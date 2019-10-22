Российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол «Тор», направлявшийся из Санкт-Петербурга на Ямал в рабочий поселок Сабетта, подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила Норвежская спасательная служба. По словам представителей «Росморпорта», к которому приписан «Тор», судно попало в жестокий шторм.

- Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, высота волна – восьми метров (примерно с трехэтажный дом – прим.ред.) – рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы ведомства Юлия Балыкова. – Из-за этого в 7:15 по Москве на ледоколе полностью отключилось электричество.

Ни к каким серьезным последствиям это, по счастью, не привело: уже через несколько минут на судне запустился аварийный дизельный генератор. После этого капитан связался с норвежским спасательным центром и попросил предоставить для ледокола буксиры, чтобы отвести его в безопасное место. Но буксиры не пригодились: уже спустя два часа, в 9:15 по московскому времени, экипажу удалось восстановить работу двух главных двигателей, а спустя еще час – всех ходовых систем.

По счастью, хоть ситуация и оказалась тяжелой, экипаж справился с ней своими силами. Фото: ФГУП «Росморпорт»

- Сейчас мы ждем, пока утихнет шторм, - отметила наша собеседница. – После этого «Тор» продолжит движение по заданному маршруту. Задержка получилась несущественной, поэтому, скорее всего, на дате прибытия ледокола в Сабетту она никак не скажется.

СПРАВКА «КП»

Дизель-электрический ледокол «Тор» проекта был построен в 1964 году в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году его вместе с другим ледоколом «Юрий Лисянский» выкупил «Росморпорт».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 84,5 метра;

- Ширина: 21,2 метра;

- Водоизмещение: 5302,4 тонн;

- Скорость хода по чистой воде: 18,3 узлов (33 километра в час);

- Скорость хода во льдах: 4,5 узлов (9 километров в час) при толщине льда в 50 сантиметров;

- Максимальная толщина преодолеваемого льда: до 1 метра;

- Экипаж: 33 человека.