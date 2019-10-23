«Пришлось выпрыгивать на ходу»: поезд «Владикавказ-Санкт-Петербург» увез пассажиров в промзону

Несколько неприятных часов пришлось пережить вчера, 22 октября, пассажирам скорого поезда 121С «Владикавказ – Санкт-Петербург». Во время стоянки на Московском вокзале в Северной столице машинист внезапно стронул состав с места и повел его в депо – прямо вместе с людьми, которые не успели выйти на перрон.

«ТВОРИЛОСЬ ЧТО-ТО СТРАННОЕ»

- В нашем вагоне вообще творилось что-то странное, - рассказала «Комсомолке» одна из пассажирок поезда, Валентина (имя изменено по желанию собеседницы – прим.ред.). – Обычно на Московском вокзале состав стоит долго, все успевают собраться и выйти. А тут проводница, когда уже встали, начала вдруг ходить по вагону и всех торопить. Говорила «выходите быстрее, не успеете, уедете в депо, а оттуда пешком долго идти». Мы с мужем и ребенком часто ездим этим поездом, но с такой ситуацией столкнулись впервые.

Кое-кому, по словам Валентины, пришлось выпрыгивать на ходу.

Инцидент произошел на Московском вокзале. В причинах случившегося сейчас разбирается следствие и РЖД.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Из последнего вагона выскочил мужчина, поставил на перрон сумку, потом от попутчика принял еще одну и запрыгнул обратно, - вспоминает наша собеседница. – Дальше, видимо, то ли не успели, то ли побоялись, но их так и увезли. С ними еще женщина была – она тоже уехала в депо.

Проводники, отмечает Валентина, пытались остановить машиниста маневрового локомотива - махали флажками и светили красными фонарями. Но по какой-то причине тот не обратил на их сигналы никакого внимания.

В итоге пассажиров увезли на платформу 5-й километр – за семь с лишним километров от Московского вокзала. Обратно им пришлось добираться своим ходом.

«ЛОКОМОТИВУ ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Что именно произошло на вокзале, доподлинно не известно. Как сообщил «Комсомолке» источник на железной дороге, машинист локомотива получил от диспетчера команду на отправление.

- Сигналы были открыты – то есть, по маршруту, приготовленному для поезда, горел зеленый свет, - отметил наш собеседник. – Это пока все, что известно. Сейчас все ждут официальную телеграмму.

По словам пассажиров, проводники сигналили машинисту локомотива красным светом, но он не стал останавливаться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем после того, как история попала в СМИ, Северо-западное следственное управление на транспорте организовало по факту случившегося проверку. По словам представителей ведомства, ЧП вполне тянет на статью 238 Уголовного кодекса России – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». С учетом обстоятельств, максимальное наказание, которое светит виновным – лишение свободы на срок до двух лет.

- Сейчас мы выясняем, был ли на самом деле такой случай или нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Специалисты опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. По итогам доследственной проверки будет принято решение.

Свою проверку начали и в РЖД. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в ее рамках действиям всех причастных лиц дадут оценку, а также проведут с работниками внеплановые инструктажи.