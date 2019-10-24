2019-10-24T15:13:53+03:00
Общество

Сокровище «чистой воды»: Уникальный алмаз в 104 карата добыли в Архангельской области

Кристально-прозрачный камень без малейших изъянов нашли на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба
Лилия КОЗЛОВА
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Уникальный алмаз, кристальной чистоты нашли в Архангельской области / Фото: пресс-служба АО «АГД ДАЙМОНДС»Уникальный алмаз, кристальной чистоты нашли в Архангельской области / Фото: пресс-служба АО «АГД ДАЙМОНДС»
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Безупречный кристально-прозрачный алмаз, словно застывшая родниковая вода, нашли в Архангельской области. Кристалл массой в 104,12 карата добыли в октябре 2019 года на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба сотрудники АО «АГД Даймондс». Стоимость его может исчисляться миллионами рублей, так как эксклюзивный камень, мечта каждой любительницы бриллиантов, не имеет ни малейшего изъяна и может быть отнесен к категории «чистой воды».

Для понимания, алмаз в 104,12 карата – это действительно редкий драгоценный камень. Его вес чуть меньше 21 граммов, а размером он чуть больше рублевой монетки. Несмотря на такой, казалось бы, маленький размер, стоимость его явно высока. «Комсомольская правда – Петербург» пообщалась со специалистом в области драгоценных камней и попыталась узнать, во сколько может быть оценен эксклюзивный кристалл.

- В отраслевом бизнесе сотни параметров: фантазийность, частота. Этот алмаз действительно без примесей, без сколов. Он реально относится к уникальным камням, - пояснил собеседник издания. - Сейчас рынок алмазов скачет очень сильно, поэтому даже порядок цен нельзя назвать, тем более на такой кристалл.

Также эксперт пояснил, что сначала алмаз отправится в государственное хранилище России, который проведет его оценку. Далее этот кристалл, вероятнее всего, улетит в Бельгию, где проходит реализация драгоценностей на аукционах по всему миру. И по какой цене уйдет с молотка чистейший камень, угадать нельзя.

Надо отметить, что это далеко не единственный такой большой и уникальный алмаз, найденный в Архангельской области. По данным министерства природных ресурсов и ЛПК региона, 2019 год вообще стал для АО «АГД Даймондс» богатым на добычу эксклюзивных кристаллов. Так, в мае на том же горном комбинате были найдены сразу два драгоценных камня массой 222,09 и 127,34 катара, которые получили имена «Владимир Гриб» и «Елисей Веричев» в честь великих геологов, внесших большой вклад в дело открытия Архангельской алмазоносной провинции. А в июле был найден еще один большой кристалл весом 212,53 карата. По всей видимости, в недрах Архангельских гор хранится еще огромное количество природных сокровищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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