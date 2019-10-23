"Скажи-ка, дядя, все пропало?": что происходит с квартирой Лермонтова в Санкт-Петербурге

Вот уже много лет в Санкт-Петербурге идет борьба за мемориальную квартиру Михаила Лермонтова в доме на Садовой, 61. Пока городские власти решают, что делать с пристанищем поэта, активисты и градозащитники бьют тревогу: историческое здание постепенно ветшает и разрушается.

ПЛАНЫ И СУДЫ

В квартире поэта – хаос и запустение. Некоторые комнаты от пола до потолка забиты старыми сгнившими досками, в других осыпалась побелка. Таким жилище Лермонтова, где он написал «Бородино» и «Смерть поэта», запечатлел в 2017 году Александр Румянцев, создатель проекта «Заброшенный Петербург». С тех пор прошло два года, но положительных изменений все еще не наблюдается.

История с мемориальной квартирой длится в Санкт-Петербурге еще с девяностых годов. В 2010 дом, в котором она расположена – «дом княгини Шаховской», построенный еще в первой половине 19-го века – расселили и законсервировали. В 2016 – передали в пользование Мариинскому театру. Наконец, в 2017 здание окружили строительным забором и затянули брезентом. На том активная стадия, собственно, и кончилась.

Вот уже несколько лет дом на Садовой, 61, где когда-то жил Лермонтов, затянут фальшфасадом.Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре 2018 ситуация получила неожиданное развитие: на Мариинский театр подал в суд городской Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. По словам представителей КГИОП, театр не выполнил обязательств: не предоставил в комитет проект ремонта и реставрации здания.

- Октябрьский районный суд полностью удовлетворил требования комитета и постановил в течение 36 месяцев провести все необходимые изыскания и разработать проектную документацию, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

ПРОЕКТА НЕТ, НО ВРЕМЯ ЕСТЬ

В сентябре 2019 года КГИОП рассмотрел и концептуально одобрил эскизный проект приспособления дома для «современного использования». Однако у специалистов нашелся к нему ряд принципиальных замечаний. Кроме того, эскиз, отмечают в комитете, должен быть подкреплен научно-проектной документацией, предварительно пропущенной через жесткий фильтр историко-культурной экспертизы.

- В связи со всем этим его проект был возвращен письмом исполнителю для доработки, - поясняют в ведомстве. - Однако до настоящего времени необходимая научно-проектная документация к нам не поступала.

По словам общественников, не все потеряно - несмотря на разруху, квартиру и дом еще можно и нужно спасти. Фото: Алексей Румянцев, "Заброшенный Петербург".

Время, впрочем, еще есть – недавний суд, напомним, отвел театру на все процедуры 36 месяцев.

Под какие именно «современные нужды» приспособят дом княгини Шаховской – обустроят там «театральную» гостиницу, как хотели изначально, или откроют филиал Лермонтовской библиотеки – в комитете не пояснили, сославшись на то, что сделать это может только пользователь, Мариинский театр. Зато пусть и немного, но все прояснили судьбу квартиры поэта: как следует из официального ответа на наш запрос, ее превратят в «мемориальную зону». Как она будет выглядеть и работать – вопрос пока что тоже открытый. Однако у активистов уже к самой концепции нашелся ряд острых вопросов.

Справа - самодельная памятная табличка, которую на дом повесили активисты.Фото: Артем КИЛЬКИН

- До сих пор четко не определены ни границы квартиры, ни количество комнат, которые занимал Лермонтов, - отмечает Дмитрий Негодин. – Ясно, что их было очень много. В дневниках поэта сохранилась запись: «Снял квартиру за 2 000 рублей. Судя по числу комнат, это недорого». Хотя 2 000 рублей в то время были очень большими деньгами. Поэтому возникает вопрос – как именно будет организована эта мемориальная зона? Займет она всю квартиру или всего пару комнат?

ТУМАННАЯ «ЗОНА»

По словам нашего собеседника, главное сейчас – провести специальные архитектурные изыскания и восстановить историческую планировку квартиры, чтобы точно понять ее размеры. Такая работа сейчас ведется, но в ее качестве и предполагаемых итогах активисты сомневаются. По предположениям активистов, Лермонтов занимал в доме Шаховской практически весь второй этаж и имел в своем распоряжении целую анфиладу комнат – захотят ли в театре отдавать под мемориальную зону их все?

По словам КГИОП и Мариинского театра, квартиру будут превращать в мемориальную зону. Какой она будет - вопрос пока неясный. Фото: Алексей Румянцев, "Заброшенный Петербург".

- Да и вообще идея с мемориальной зоной, мягко говоря, спорная, - констатирует активист. – Мы уже давно бьемся за то, чтобы в Петербурге появился полноценный музей поэта. Мы даже проводили опрос на улицах – всего за два часа собрали почти 250 подписей в поддержку! Это говорит о том, что музей был бы действительно востребованным как среди жителей, так и среди гостей города. К тому же его не обязательно делать с нуля – можно было бы, например, организовать там филиал Пушкинского дома, в котором хранится большинство экспонатов из бывшего музея Лермонтова.

Как бы то ни было, вопрос остается открытым. На момент верстки номера в Мариинском театре на запрос «КП-Санкт-Петербург» не ответили. Мы следим за развитием событий.