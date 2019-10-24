2019-10-24T16:33:55+03:00
Звезды

«В 13 лет я выглядел на 40»: Семен Фурман рассказал страшную историю о своем половом созревании

Артист вспомнил про уколы тестостерона
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Семен Фурман рассказал жуткую историю о своем детстве.Семен Фурман рассказал жуткую историю о своем детстве.Фото: Мила СТРИЖ
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Артист театра и кино Семен Фурман получил всероссийскую славу в 90-х годах после выхода на экраны рекламы банка «Империал». Он и до этого был вполне востребован в кино и театре, но «Империал» сделал его настоящей звездой. Семен Александрович и сейчас много снимается. Зрители могли наблюдать его блистательную игру в сериалах последнего времени «Пётр Лещенко. Всё, что было...», «Сваты» и других.

Сегодня артист стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где кроме всего прочего рассказал жуткую историю о своем детстве.

Фурман заметил, что об этом неприлично говорить в утренней программе, но его не нормальная мама подорвала ему здоровье.

- Мама зачем-то сделала мне серию гормональных уколов. Мужской половой гормон тестостерон в четвертом классе, представляете. Мать была немного сумасшедшая. Ей казалось, что это прибавит размер. После тех манипуляций над собой я проскочил естественные жизненные периоды. Те подростки, кто ощущал перемены на себе в течение нескольких лет, меня не поймут. У меня все случилось за неделю. Отросла борода, но при этом я перестал вдруг расти. В 13 лет я выглядел на сорок», - рассказал актер.

По словам артиста, из-за этого с ним постоянно происходили комичные ситуации. Когда он приходил в школу, учителя говорили: «Сегодня не родительское собрание». Однажды спросили, чей он папа. Пришлось признаться, что папа Семена Фурмана. Однажды они с другом не успели запрыгнуть в уходящий трамвай. Пассажиры закричали: «Водитель, остановитесь. Мужчина с ребенком не успели сесть».

- Однажды мы с классом поехали на турбазу. Там со мной начала заигрывать какая-то женщина. Мне было страшно, - признался Фурман.

Врачи все-таки смогли со временем донести до его матери, что на размер гормональные уколы никак не влияют, но легче от этого не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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