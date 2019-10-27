«Мы должны спасти ей жизнь»: Петербурженка внезапно впала в кому на отдыхе в Турции

Две недели назад петербурженка Кира Шиловская отправилась на отдых в Турцию. В солнечную Анталью она прилетела вместе с 4-летней дочерью и мамой. Курортный город встретил их ярким солнцем и теплым морем. В самый разгар отпуска 31-летняя Кира почувствовала недомогание, а утром 18 октября у нее случился инсульт.

- У Киры онемела левая рука и нога, изменилась мимика. Пока они ждали медиков, начались судороги. Потом ее госпитализировали, она впала в кому, - рассказала «Комсомольской правде» подруга женщины Юлия Иванова. - Сейчас Кира там одна. Мама и ее дочь вернулись в Россию 21 октября. Благодаря консульству Галина Александровна (мама Киры, - прим.ред.) смогла оформить документы, чтобы вывезти ребенка. Денег на то, чтобы оставаться там, у них не было.

Состояние петербурженки по-прежнему остается тяжелым. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи никаких гарантий не дают. Сейчас для знакомых и родственников главная цель - вернуть Киру на родину. Уже неделю они бьются над тем, чтобы добиться помощи от различных ведомств.

- Мама Киры – пенсионерка, у нее проблемы со здоровьем, - вздыхает Юлия. - Ей не под силу будет оплачивать эти услуги. Местные медики не дают разрешения на транспортировку. Я прошу помощи от врачей, которые могут со мной прилететь в Аталью и дать свое заключение. Больница уже не возражает против присутствия наших врачей. Нам нужно знать, каким образом Кира может вернуться в Россию.

Юлия уже отправила запрос в МЧС, однако там ответили, что не могут заняться эвакуацией без одобрения Министерства здравоохранения. Однако ответа от ведомства еще не поступало.

- Я знаю Киру как человека исключительной честности и доброты. Не могу остаться в стороне. Мы должны спасти ей жизнь, - говорит Юлия Иванова. - Так как я не являюсь Кире родственником, мы оформили доверенность на представление ее интересов. Но ее нужно зарегистрировать. На это требуется три рабочих дня. Но это слишком долго. Мы хотим, чтобы нам пошли навстречу, и я могла вылететь туда как можно скорее.