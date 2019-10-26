Волонтеры спасли с того света кота Сеню, оставшегося переломанным и без глаз и зубов после страшного ДТП

Волонтеры из Петербурга спасли кота, попавшего в жестокое ДТП и получившего множественные травмы, едва совместимые с жизнью. Бедное животное поначалу планировали усыпить врачи, но оно выкарабкалось с того света, пройдя такие страдания, которые и не снились людям.

История началась еще 16 августа. В одном из дворов в Колпино машина наехала на двух котов. Один скончался на месте, другой из последних сил пищал, дергался и боролся за жизнь. Страшную картину заметила перепуганная маленькая дочка одного из волонтеров Петербурга. Девочка в слезах дозвонилась маме Полине.Та срочно сорвалась с работы, чтобы спасать бедное животное.

Едва живого кота нашли практически всмятку. Фото: pikabu.ru/story

Едва живого кота назвали Сеней. Ветеринары провели обследование, которое показало шоковое состояние животного, сильные кровотечения из рта и носа, кровоизлияния в переднюю камеру глаз и гипертрофию левого глазного яблока. Более того, у Сени была сломана челюсть, и он находился на грани жизни и смерти из-за потери крови.

- Полина начинает срочно искать нескольких доноров. За ночь их находят благодаря добрым людям. Сене переливают кровь очень медленно, почти сутки, - рассказывает подруга девушки-волонтера на «Пикабу».

Челюсть, зубы, лапка, глазки - далеко не полный список того, что лечили Сене. Фото: pikabu.ru/story

Затем Сеня медленно, но верно пошел на поправку. Он начинает самостоятельно кушать, хотя делать это мучительно больно из-за сломанных зубов и травмы языка. Однако следом врачи ветеринарной клиники начали ставить волонтеру и коту палки в колеса – перестали делать капельницы, установили плохие пломбы-клыки, которые развалились за ночь, а также просто-напросто не верили, что животное сможет выздороветь.

Несчастного кота срочно отвезли в другую ветеринарку. Там к прошлым страшным диагнозам добавляется новое – обезвоживание. Новые врачи в шоке и в срочном порядке кладут Сеню в реанимацию. Впереди его ждал еще месяц многочисленных анализов и болезненных процедур.

- Теперь он без глазок, но это ему не мешает. Конечно же, было бы просто здорово их оставить. Но тут уж ничего не поделаешь. Его планировали усыплять, однако он резко пошел на поправку, - рассказывает об итогах лечения автор душещипательной истории.

Сене уже привык к отсутствию глаз и умеет познавать мир на ощупь и запах. Фото: pikabu.ru/story

День шел за днем, и Сеню уже было не узнать - он окреп и находился в стабильном состоянии. Тогда его забрали домой на передержку. Его анализы на выписке радуют глаз – они отличные, словно кот начинает вторую жизнь. Пока что ему надо пропить курс антибиотиков и постоянно обрабатывать кожу – у бедняжки все еще заживают некоторые участки тела.

Сейчас Сене подыскивают нового хозяина. Он оказался домашним некастрированным котом на самовыгуле. Ему всего 2 годика. Волонтер отмечает, что у Сени хороший аппетит, и он достаточно бодр. Котик не видит своих спасителей, но прекрасно ощущает всю заботу и поддержку неравнодушных людей. Счастливое мурлыканье в ответ – лучшая награда волонтерам.