2019-10-22T02:23:00+03:00
Происшествия

Забивается в угол и боится людей: В Ленобласти возвращают к жизни дворняжку Хэппи, в которую стреляли дробью

Из-за ранений у бедной собаки омертвение многих тканей и ушибы легкого и селезенки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Собаку чуть ли не сшивали, чтобы вернуть к жизни. Фото: vk.com/u4hoz_houseСобаку чуть ли не сшивали, чтобы вернуть к жизни. Фото: vk.com/u4hoz_house
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В Ленобласти всем миром спасают собаку, в которую неизвестный стрелял дробью. Окровавленную дворняжку при смерти нашли жители поселка Новый Учхоз Гатчинского района. Ее тут же доставили в местную ветеринарную клинику, где бедняжку поместили под сильный наркоз, поскольку, со слов врачей, иначе она бы скончалась от боли.

За осмотр, операцию и томографию собаки просят около 60 тысяч рублей, но неравнодушные сельчане активно помогают деньгами и с содроганием сердца следят за здоровьем животного в соцсетях.

- Хирург сказал, что в ходе операции заметил много омертвевших тканей. Их пришлось убрать. Самое плохое удаление – огромной части широчайшей мышцы спины. У собачки определили ушибы легкого и селезенки. То, что в нее стреляли - это точно. А вот от чего такой огромный некроз – неизвестно. Как один из вариантов, что кожа болела, и собака ее разлизывала, - сообщают подписчики группы «Детка, это Учхоз!».

Раненую дворняжку заметили во дворе одного из домов поселка. Фото: vk.com/u4hoz_house

Раненую дворняжку заметили во дворе одного из домов поселка. Фото: vk.com/u4hoz_house

Сейчас девочку ждут многочисленные перевязки под седацией, потому что она очень боится людей и забивается в угол, пытаясь укусить любого, кто к ней притронется. Но по словам волонтеров, на самом деле она абсолютно безобидна и добрая, ее можно кормить с ложки. Выжившему животному даже дали говорящее имя – Хэппи (счастливчик – прим. ред.).

- Она покушала, попила. Кушает правда из ложечки. Вечером давление низковато - 100/60. Но сказали нужно смотреть в динамике. Будем надеяться, что это ничего страшного. Когда ее забирали на наркоз, Хэппи начала носиться по всему стационару. Борется за свою жизнь... Чего еще от нее ждать после случившегося, - пишет 21 октября «Группа Михалыча и животных, попавших в беду» во «Вконтакте».

Хочется верить, что при помощи стольких добрых и отзывчивых людей Хэппи вернется к полноценной жизни совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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