, а я ее – к саундтрекам. Когда «Щелкунчика» и отрывки из «Ромео и Джульетты» начала включать дочка, я в шоке был. Но самое главное, что она получает истинное удовольствие от уроков по балету. Она стремится, развивается. Педагоги ее хвалят, мне это так приятно!

Главное для Алексея - это его дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное для Алексея - это его дети.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Старшая дочь тяготеет к искусству или спорту?

- Лиза (ей скоро 10 лет, - прим.ред.) занималась и художественной гимнастикой, и плаванием, бегала, танцевала. Сейчас ходит на спортивную гимнастику. У нее часто так – сегодня одно, а на следующий год находит новое увлечение. Но есть спорт высших достижений, а есть физкультура. Даже если мои коньки скоро окажутся на крючке, но спорт никогда не уйдет из моей жизни и жизни моей семьи. Для человека это неотъемлемая часть. Занятия такие необходимы, как вода.

ЖЕНА, ДРУГ И СОРАТНИК

- Кого можете назвать своим близким другом? С кем можете поделиться самым сокровенным и позвонить в ночи, если что.

- У меня друзей нет. Есть знакомые, записная книжка ломится от номеров. У меня есть мама, моя семья, любимые Танюшки: Тотьмянина и Тарасова! И есть пару друзей: из моего любимого Красноярска и мой агент Леван Матуа. На всех я могу положиться, а большего и не надо.

- Вы постоянно с супругой вместе, и на работе, и дома, и в путешествиях. Не надоедаете друг другу? Часто ли ссоритесь?

- Ссор у нас нет, бывают семейные дебаты, когда кто-то пытается отстоять свою точку зрения. Как у нас все складывается, я не знаю. Таня мудрейший человек. Она закончила курсы по психологии, познает себя, читает огромное количество книг. Отвечая на этот вопрос, как удается понимать друг друга и жить столько времени, Таня в шутку часто говорит, что мы не разговариваем дома. Это действительно так. Порой лучше молчать, нежели говорить то, что может иметь негативный исход.

Пара уверяет, что ссор у них нет, бывают семейные дебаты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пара уверяет, что ссор у них нет, бывают семейные дебаты.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вы оба олимпийские чемпионы. Сильный характер, упорство. Сложно ли договориться?

- Мы научились отодвигать свое олимпийское «я» на задний план и слушать друг друга. Пришли к этому потихоньку, планомерно. Только вино может с годами становится лучше, а отношения могут пойти как туда, так и обратно. Мы знаем много примеров пар, которые расстаются через 10-15-20 лет. В начале мы с Таней жутко ругались. Постоянно расходились и сходились. Это были отголоски спортивного безумия и желания быть главным. Они, конечно, мешали. Потом появились дети. Они многое значат для семьи. Теперь для меня счастье – не где-нибудь отдохнуть с ребятами, а закончить чуть пораньше, хотя я очень люблю свою работу, и провести вечер вместе с ними.

- Что вы делаете в такие моменты?

- Для меня самое лучшее время, когда мы одеваемся для прогулок с собаками, общаемся, смеемся. Не думал, что я когда-то до этого дойду.

- Скоро день рождения у Вашей супруги Татьяны. Готовите какой-то сюрприз?

- Я просто знаю, что ей нравится, это и подготовлю. Однажды я подарил ей собаку, а она заплакала, так как хотела другой подарок. С тех пор я получаю фотографию того, что она хочет, и все довольны.

- С вами такой же метод работает?

- Ей приходится поломать голову. Я не хочу ничего. У нас вечная борьба. Я ненавижу получать подарки, мне сразу неудобно. Поэтому каждый мой праздник – это мучение. Приходится договариваться.

- С подарками всегда так было?

- Я не люблю, когда меня хвалят, когда дарят что-то. Пускай лучше скажут: «Лех, ты был не очень». Люблю конструктивную критику. Знаю, что ничего идеального не бывает, но стремиться к идеалу нужно.

«ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ, А НЕ ТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ»

- Какой главный совет вы получили от Татьяны Анатольевны?

- Она умнейший, образованнейший и очень интеллигентный человек. Недавно я задумался, как охарактеризовать ее в трех словах. Нашел: великая китайская стена. Она поможет передохнуть, поддержит, защитит. Для меня она вторая мама. Она многому меня научила. Одно из самых простых высказываний стало основополагающим. Она сказала: «Работать надо, результат будет». Я понимаю, что это по-идиотски звучит. Но это правда. Работать, работать, работать.

Татьяна Тарасова многому научила именитого фигуриста. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Тарасова многому научила именитого фигуриста.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Знаете ли Вы о новом повороте с допинговым скандалом? Вновь наши спортсмены в подвешенном состоянии и могут лишиться права представлять страну на Олимпиаде. Что Вы об этом думаете?

- Я очень хочу, чтобы эта история поскорее закончилась. Я не был в нашей московской лаборатории, не смотрел и не слышал, что там происходило. Неправильно говорить, что это заговор против нас или то, что мы во всем виноваты. Время покажет. Я читал в интернете, что нас могут лишить возможности участие под нашим триколором на Олимпийских играх. Новость меня тревожит, потому что я сам являюсь крупинкой российского спорта. Во всех странах есть люди, которые хотят обманным путем добиться определенных результатов. В России, наверное, тоже. Но сильных, «чистых» спортсменов гораздо больше. Хочется, чтобы у них была возможность показывать свое превосходство на международной арене. Начать с чистого листа или немного запачканного – неважно. Я хочу, чтобы нашим спортом гордились во всем мире, а не тыкали пальцем и кричали: «допингисты».

- Знакомы ли Вы с ситуацией с Анастасией Заворотнюк? Можете что-то про это сказать?

- Я знаю и ее, и мужа Петю Чернышёва. Но мне известно ровно столько же, сколько и остальным. У каждого свое мнение, как должна поступать команда Анастасии Заворотнюк. Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право. Я, как человек, у которого есть семье и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает. Я хочу пожелать Анастасии и Пете выдержать то, что сейчас происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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