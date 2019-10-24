В Архангельске с родителей будут брать деньги за прогулы малышей в детском саду

У родителей, как известно, свои радости и свои беды. Дети - это большое счастье, но и большая нагрузка на семью. Подросшего малыша надо не только умудриться отдать в ясли-садик (при постоянных очередях туда) но и не получить... «штраф» за прогулы. А именно такая перспектива станет реальностью в Архангельске.

- С 1 января 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в ведении департамента образования, будет введена плата за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе городской администрации.

Для обычного садика, где дети пребывают до 12 часов, плата составит 5 рублей в день, за круглосуточную группу - 9 рублей. Подчеркнем, это не плата за пребывание малыша, а «пени» за отсутствие без должной причины, как то: медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка, болезни ребенка или родителей, подтвержденных медицинскими документами или санаторно-курортной путевкой, отпуска родителей, подтвержденного документом с места работы.

Мотивируют это нововведение следующим: На настоящий момент в архангельские дошкольные учреждения стоит очередь из 7176 ребятишек возрастом до трех лет. При этом средняя посещаемость детсадов составляет 66 процентов. И этот показатель постоянный.

Понять чиновников тоже можно. Очереди в садики растут, а наполнение групп не дотягивает и до 70 процентов.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

То есть многие родители попросту не водят детей в садик, при этом «держат» место. Вот их и решили штрафовать. Впрочем, этим словом в горадминистрации просят не пользоваться.

- Это не штраф и не пени, считаем такие понятия неуместными в данном случае. Определено понятие - родительская плата на осуществление затрат на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения детьми режима дня и личной гигиены, - заверили корреспондента «Комсомолки» в пресс-службе.

То есть деньги, действительно небольшие, пойдут на обеспечение чистоты в дошкольных учреждениях. Ее необходимо поддерживать вне зависимости от наполнения групп. Это своего рода компенсация, за те неоплаченные дни, когда ребенка не было в детсаду. Впрочем, в Петербурге, к примеру, во многих садиках с родителей берут полную оплату за месяц, невзирая на то, сколько раз ребенок оставался на попечении воспитателей. В Архангельске это не так - считают по дням.

При этом в администрации города оговариваются, что нововведение все же ставит целью приструнить пап и мам.

- Мера вынужденная, предполагаем, что она поможет повысить показатель посещаемости детских садов, - говорится в ответе, где также отмечается, что подобные сборы уже не первый год есть в Устьянском и Вельском районе Архангельской области.

Что касается сумм, которые планируют собирать с родителей, то на примере одного из дошкольных учреждений был сделан анализ.

Так, в садик должно ходить 507 детей, однако ежемесячно по неуважительной причине 190 их них отсутствуют. Если каждый пропустит 21 день, то сумма набежит 19 950 рублей. При этом затраты на моюще-чистящие средства и инвентарь составляют 35 тысяч. Таким образом, за счет «прогульщиков» получится компенсировать больше половины этих средств.

А вот на вопрос о законности подобных сборов, ответа так и не последовало. Возможно, просто не успели.