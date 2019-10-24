Личную жилплощадь Николая II показали общественности во время реставрации

В Петербурге впервые показали Александровский дворец после реставрации. Именно там с 1905 года жил вместе со своей семьей последний российский император Николай II. Известно, что это исторически-значимое здание выстояло в военное время, но серьезно пострадало после. Воссозданием всех комнат начали заниматься лишь в 2012 году, а в 2015 дворец полностью закрылся для посетителей. Несмотря на то, что полное завершение реставрации запланировано на 2022 год, уже проделана большая работа и есть чем полюбоваться.

- Мы надеемся, что Александровский дворец станет брендом «Царского Села». Ведь он очень отличается от других зданий. Здесь каждый уголок связан с бытом семьи Николая II. Тогда только узкий круг людей мог видеть, что же находится внутри дворца. Мы хотим подарить городу возможность увидеть все своими глазами, - комментируют в пресс-службе музея-заповедника «Царское Село».

Большую часть работ уже сделали в восьми исторических залах Александровского дворца. Важно то, что при реставрации сохранены все подлинные элементы исторической отделки интерьеров. Почти все их оформлял архитектор Роман Мельцер еще при жизни Николая II.

Приемная Николая II

Комната была эпицентром государственной жизни страны в 1905 году. Прибывшие на аудиенцию к царю, чиновники сначала попадали именно в эту приемную. Планировка помещений строго следовала придворному церемониалу.

Приемная императора Николая II.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас здесь реставрируют дубовые панели, паркет, камин, плафон и ткани, а также изготавливают встроенный диван.

Рабочий кабинет императора

Здесь Николай II ежедневно принимал министров, заслушивал доклады и работал с бумагами. В этой комнате есть личная библиотека главы государства, насчитывавшая около 700 томов военной, исторической литературы, книг по государственным вопросам, беллетристики и периодики. Интерьер был уничтожен в годы фашистской оккупации.

Рабочий кабинет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас же здесь воссоздают портьер, камин, панели, мебель из ореха и ковер.

Мавританская уборная

Ванная комната императора с бассейном для плавания. В апартаментах Николая II Мавританская была единственной комнатой для отдыха. Интерьер был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Во время расчистки помещения под полом обнаружили чашу бассейна с фрагментами керамики, что позволило реставраторам более полно и точно воссоздать рисунок и определить расцветку изразцов.

Мавританская уборная.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас уже воссозданы: камин, бассейн, перегородка, ткани, ковер.

Палисандровая гостиная

В первые годы жизни во дворце Николай II и Александра Фёдоровна часто проводили время именно в этом интерьере. Затем гостиная стала местом завтраков и обедов царской семьи.

Полисандровая гостиная.Фото: Олег ЗОЛОТО

По историческим образцам воссозданы: тканевая обивка стен, портьеры, панели и камин из палисандра, украшенный тканевой вставкой и зеркалами.

Сиреневый кабинет

Здесь император и императрица с детьми часто пили кофе после завтрака, собирались на вечерний чай. Также в кабинете Александра Фёдоровна проводила много времени за работой и чтением.

Сиреневый кабинет.Фото: Олег ЗОЛОТО

По историческим образцам уже воссозданы: тканевая обивка стен, портьеры, встроенная мебель, ковер, деревянные панели, камин, живописный фриз.

Спальня

Здесь останавливались гости дворца, приближенные к императорам. Это были: мать Александры Фёдоровны, принцесса Алиса, приезжавшая на свадьбу своего брата, герцога Эдинбургского, и великой княжны Марии Александровны. На данный момент воссоздан альков, тканевая обивка стен, портьеры и ковер.

В Угловой гостиной и Библиотеке реставрируются искусственный мрамор, паркеты, карнизы. Кленовой гостиной вернули историческое объемно-пространственное решение. Воссоздают антресоль и намазную лепку, встроенную мебель.

По плану после завершения реставрации дворец станет многофункциональным музейным комплексом с залами как для выставок и экспозиций, так и для тематических мероприятий. Сразу после открытия пускать в музей планируют по предварительному бронрованию через сайт. Это сделают для того, чтобы избежать большого наплыва туристов. Запускать людей будут примерно по две группы в час. Однако точная система еще будет обсуждаться ближе к открытию.