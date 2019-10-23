Главные события 2019 года в Санкт-Петербурге

После яркого и наполненного событиями 2018 года 2019-й в городе на Неве показался неспешным и даже немного блеклым. В прошлом году мы устроили мировой футбольный праздник, и к нам были прикованы взгляды всей планеты. Этот год запомнится, скорее, как тихий и спокойный, когда мы занимались своими «домашними» делами. И все же без страстей не обошлось!

И пусть на дворе еще только октябрь, мы решили подвести предварительные итоги и вспомнить для начала пять самых главных событий 2019 года. Предлагаем вам дополнить этот список в комментариях, а в декабре, как обычно, мы составим настоящую «Азбуку года», в которую войдут и ваши воспоминания об этих двенадцати месяцах в Санкт-Петербурге.

На избирательные участки петербуржцы приходили и с детьми, и с домашними питомцами.Фото: Олег ЗОЛОТО

1. ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

На избирательные участки 8 сентября шли семьи с детьми, почетные долгожители (в Приморском районе проголосовала 101-летняя петербурженка!), звезды и даже Петр I. Правда, мужчине в костюме императора бюллетень не выдали - он отказался предъявить паспорт.

Зато успешно проголосовали солист Мариинского театра Василий Герелло, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Андрей Ургант, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что на выборах определяется жизнь города на следующие пять лет, - сказал «КП» Герелло. - И, чтобы потом на себя не пенять, что я такой-сякой, поленился, нужно голосовать. Я всегда это делаю.

Через несколько дней горизбирком подвел итоги. Явка в Петербурге составила чуть более 30 процентов, а победил ожидаемо Александр Беглов. Он набрал 64,43 процента голосов.

Итоги выборов не преподнесли сюрпризов.Фото: Артем КИЛЬКИН

2. ЮБИЛЕЙ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

Сложно представить праздник более важный и значимый для Петербурга и каждого его жителя, чем 27 января - День снятия блокады Ленинграда. Город на Неве пережил 872 дня вражеской осады, голод, холод и стал примером неподражаемого мужества и стойкости.

«Чем ты был, Ленинград? На улицах веселье и радость. Мало кто шел с печальным лицом. Все что хочешь можно было достать. Вывески «Горячие котлеты», «Пирожки, квас, фрукты», «Кондитерские изделия» - заходи и бери, только и дело было в деньгах. Прямо не улица, а малина. И чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди печальные, раздраженные. Едва волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла - и сердце разрывается», - писал в своем дневнике 16-летний Боря Капранов осенью 1941 года.

В юбилейный год в Соляном переулке открыли обновленный музей обороны Ленинграда.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году мы отмечали юбилей - 75 лет с момента полного снятия блокады. Траурные мероприятия, венки на Пискаревском кладбище, плачущие украдкой ветераны… Но все же были и улыбки, и, конечно, радость.

В Соляном переулке после долгого ремонта открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. Чтобы посетители окунулись в атмосферу того времени, воссоздали блокадную булочную, вокзал, школьный класс, типовую комнату, в каких жили тогда люди. Для одной из экспозиций привезли немного земли с Невского пятачка и Пискаревского кладбища.

- Музей очень хорош и красив, здесь много интересных новинок. Даже в таких площадях экспозиция получилась очень насыщенной, - оценила руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Музей приобрел новый вид… и новых посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

3. ЧЕМПИОНСТВО «ЗЕНИТА»

«Зенит» в этом году подарил нам главный спортивный праздник. В мае сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России. На тот момент они отыграли двадцать семь матчей в сезоне и только в пяти потерпели поражение.

О своем триумфе футболисты узнали на высоте, то есть во время полета из Грозного в Петербург. А после приземления в Пулково их ждал жаркий прием: болельщики пели песни, размахивали флагами и жгли фаеры.

Болельщики устроили команде настоящий праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда взлетали, я не ожидал такого приема, - признался главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это была наша общая победа: наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура!

Кстати, кубок чемпионов теперь останется в городе на Неве навсегда - такой чести удостаиваются клубы, которые стали лидерами пять раз.

А вы до новых станций уже добрались?Фото: Олег ЗОЛОТО

4. «ФРУНЗЕНСКИЙ РАДИУС»

Строили, строили и наконец достроили. Поезда на «фиолетовой» ветке метро наконец-то ходят до «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». А еще весной казалось, что света в конце тоннеля совсем не видно…

Открыть Фрунзенский радиус в Санкт-Петербурге обещали в конце 2018-го, потом в мае 2019 года, потом к 1 сентября. Но осень наступила, дети пошли в школу, а метро все еще не работало. В итоге 5 сентября станции все-таки открыли, правда, в тестовом режиме: торжественно перерезали красную ленту, но пассажиров на перрон не пустили. Все ради безопасности - не все системы были готовы к экстренным ситуациям.

Долгожданное полноценное открытие станций случилось только 5 октября и стало одним из главных событий года. Теперь ежедневно новым метро пользуется около миллиона человек.

Снег кружился и падал, и падал…Фото: Артем КИЛЬКИН

5. СНЕЖНАЯ ЗИМА

Такого снегопада давно не знали здешние места! В 2019 году Петербург стал Северной столицей во всех смыслах этого слова. С декабря по март мы упорно пробирались сквозь снежные заносы и учились лавировать на льду. Метровый сугроб в самом центре города? Не видел его - значит в Петербурге не был!

На второй месяц зимы петербуржцы не выдержали, взяли в руки лопаты и стали сами чистить тротуары. Даже Иван Ургант присоединился к этому негласному флешмобу. Орудуя ломом, он привел в порядок тротуар около дома своей бабушки, актрисы Нины Ургант.

Правда, хватало этих усилий ненадолго, ведь снегопады шли с завидным постоянством. Кое-кто вовремя подсуетился и неплохо заработал на капризах погоды. Предприимчивые граждане предлагали за деньги откапать авто, почистить крыльцо и ступени, сдавали в аренду лопаты… А 61-летний инженер-кораблестроитель Алексей Васильев и вовсе купил трактор и организовал свою маленькую скорую антиснежную помощь. Его заказчиками стали ТСЖ, коммунальщики и гаражные кооперативы.

Этот снег мы убирали как могли.Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, когда зима закончилась, все вздохнули с облегчением, а синоптики подвели итоги этого непростого сезона. Оказалось, что снега у нас выпало больше, чем за все предыдущие восемь лет!

А вам чем запомнился этот год? Делитесь своими отзывами в комментариях, а мы обязательно учтем ваши предложения при составлении «Азбуки года» с самыми главными событиями 2019-го в Санкт-Петербурге!