Жизнь электротранспорта блокадного Ленинграда – в четырех историях

ИСТОРИЯ №1. Кабель на дне Ладоги

В 1942-ом на Ладоге проходила уникальная операция: по дну озера жизни прокладывали высоковольтный кабель, чтобы дать голодному и холодному Ленинграду доступ к электричеству.

Многокилометровый кабель, изготовленный на заводе «Севкабель», к берегам Ладожского доставляли работники Октябрьской железной дороги и Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда. Начальник управления, «командир блокадного трамвая» Михаил Сорока нес за выполнение этой важнейшей задачи личную ответственность.

Многокилометровый кабель к берегам Ладожского доставляли работники Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда. Фото: getmuseum.ru

– Грузили огромные барабаны с кабелем на трамвайные платформы вручную, под обстрелами: фашисты, заметив оживление на территории предприятия, усилили огонь, – сообщают в «Горэлектротрансе». – Один из снарядов разорвался при погрузке последних барабанов. Погибли два работники ТТУЛ, многие были ранены.

Но, несмотря ни на что, километры кабеля уложили в отведенные 56 суток (в обычное время на это потребовалось бы не меньше полугода). 23 сентября 1942 года в 12:30 Ленинград стал получать ток Волховской ГЭС.

ИСТОРИЯ №2. Ледовый троллейбус

В 1941-ом троллейбусное движение в Ленинграде только начало развиваться, работало лишь пять маршрутов и около 80 машин. Троллейбусы полностью остановились первой же блокадной зимой.

Из 72 оставшихся работников троллейбусной службы сформировали два взвода самообороны. Занимались, в том числе, ремонтом мотоциклов для фронта. К весне 1942-го в живых осталось полтора десятка человек. Они стали собирать брошенные троллейбусы на бульваре Профсоюзов (ныне Конногвардейский), на Красной площади (площадь Александра Невского) и в Первом троллейбусном парке и чистить их, а также занимались трамваями. Возобновили работу троллейбусы только 24 мая 1944-го.

Но отправить первый троллейбус в путь могли намного раньше, в 1942-ом. Его планировали запустить… по Дороге жизни. На такую идею Михаила Сороку натолкнул ледовый трамвай, ходивший по льду Невы с 1895 по 1911 год.

Отправить первый троллейбус в путь могли намного раньше, в 1942-ом. Фото: getmuseum.ru

– По замыслу, троллейбус с демонтированными креслами благодаря большой грузоподъемности мог бы перевозить в Ленинград с Большой земли сотни тонн продовольствия, сырья и материалов, – рассказывают в «Горэлектротрансе». – Опыт первой военной зимы показал, что лед Ладоги способен выдерживать даже тяжелую технику. Предполагалось вморозить в ладожский лед опоры под контактную сеть, на середине озера поставить передвижную подстанцию, а тяговые подстанции разместить на обоих берегах – в Кобоне и Коккорево.

Расчеты, представленные члену Военного совета Ленинградского фронта Андрею Жданову, подтверждали, что перевозки троллейбусами будут намного дешевле автоперевозок, а пропускная способность Дороги жизни увеличится.

Но воплотить идею помешала погода: зима 1942-го ожидалась менее холодной, поэтому на крепкий толстый лед не надеялись и от проекта отказались. Действительно, второй блокадной зимой трасса на Ладоге менялась 64 раза. Необходимость в ладожской «линии» отпала и потому, что началась подготовка к операции по прорыву блокады «Искра».

ИСТОРИЯ №3. Трамвайная эскадрилья

По инициативе монтера подстанции энергослужбы Трамвайно-троллейбусного управления Александра Соловьева, трамвайщики собрали средства на постройку самолетов «Ленинградский трамвайщик». Сам Соловьев внес 1 000 рублей, а в общей сложности трамвайщики Ленинграда перечислили в Государственный банк 268 900 рублей.

«Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим ленинградского трамвая мой братский привет и благодарность Красной Армии», – такая телеграмма вскоре пришла в Ленинград от товарища Сталина.

После того, как «трамвайную» эскадрилью передали армии, сбор средств не остановили. Фото: getmuseum.ru

После того, как «трамвайную» эскадрилью передали армии, сбор средств не остановили. Коллективы цехов и парков направляли в Фонд обороны свои премии, а многие из них жертвовали уцелевшие украшения из золота и серебра.

– Соловьев Александр Иванович – монтер тяговой подстанции «Красных зорь», несмотря на свой преклонный возраст, образцово обслуживает порученные ему агрегаты, снабжающие сеть трамвая электроэнергией, – говорилось в характеристике Соловьева, награжденного медалью «За оборону Ленинграда». – Не считаясь со временем и здоровьем, весной 1942 года ликвидировал последствия тяжелой зимы на подстанциях, обеспечивал пуск подстанции к сроку.

ИСТОРИЯ №4. Богатырские валенки

У Трамвайно-троллейбусного управления еще до войны было свое валяльное производство, которое сильно выручало в блокадные годы. С началом Великой Отечественной валенками стали обеспечивать военных, бойцов МПВО и аварийно-восстановительных отрядов, работников оборонных заводов и тех, кто работал на Дороге жизни. Только в сентябре 1941-го фабрика выпустили около 9 000 пар валенок.

В День Красной Армии (23 февраля) в 1942 году начальник управления Михаил Сорока приехал в батальон, стоящий у Детского Села, с подарками – перчатками, носками, кисетами, шкаликами с водкой. Их вручали прямо в окопах и траншеях.

Свое валяльное производство сильно выручало в блокадные годы. Фото: getmuseum.ru

Командир одного из взводов пожаловался, что никак не может как следует одеть снайпера Николая Проценко. Дело в том, что богатырь носил обувь 47-го размера! Тогда Сорока пообещал, что уже через неделю у снайпера будет теплая обувь.

На следующий день мерка ноги богатыря была на валяльной фабрике.

– Ошибочка вышла, Михаил Хрисанфович, неправильно Вы измерили ногу героя, – поначалу сказал директор фабрики. – Слишком завысили размер.

– Посмотрели бы вы сами на этого богатыря! – ответил Сорока. – Для него и окоп обычный не годится, надо еще на метр углублять.

Уже 27 февраля валенки «величины, что приводили всех в смятение» стояли в кабинете начальника, готовые к отправке. А на меховой фабрике «Рот-Фронт» для богатыря сшили огромную овчинную куртку.

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Еще накануне войны ленинградский трамвай был главным городским транспортом: каждый день по 42 маршрутам курсировало 750-800 поездов, составленных из 1 835 вагонов. Трамвайная сеть насчитывала более 700 километров и охватывала все районы Ленинграда. Немудрено, что 90 процентов пассажиров города предпочитали именно трамвай (подробности)