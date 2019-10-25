Почему не нужно бить по спине подавившегося и совать нашатырь в нос тому, кто в «отключке»

Мои домашние поголовно повернуты в восстановительное положение, а рыбки в аквариуме знают, в чем особенность СЛР утопленников. Вот что значит быть сертифицированным помощником. И хотя срок годности карточки с Красным Крестом – три года, курсы первой помощи так просто не забываются.

СПАСТИ ЭПИЛЕПТИКА

Санкт-Петербургское отделение Красного Креста. Девушка с красными волосами отрывает кусочек малярного скотча, выводит на нем «Юлия» и клеит на свою футболку. То же самое предлагает сделать и нам – мне и еще десяти жаждущим научиться первой помощи. Не «первой медицинской», сразу оговаривает инструктор Юлия Шлыкова: это юрисдикция фельдшеров.

Наша команда настроена серьезно. Мы готовы посвятить двухдневным курсам все выходные с десяти утра до шести вечера с перерывом на обед и даже заплатить за это – хоть и символические – деньги*. В одном круге – молодые родители Антон и Ксения (имена однокурсников изменены. – Прим. ред.), хозяин салона модификаций тела Максим и его коллега Анна, воспитатель сложных детишек Алина и студентка Мария.

В первой помощи вообще не ищут пульс: здесь основываются на дыхании.Фото: Олег ЗОЛОТО

После краткого экскурса в историю Красного Креста каждый рассказывает, что его сюда привело. Супружескую пару – забота о детях. Анне и Максиму эти знания пригодятся в работе. Я мечтала попасть сюда последние полтора года. Зачем? Если «вдруг что», то хочется не растеряться: замешательство может стоить любимым жизни.

– В моем прошлом была ситуация, когда я могла бы помочь, – вскользь упоминает инструктор. – Но не помогла: тогда еще не знала, как. Именно поэтому теперь я здесь.

Чтобы запомнить все, открываю тетрадь для важных конспектов: первая помощь поместится между «дворцами памяти» и генеалогическим древом. Начинаем с главных правил. Почти все они – о помощи… самому себе: не лезь туда, где опасно, ведь «один пострадавший всегда лучше, чем два»; защитись от инфекций; не забудь о психологической разгрузке после экстремальной ситуации, а если стресс накрывает «в деле», то «заземлись» – остановись на секунду и закрой глаза.

Если малыш подавился и не дышит, стучать по его спинке и груди важно под углом 45 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще в первой помощи есть важные «не». Не стоит приводить человека в сознание: если организм «отключился», значит, так надо. А уж тем более не надо использовать нашатырь, который слишком экстренно приводит в чувства и может убить! Не нужно использовать жгут: его слишком сложно наложить так, чтобы пользы было больше, чем вреда. Еще одно «не» звучит как «Не суй в рот» – ни медикаменты, ни трубки, ни ложки.

– Так ведь эпилептик себе язык откусит…, – негодует аудитория.

– Это миф: язык мышца, а при судорогах они сокращаются, так что прикусить можно разве что кончик языка, – поясняет инструктор. – Все, что можно сделать при судорогах, в том числе эпилептическом припадке, – подложить мягкое под голову человека, ни в коем случае не держать его и, главное, отгонять от него людей с ложками. В мире мало эпилептиков с прикусанными языками, зато намного больше – со сломанными зубами и челюстями.

ЖИВОЙ ТРУП

Первая помощь – это вам не с места в карьер. Сначала нужно убедиться, безопасно ли тебе и пострадавшему, выяснить или предположить, что случилось. Важность этого правила мы хорошо прочувствовали в сценке, когда всех по очереди «убило» током.

Затем нужно попросить разрешения помочь. Без него лезть с благими намерениями законно только к детям до 14 лет, если с ними нет взрослых, или к человеку без сознания (потому что «молчание – знак согласия»). Следующий пункт – осмотр пострадавшего: важно выяснить, дышит ли человек и есть ли у него кровотечение.

Руки нужно ставить на среднюю треть между ямкой у ключиц и солнечным сплетением.Фото: Олег ЗОЛОТО

– А вот пульс мерить не надо: в стрессовой ситуации даже профессионал может принять свой пульс за чужой, – предостерегает Юля. – Один наш опытный инструктор однажды нащупал пульс у трупа.

Дыхание – верный спутник сердцебиения. В темноте почувствовать его можно слухом и тактильно. На обочине шумной автострады дыхание можно увидеть по движению груди и живота.

Наконец, следующий этап – звоним в «112» или «103». И лишь потом бросаемся помогать.

30 нажатий – два вдувания. Простая схема, которая спасает жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО

Единственное исключение – кровотечение. Оно настолько опасно, что по очередности опережает даже звонок в «скорую». Остановить сильное кровотечение можно прямым давлением на «дырку» в теле или давящей повязкой. Ее, кстати, легко соорудить даже на пляже – из камня и собственных плавок.

ПОСТРАДАВШИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Индивидуальностей много, а вот пострадавших всего четыре типа. Первый – когда человек и в сознании, и с дыханием. Такие товарищи не требуют дополнительных манипуляций. А вот типов второго типа – дышащих, но без сознания – придется повернуть на бок, в так называемое «восстановительное положение», иначе человек может задохнуться из-за собственного языка или рвоты.

Сохранить оторванную конечность поможет двойной пакетик. В наружный нужно налить холодной воды.Фото: Олег ЗОЛОТО

Важно проверять дыхание каждые две минуты, пока не приедет «скорая». Если оно исчезнет, второй тип пострадавшего превратится в третий – без сознания и дыхания. А значит, самое время для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Дышать «рот в рот» и «качать» сердце можно только на жесткой поверхности по схеме «30 нажатий – два вдувания». Нажатия нужно делать быстро, 100-120 в минуту.

Не бойтесь сломать ребра, Фемида будет на вашей стороне: бездыханному кости вообще не пригодятся. Тренировочные манекены показывают, что ты «достал» до сердца, щелчком. Вот только «люди не щелкают». Продавливать грудную клетку нужно посередине грудины где-то на треть глубины. Это трудно. А потому одна из причин остановить реанимацию – усталость.

– Был случай: у бабушки остановилось сердце, дедушка вызвал «скорую» и стал делать ей СЛР, – поясняет инструктор. – Когда врачи приехали, то мертвы были оба.

Наложить давящую повязку можно даже на шею, просто делать это нужно через руку пострадавшего.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для детей от года до семи лет правила те же, но надавливать на грудь нужно одной рукой. Реанимацию младенцев и вовсе проводят двумя пальцами и крошечными вдуваниями «как свечку задуть». Еще одна особенность в том, что реанимация для малышей начинается с пяти вдуваний в рот. С пяти вдуваний начинают откачивать и утопленников.

Четвертый типаж пострадавшего – когда сознание есть, но дыхания нет – в народе называют «подавился». Если человек кашляет, не торопитесь лупить его промеж лопаток: наклоните его вперед – и кашель сделает свое дело. А вот если кашля нет, значит, дыхательные пути перекрыты полностью. И вот здесь удары по спине уместны, их нужно чередовать с толчками в солнечное сплетение под ребра. Подавились в одиночестве? Придется уронить себя животом на спинку стула.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Второй день полезных выходных начался с Главного военно-морского парада. Пока за окном мимо Петропавловки на встречу с главнокомандующим шли корабли, мне «выпускали» бутафорские кишки. Часть внутренностей выпала на пол. А, как гласит одно из правил первой помощи (и здравого смысла), собирать органы с пола и засовывать их обратно нежелательно. Пришлось товарищам строить на моем животе и на полу колодец из бинтов и тряпок. Эту конструкцию нужно накрыть сверху влажной тканью и пленкой, главная задача – чтобы внутренности не засохли до приезда врачей.

Инородные тела вытаскивать нельзя: перекрывая поврежденные сосуды, они не дают человеку истечь кровью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Нечто похожее соорудили и на ноге Маши, в которую «воткнулся» нож. С инородными предметами все наоборот: их нельзя вытаскивать.

После ран приступаем к травмам. Подопытным стал Антон, самый тяжелый. Но калечить мы его не стали: просто положили на самодельные носилки и отработали приемы транспортировки. Хотя один раз Антону и правда стало не по себе, когда мы задели его головой дверной косяк.

– Подозреваете внутричерепную травму? Задайте простые вопросы, – советует специалист. – Однажды коллеги работали на аварии под Москвой. Разбилась легковушка, мужчина пострадал, а вот женщина внешне была невредима, помогала, хлопотала вокруг супруга. Но когда ее на всякий случай спросили: «Где мы находимся?», – то тут же отправили в больницу. Она ответила: «Под Петербургом».

Ожоги важно охлаждать в течение 15 минут, но не стоит делать это резко, ведь можно заработать еще и обморожение.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тема про неотложные состояния развенчала сразу несколько мифов. Нет, солнечные ожоги – да вообще любые – нельзя мазать сметаной, маслом и всем, что содержит жир: он мешает лишнему теплу покинуть ткани. Нет, при переохлаждении не стоит поить человека горячим крепким чаем (лучше слабым теплым) и спиртным: согревать организм нужно постепенно.

Экзаменом для нас стал большой практикум. Сначала я в числе спасателей вытаскивала пострадавших из горящей маршрутки (ее мы собрали из стульев, ковриков и воображения). А потом спасали уже меня – посетительницу кафе с шавермой, где взорвался баллон с газом.

– Говорят, что после наших курсов неприятности будто притягиваются. На самом деле люди просто начинают замечать и перестают проходить мимо тех, кому нужна помощь, – подытожила Юлия. – Но надеюсь, эти знания вам никогда не пригодятся.

В ТЕМУ

До конца ноября 2019 года Санкт-Петербургское отделение Красного Креста (улица Миллионная, 11) при поддержке Фонда президентских грантов проводит бесплатные восьмичасовые курсы для добровольцев любых некоммерческих организаций города.

Первая помощь при ушибе – холод. Сгодится даже бутылка воды.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ:

1. Боль в груди (инфаркт?).

Симптомы: боль в груди, страх смерти.

Помощь: вызвать «скорую», обеспечить приток свежего воздуха и покой.

2. Инсульт.

Симптомы: неадекватное поведение, раскоординированные движения.

Тест: попросить улыбнуться (улыбка будет кривой), поднять руки (одна будет выше другой), ответить на простые вопросы (возможно, не сможет говорить или будет отвечать невпопад).

Помощь: «скорая», обеспечить покой.

3. ДТП.

Помощь:

– выставить аварийные знаки, выключить зажигание, поставить машину на ручник, колеса вывернуть в сторону обочины;

– если машина не горит, то доставать людей с дыханием из нее не нужно: у них может быть травма шейного отдела позвоночника;

– если горит, то воспользоваться огнетушителем, а затем достать людей;

– если человек не дышит, его также придется достать, чтобы провести СЛР.

* Средства идут на развитие программ Российского Красного Креста