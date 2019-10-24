Пенсионерка из Купчино отравляет жизнь соседям, держа у себя в квартире десятки кошек

Любовь к братьям нашим меньшим, это прекрасное чувство. Вот только и ему надо знать меру. Нередки случаи, когда жильцы многоквартирных домов отравляют жизнь соседям, превращая свое жилище в кошачий приют. Разумных доводов такие люди не понимают. Вот и семьям из дома 16,корпус 2 на Белградская улице приходиться писать во все инстанции, чтобы найти управу на пенсионерку, которая держит в квартире десятки животных, а вдобавок тащит к себе хлам со свалки.

- Помогите дышать! Над нами живет женщина. Когда она проходит мимо, идут рвотные позывы. Из ее двери идет сильнейшая вонь на всю парадную, - пишет в соцсетях отчаявшаяся петербурженка.

Мать, у которой на руках двое детей, в том числе один инвалид, страдающий муковисцедозом - заболеванием, которое поражает легкие и пищеварительную систему, вынуждена круглосуточно включать вентиляцию и обрабатывать квартиру хлоркой, чтобы хоть как-то дышать. «Но и это не спасает от вони и мух», - жалуется женщина.

При этом в проблемную квартиру, из которой на нижние этажи текут кошачьи фекалии, приходили и работники ЖЭКа и специалисты ветеринарной службы, однако ничего сделать не смогли.

- Сын хозяйки (она - главный квартиросъемщик) дал доступ в квартиру. Службы и мы с соседями зашли, все осмотрели. Сын там прописан, но его, который один растит детей, мать выгнала из дома полгода назад, - дополняет картину петербурженка.

Сейчас женщина ведет переписку сразу с несколькими ведомствами, но пока ситуация не меняется. Семье с больным ребенком ничего не остается, кроме как переехать. Вот только сдать или продать свою квартиру при такой соседке будет просто нереально.