Сердце Октябрьской железной дороги и кузница технологий

Как это устроено

Как мы представляем себе работу железной дороги? Очень просто: в пункте А вагоны заполняют грузом, поезд отправляется в пункт Б, где состав разгружают. На самом деле все обстоит гораздо сложнее: из пункта А чаще всего пять вагонов поезда едут в пункт Б, еще 10 - в пункт В, три - в пункт С, а остальные и вовсе в пункт Е. Станции, на которых грузы перераспределяют и отправляют туда, куда нужно, называют сортировочными.

Если коротко, то «сортировка» работает так: на станцию приходит поезд, сотрудники станции закрепляют состав на путях, отцепляют от него локомотив и уводят в депо. Затем состав осматривают (чтобы убедиться, что на вагонах нет дефектов и повреждений) и двигают на горку - специальное возвышение, с которого рельсы, как лучики, разбегаются ко всем дальним путям.

Пока локомотив медленно подталкивает тяжелый состав снизу вверх, сотрудник станции расформировывает его. Так что на вершину горки вагоны прибывают уже свободными для дальнейших маневров. Кстати, оттуда вагоны скатываются своим ходом и с помощью автоматически работающей стрелки распределяются по разным путям. После того как на тот или иной маршрут скапливается необходимое количество вагонов, из них формируют новые составы. Их перевозят в парк отправления, прицепляют к локомотиву, и по сигналу диспетчера сформированный поезд отправляется в путь.

На первый взгляд все просто, но за этим стоит слаженная и четкая работа сотрудников станции. Однако обо всем по порядку.

Первая и неповторимая

Все началось в далеком 1879 году, когда специализированная сортировочная станция в Петербурге начала принимать первые грузы. Место для нее по тем временам было выбрано отдаленное - за городом, примерно в десяти километрах от Московского вокзала. Спустя годы «сортировку» окружили новые жилые кварталы, широкополосные магистрали и общественно-деловые зоны, но станция и сегодня работает в обычном для себя режиме. Сюда по-прежнему прибывают грузовые составы, чтобы вагоны были рассортированы и новые поезда отправлены к месту назначения.

Сегодня среди 39 сортировочных станций, которые работают на российских железных дорогах, петербургская «сортировка» - третья по объемам переработки. А на Октябрьской дороге она единственная и неповторимая. Хотя бы потому, что в середине прошлого века по решению Министерства путей сообщения станция стала полигоном для испытания технологических новинок.

- Здесь проходили проверку на эффективность самые разные технические новшества, - рассказывает начальник производственно-технического отдела станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги Михаил Климчук. - Именно с нашей станции началась автоматизация. Мы стали первой в стране (и даже в Европе!) станцией, начавшей работать в полностью автоматическом режиме.

Михаил Климчук рассказал, что именно отсюда началась автоматизация.Фото: Андрей ГАШЕВ

К слову, по биографии петербургской «сортировки» можно проследить развитие железнодорожных технологий в России. За свою историю станция пережила несколько реконструкций. Все они проходили буквально «под колесами вагонов»: станция ни на один день не прекращала свою работу - продолжала принимать, разгружать составы и формировать новые поезда.

Сейчас на петербургской «сортировке» расформировывается более 7,5 тысяч вагонов в сутки, но это вовсе не предел возможностей. Например, в 1989 году сортировали до 9,5 тысяч вагонов ежедневно!

От момента прибытия вагона на станцию до момента его отправления проходит меньше одиннадцати часов. Это отличный показатель, который говорит о том, что каждый груз без промедлений отправляется в пункт назначения.

От того, как станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский принимает поезда, зависит ритм работы всего петербургского узла. Недаром станцию называют сердцем Октябрьской железной дороги.

Кто «придумывает» поезда

Прежде чем новый поезд отправится в путь, его надо сформировать. А для этого нужно знать, какой груз на станцию поступил и куда он должен поехать. Руководят этим процессом маневровые диспетчеры. Недаром их называют мозговым центром станции - это оперативные стратеги, от которых зависит эффективность станции.

- Мы видим все, что происходит на станции, и принимаем решения о роспуске и формировании поездов, - рассказывает маневровый диспетчер Анатолий Шанев.

Маневровый диспетчер Анатолий Шанев собирает составы.Фото: Андрей ГАШЕВ

Работать диспетчеру помогает собственный опыт, но есть в профессии и место творчеству. Например, можно «придумать» поезд.

- То есть собрать вагоны из двух составов в один - это гораздо экономичнее и эффективнее, - продолжает Анатолий. - Для меня это несложно, потому что перед тем, как стать диспетчером, я работал станционным рабочим, сигналистом, составителем поездов и дежурным по станции. То есть все процессы знаю изнутри, и это очень помогает.

В соседнем помещении размещается центральный станционный технологический центр, в котором происходит обработка перевозочных документов, ведь после появления нового поезда для него нужно подготовить новый пакет бумаг. И только часть из них по правилам может быть в электронном виде - остальным положено оставаться бумажными.

Главное место

Если «сортировка» - сердце Октябрьской дороги, то горка - сердце «сортировки». Именно здесь идет основная работа с вагонами и грузами по плану, полученному от маневровых диспетчеров. Лязг автосцепок, скрежет тормозов, короткие и длинные гудки маневровых локомотивов - с непривычки хочется заткнуть уши, а для работников «сортировки» этот шум означает, что все идет в штатном режиме.

Вид на процесс сверху напоминает игру тетрис: маневровый локомотив заталкивает на горку вагоны, здесь их расцепляют, затем они скатываются на свои пути, где из них будут сформированы новые поезда. Дорога, подобно разросшемуся дереву, расходится на десятки направлений: здесь находится 29 путей и 36 стрелочных переводов.

Перед тем как вагон отправится на свой путь, необходимо погасить его скорость. Помогают в этом вагонные замедлители - специальные длинные шины, которые под действием определенного давления воздуха сжимают колеса вагонов, и те за счет силы трения замедляются. Процессом (а он на девяносто процентов автоматизирован) управляет диспетчер за пультом, почти как в авиации. Работа кажется совсем не сложной.

- Для тех, кто давно здесь работает, так и есть, - улыбается дежурная по горке Ольга Микадзе. - Со временем начинаешь различать характер хода вагона издалека: вот он еще только скатывается с «горба», а ты уже понимаешь, понадобится ему дополнительное торможение или нет. Просто нужно любить свою работу и настраиваться на нее, без этого никак.

Дежурная по горке Ольга Микадзе различает характер хода вагонов издалека.Фото: Андрей ГАШЕВ

Самые главные качества, которыми должны обладать дежурные по горке, - это скорость реакции и способность моментально принять решение. И при этом нужно сохранять спокойствие. Так что работать на горке могут не все.

- Есть водители, которые спокойно едут по правой полосе, а есть те, которые мчатся по левой. На горке работают те, что мчатся по левой. Но главное для нас при этом - обеспечить безопасность процесса, людей, сохранность грузов и подвижного состава, - добавляет Ольга Валерьевна.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Казалось бы, ну что интересного может быть в истории сортировочной железнодорожной станции? Оказывается, может!

ПОДВИГ МАРИИ

На станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский есть блокпост Мария. Легенда гласит, что однажды девушка Мария несла обед отцу-железнодорожнику и вдруг увидела на рельсах человека в промасленной спецовке. С сортировочной горки на него катился вагон. Мария сняла свои новые туфли и подсунула их под колеса. Вагон остановился, человек был спасен. Его товарищи по депо купили Марии в складчину другие туфли. А безымянный блокпост назвали в честь бесстрашной девушки.

Впрочем, Мария - не единственное «крылатое» имя на станции. Вслед за ней появились узлы с именами Иван, Женя, Николай, Зина, Дмитрий... Красивых легенд за этими именами не стоит, но железнодорожники их используют в рабочих переговорах - коротко и сразу понятно, о чем речь.

4 КИЛОМЕТРА ЗА 7 МИНУТ

Станция развернута на восемь километров в длину и три километра в ширину. А документы с прибывающих поездов и на отбывающие должны поступать постоянно и четко в срок. Поначалу перевозочные документы к поездам доставляли курьеры, но в 1949 году была установлена электрическая подвесная почта. А через десять лет, в 1959-м, на «сортировке» было уложено девять километров линий пневматической почты, которая успешно работает до сих пор.

Принцип работы прост: в начальной и конечной точке установлена металлическая камера, которая соединена трубой большого диаметра. По ней под действием силы сжатого воздуха движется металлопластиковая капсула, несущая в себе пакет перевозочных документов. До пункта назначения необходимые документы добираются за пять - семь минут.

ЧЕТ-НЕЧЕТ

Если посмотреть на станцию Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский сверху, можно увидеть, что в длину она делится на два одинаковых сортировочных парка, четный и нечетный. Через четный проходят вагоны, идущие с юга на север и с запада на восток. Через нечетный, наоборот, с севера на юг и с востока на запад.

ВИРТУАЛЬНАЯ ГОРКА

На «сортировке» есть уникальный тренажерный комплекс для подготовки дежурных по горке, и разработан он специально для петербургской станции. В нем заложены все местные климатические и географические особенности, в которых живет реальная «сортировка». Учебные пульты - копия существующих рабочих мест дежурного по горке, а на нескольких мониторах дежурные видят то же самое, что видит оперативный персонал конкретной станции из окон горочного поста и маневровых вышек. На тренажере можно отрабатывать нештатные ситуации, в том числе выключение замедлителей для производства плановых работ, неисправность (отказ) стрелки, саморасцеп вагонов, аварийную ситуацию с опасным грузом.

АВТОМАТИКА В ПОМОЩЬ

С внедрением автоматизированной системы роспуска вагонов производительность работы сортировочной станции значительно возросла. Удалось полностью изменить социальную структуру производства, увеличить перерабатывающую способность горок. Также был ликвидирован тяжелый и опасный труд башмачников. Кстати, сейчас на станции работает всего 386 человек, а ведь когда-то здесь трудились и 6 тысяч сотрудников!

ЦЕННЫЙ ГРУЗ

На некоторых вагонах можно увидеть надпись: «С горки не спускать!». Это означает, что в вагоне находится груз, с которым нужно бережно обращаться. В таких случаях вагоны с горки аккуратно спускает локомотив.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 130 поездов в сутки в среднем обрабатывает (расцепляет и формирует) петербургская «сортировка»

- 15 маневровых локомотивов работает для этого

- 175 км составляет общая протяженность железнодорожных путей станции

- до 4,5 тысяч вагонов может находиться на станции одновременно

- около 80 путей параллельно расположено в самом широком месте станции

- около 2 тыс. км - на таком расстоянии расположены самые дальние станции, на которые отправляется груз из Петербурга