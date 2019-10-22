2019-10-22T17:06:36+03:00
Общество

Нам самим не дают денег: «Ленфильм» ответил на претензии Министерства культуры и налоговиков

Ранее киностудию упрекнули в задержке платежей и пригрозили блокировкой счетов
Петр КИБЕР
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"Ленфильм" признает долги, но пеняет Минкультуры на отсутствие финансовой поддержки."Ленфильм" признает долги, но пеняет Минкультуры на отсутствие финансовой поддержки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская студия «Ленфильм» опять оказалась в центре финансового скандала. У старейшей кинокомпании России проблемы с деньгами. Кредиторы наседают, требуя возврата долгов, Министерство культуры также пеняет на то, что выделенные на создание картин средства не отданы в срок, а тут еще и налоговики грозят заблокировать четыре счета киностудии в разных банках. В самом «Ленфильме» говорят, что счет у них заблокировали еще летом.

- Блокирование счетов предприятия произошло 20 июня 2019 года банком ВТБ, что повлекло невозможность платежей контрагентам и затруднение в деятельности предприятия. В том числе цепной реакцией стала налоговая блокировка, - сообщили в пресс-службе киностудии корреспонденту «КП-Петербург».

При этом «Ленфильм» тогда же обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь реструктуризировать кредит от банка.

В руководстве киностудии отмечают, что согласно бизнес-плану, утвержденному в 2012 году на общественных слушаниях Министерства Культуры, «Ленфильм» должен был получать поддержку не менее, чем на 5 кинопроектов в год. По факту он оказался вдвое меньше - 12 проектов (из 53 заявок) до 2017 года.

От Минкульта студия получила чуть более 200 миллионов рублей (при стоимости малобюджетной картины в 45 миллионов.) С 2017 года ни одна заявка от «Ленфильма» министерством рассмотрена не была. На студии считают, что кто-то желает их приватизации, которую прямо запретил делать Владимир Путин.

Старейшая киностудия России может рассчитывать только на содбственные силы и помощь города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Старейшая киностудия России может рассчитывать только на содбственные силы и помощь города.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается долгов по возврату средств на создание картин, то на «Ленфильме» их признают. В «черном списке» министерства киностудия оказалась на девятом месте с фильмом «Мальчик русский».

- Действительно перед Министерством Культуры образовалась задолженность по пени из-за задержки сдачи на полтора месяца фильма, которая связана с творческой составляющей. Размер пени - 1,4 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе киностудии. - Это кстати была последняя картина «Ленфильма», которую поддержал Минкульт. С 2017 года поддержка была прекращена по неизвестным нам причинам, что в значительной степени осложнило деятельность киностудии.

Сам фильм, по уверениям создателей, востребован в фестивальном прокате и имеет несколько призов.

Сейчас старейшая киностудия России снимает картины рассчитывая только на собственные силы и на поддержку правительства Санкт-Петербурга. Что будет дальше с «Ленфильмом» - непонятно.Вопрос поддержки студии прорабатывается на уровне Управления Делами президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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