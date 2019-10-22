РБ «Лейциг» – «Зенит». 23 октября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионатов

Уже завтра, 23 октября, петербургский «Зенит» проведет очередной матч в Лиге чемпионов. Принимать гостей с берегов Невы будет грозный немецкий РБ «Лейпциг». И матч обещает стать напряженным.

Клуб из Лейпцига выдал мощный старт в чемпионате Германии. И долгое время находился в лидерах. Впрочем, в последнее «быки» серьезно притормозили, и в четырех последних матчах бундеслиги не знают побед. Правда, отставание от двух лучших клубов – «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Вольфсбурга» – пока чисто символическое – один балл.

В Лиге чемпионов у команды, которая находится под патронажем «Ред Булл» – австрийской компании, производящей энергетические напитки – дела пока тоже идут не блестяще. Немцы ставят перед собой задачу – выход из группы. Но уже серьезно осложнили себе судьбу, уступив после победы над «Бенфикой», на своем поле французскому «Лиону» 0:2.

Поэтому, матч дома с «Зенит» становится для футболистов из Лейпцига ключевой в групповом турнире. Выигрывать требуется любой ценой. Другой вопрос, насколько это реально, учитывая, что «Зенит» к концу октября находится в форме, близкой к оптимальной. Разгромив в последнем туре «Ростов» 6:1, петербургские футболисты находятся в прекрасном настроении. Артем Дзюба превратился в голевую машину, который поставил забитые мячи на конвейер.

Впрочем, с «быками» петербуржцам, скорее всего, придется действовать вторым номером. Молодой наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заставляет своих игроков с любым соперником искать счастья у чужих ворот. Его команда, не обладая звездным составом, всегда отталкивается от игры в атаку. Хозяева своими метеорными выпадами постараются заставить ошибаться защиту петербуржцев. Не самой быстрой обороной будет трудно справиться с реактивными Вернером, Поульсеном и Форсбергом.

Впрочем, последние неудачи немецкой команды как раз объясняются разладом в нападении. Подопечные Нагельсманна отличились лишь трижды в последних четырех мачтах.

Ну, а у зенитовцев точно будет хороший шанс поймать соперника на контратаках. Тем более что оборона противника особой надежностью не отличается.

Кстати, первое противостояние «быков» и «зенитчиков» в еврокубках осталось за немецким клубом. В сезоне 2017/18 команды встречались между собой в 1/8 Лиги Европы. В Петербурге встреча тогда завершилась вничью 1:1, а на своем поле «Лейпциг» оказался сильнее 2:1. Теперь для «сине-бело-голубых» настал момент для реванша.

Прогноз на матч Лиги чемпионатов «Зенит» – «Ростов» 23 октября 2019 – 2:2 (ничья).

Трансляция на канале «Матч ТВ».