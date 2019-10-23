На Обводном канале в Петербурге «Фольксваген» перевернул на крышу «Рено» и снес пешеходов

Серьезное ДТП произошло днем 23 октября в Петербурге на пересечении Лермонтовского проспекта и Обводного канала. Около 12:00 серебристый «Фольксваген Поло» влетел в бок белому кроссоверу «Рено», который от удара перевернулся на крышу. Разлетевшиеся в стороны машины сбили и нескольких прохожих, переходивших дрогу по «зебре».

- Сейчас на месте работают наши инспектора. Информация уточняется. Предварительно пострадавших несколько, в том числе пешеходы, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739614" frameborder="0"></iframe> Фольксваген Поло и Рено столкнулись в Санкт-Петербурге.

Кроме экипажей дорожной полиции на место ДТП примчались несколько машин скорой помощи и реанимации, а также спасатели.

После столкновения иномарки снесли несколько пешеходов. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что виновник столкновения пытался проскочить перекресток на запрещенный сигнал светофора: «На красный пошел. Там это классика»; «Постоянно на переходе многолюдно, сам каждый день хожу. Многие норовят проехать этот перекресток на красный».

По предварительной информации, пострадавших в ДТП семеро. Как минимум один из них - в тяжелом состоянии.