2019-10-24T15:05:45+03:00
Здоровье

Головокружение, одышка, сбои в работе сердца: петербуржцев предупредили о мощной геомагнитной буре

Магнитная буря в Санкт-Петербурге начнется 24 октября, ее силу специалисты оценивают в четыре балла из пяти возможных
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В периоды сильных геомагнитных возмущений количество людей, которые обращаются за помощью к специалистам, возрастает в среднем на 20 %.В периоды сильных геомагнитных возмущений количество людей, которые обращаются за помощью к специалистам, возрастает в среднем на 20 %.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Уже сегодня, 24 октября, планету накроет мощная магнитная буря. Такой прогноз дают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии при Физическом институте Российской академии наук. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, сила бури достигнет четырех баллов из пяти возможных.

- Возмущения геомагнитного поля будут наблюдаться и 25 октября, - говорится в прогнозе. – 26 они утихнут, а 27 и 28 октября возобновятся. С 29 буря пойдет на спад, и дальше геомагнитное поле будет оставаться спокойным как минимум до 20 ноября.

Перспектива, таким образом, получается не из приятных. Особенно это касается метеочувствительных людей – а их, отмечают специалисты, в последние годы становится все больше и больше.

- Этому способствует множество факторов, - рассказывает КП-Петербург доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Александр Шарандак. – Экология, генетика, стрессы. Как правило, метеозависимостью страдают пожилые люди, но это вовсе не обязательное условие: молодежь у нас сейчас, на мой взгляд, пошла болезненная, поэтому она со всеми этими симптомами тоже сталкивается и довольно часто. Кроме того, особо подвержены метеозависимости жители больших городов – они много двигаются, много работают, часто испытывают стресс, так что все это неизменно сказывается на их здоровье.

Впрочем, есть и особая группа риска – люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов: в первую очередь аритмией, ишемией, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. В период особо сильных геомагнитных бурь они могут испытывать перебои в работе сердца, скачки давления, головокружение и одышку. По словам Александра Шарандака, в периоды сильных геомагнитных возмущений количество людей, которые обращаются за помощью к специалистам, возрастает в среднем на 20 %.

- Поэтому в такие дни лучше по возможности перестраховываться, - продолжает наш собеседник. – Почаще измерять давление, стараться не перетруждаться и избегать стрессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секреты долгожителей всего мира: Больше спать, меньше есть и купить дачу
Американский исследователь Дэн Бюттнер много лет ездил по миру и искал места, где люди живут долго и счастливо. Нашел. Узнал секреты. И рассказал “КП”, как в России применять правила долгожителей “голубых зон” - чтобы дожить если не до 100 лет, то до 93
Новости 24
Ленинградская область выделила дополнительные средства на решение проблемы дольщиков
Оголодавший по женщинам житель Архангельска отдал мошенникам 63 тысячи рублей, но так и не дождался жрицы любви
За сентябрь автопроизводство в Петербурге упало на 15 процентов
Суд отказал петербурженке в компенсации, которая осталась недовольна долгой рекламой в кинотеатре
На Крестовском острове «Феррари» столкнулся с «Логаном»
Стоимость проезда на электричке для льготников Ленобласти уменьшится
Комплекс для прыжков с парашютом и игры в пейнтбол может появиться в Петербурге
В Ленобласти появятся детские площадки в виде колокольни Тихвинского монастыря и Выборгского замка
В Санкт-Петербурге ищут волонтеров для спасения котиков
В Петербурге парочка обчистила магазин детских игрушек на 35 тысяч рублей
Более 15 тысяч штрафов за 10 дней выписала ГИБДД за гонки по ЗСД
Агрессивный водитель Mercedes устроил стрельбу из-за дорожного конфликта на юге Петербурга
Покупатель случайно открыл стрельбу в гипермаркете Всеволжска
В Петербурге задержали рецидивиста, изнасиловавшего двух 8-летних девочек
СК Карелии начал проверку после нападения медведя на дрессировщика в цирке
14 «одноруких бандитов» вынесли из подпольного казино на улице Маршала Казакова