Головокружение, одышка, сбои в работе сердца: петербуржцев предупредили о мощной геомагнитной буре

Уже сегодня, 24 октября, планету накроет мощная магнитная буря. Такой прогноз дают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии при Физическом институте Российской академии наук. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, сила бури достигнет четырех баллов из пяти возможных.

- Возмущения геомагнитного поля будут наблюдаться и 25 октября, - говорится в прогнозе. – 26 они утихнут, а 27 и 28 октября возобновятся. С 29 буря пойдет на спад, и дальше геомагнитное поле будет оставаться спокойным как минимум до 20 ноября.

Перспектива, таким образом, получается не из приятных. Особенно это касается метеочувствительных людей – а их, отмечают специалисты, в последние годы становится все больше и больше.

- Этому способствует множество факторов, - рассказывает КП-Петербург доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Александр Шарандак. – Экология, генетика, стрессы. Как правило, метеозависимостью страдают пожилые люди, но это вовсе не обязательное условие: молодежь у нас сейчас, на мой взгляд, пошла болезненная, поэтому она со всеми этими симптомами тоже сталкивается и довольно часто. Кроме того, особо подвержены метеозависимости жители больших городов – они много двигаются, много работают, часто испытывают стресс, так что все это неизменно сказывается на их здоровье.

Впрочем, есть и особая группа риска – люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов: в первую очередь аритмией, ишемией, гипертонией и вегето-сосудистой дистонией. В период особо сильных геомагнитных бурь они могут испытывать перебои в работе сердца, скачки давления, головокружение и одышку. По словам Александра Шарандака, в периоды сильных геомагнитных возмущений количество людей, которые обращаются за помощью к специалистам, возрастает в среднем на 20 %.

- Поэтому в такие дни лучше по возможности перестраховываться, - продолжает наш собеседник. – Почаще измерять давление, стараться не перетруждаться и избегать стрессов.