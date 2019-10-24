В Карелии медведь напал на артиста цирка-шапито прямо во время выступления

Трагедией едва не закончились гастроли цирка-шапито «Аншлаг» в карельском городе Олонец. Прямо во время выступления на одного из артистов набросился медведь. Спасти жизнь укротителя смог его напарник, отогнавший зверя электрошокером. В зале, буквально в метре от манежа, сидели мамочки с маленькими детьми на руках.

- Сегодня на выступлении цирка «Аншлаг» в Олонце показывали представление «Косолапый и садовая тачка». Люди надеялись увидеть ми-мимишных розовых «гамми», а на манеж вывели огромного «гризли-терминатора», причем никак не оградив детей (да и взрослых) от возможного нападения, - пишут очевидцы выступления в паблике «В помощь маме - Петрозаводск».

Судя по словам местных жителей, все произошло вечером 23 октбяря. Прямо во время номера огромный зверь прыгнул на артиста и начал рвать его зубами и когтями. Зрители, на секунду подумав, что это так и должно быть, внезапно поняли, что происходит и подняли крик.

Отогнать зверя удалось только электрошокером. Фото: кадр с видео/ vk.com/4helpmum

Испугались и взрослые и дети. При этом никакого ограждения манежа не было в принципе и медведь в любую секунду мог наброситься на любого из посетителей цирка. Родители схватили детей на руки и побежали к выходу.

- В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей. Медведь пошел к нашей секции и все как в тумане, как его угомонили я уже не видела, - пишет в соцсетях Галина Гурьева.

По словам местных жителей, сам цирк после инцидента быстро закрылся и собрался уезжать. У артистов еще было запланировано турне по малым городам Карелии. Страница шапито «Аншлаг» «ВКонтакте» в настоящий момент закрыта для посетителей.