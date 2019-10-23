«Большие голубые глаза полные слез»: Двухгодовалой Аймисей из Петербурга требуется операция в Германии

Двухлетняя Аймисей смотрит на маму своими огромными голубыми глазками и пока не может понять, почему та плачет. А у матери переживания, которые невозможно скрыть. У ее дочери врожденный порок сердца и уже две пережитые операции. Для полноценной жизни ребенку необходимо проведение еще одной. Но денег на нее не хватает…

Пополнения в семье Рамазановых очень ждали. И как были счастливы узнать, что вместо одного ребенка у них будет сразу двое! Однако беременность для Аминат была тяжелой. После второго скрининга врачи выявили порок сердца у одной из малышек в утробе. Переживания за здоровье будущих детей сопровождались сильным токсикозом. Сами роды проходили под наблюдением специалистов в перинатальном центре в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2016 года появились на свет две сестры Алия и Аймисей. На вторые сутки одну из сестер экстренно перевели в кардиохирургическое отделение. После обследования ей поставили диагноз: правосформированное, праворасположенное сердце; корригированная транспозиция магистральных артерий сердца; дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное окно. Это значит, что сердце малышки сформировалось не с той стороны. Данное состояние сопровождается «зеркальным» расположением всех кровеносных сосудов, исходящих и входящих в сердце.

В ноябре 2016 года появились на свет две сестры Алия и Аймисей. ФОТО: aleshafond.ru

В отличие от своей сестры, Аймисей практически не набирала в весе, часто синела и быстро уставала. Когда ей было всего полгода, ей сделали повторное обследование, после которого врачи приняли решение - необходимо оперативное лечение. Родители связались с немецким кардиологическим центром и предоставили все анализы малышки. Зарубежные медики объяснили, что при таком пороке нужно поэтапное оперативное лечение. В 2017 и 2018 году девочке провели операции на открытом сердце.

- Она уже прооперирована в Берлинском центре дважды. Сейчас пришло время для еще одной сложной операции по возврату желудочков и артерий в правильные позиции. Мы очень надеемся на вашу поддержку и помощь. Очень хотим, чтобы наш ребеночек рос таким же здоровым и счастливым, как все остальные, - обращается к добрым людям мама Аймисей.

Врачи и родители надеются, что это будет завершающий этап. Хирургическое вмешательство требуется для восстановления нормальной циркуляции крови. Однако провести такую сложную операцию согласились только зарубежные медики. Семья Рамзановых не может себе позволить такую дорогую оплату, которая позволила бы их ребенку справится с врожденным недугом.

На данный момент собрано уже: 2 523 212 рублей, а стоимость операции составляет 3 350 148. Для лечения девочки необходимо собрать еще 826 тысяч.

Если вы хотите помочь Аймисей, то сможете найти реквизиты здесь