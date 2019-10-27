2019-10-27T14:20:22+03:00
Происшествия

«Мы должны спасти ей жизнь»: Петербурженка внезапно впала в кому на отдыхе в Турции

Уже неделю родственники пытаются вернуть ее в Россию
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Кира Шиловская улетела в отпуск две недели назад. Фото: https://vk.com/pomogite_spasti_kiru.Кира Шиловская улетела в отпуск две недели назад. Фото: https://vk.com/pomogite_spasti_kiru.
Изменить размер текста:

Две недели назад петербурженка Кира Шиловская отправилась на отдых в Турцию. В солнечную Анталью она прилетела вместе с 4-летней дочерью и мамой. Курортный город встретил их ярким солнцем и теплым морем. В самый разгар отпуска 31-летняя Кира почувствовала недомогание, а утром 18 октября у нее случился инсульт.

- У Киры онемела левая рука и нога, изменилась мимика. Пока они ждали медиков, начались судороги. Потом ее госпитализировали, она впала в кому, - рассказала «Комсомольской правде» подруга женщины Юлия Иванова. - Сейчас Кира там одна. Мама и ее дочь вернулись в Россию 21 октября. Благодаря консульству Галина Александровна (мама Киры, - прим.ред.) смогла оформить документы, чтобы вывезти ребенка. Денег на то, чтобы оставаться там, у них не было.

Состояние петербурженки по-прежнему остается тяжелым. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи никаких гарантий не дают. Сейчас для знакомых и родственников главная цель - вернуть Киру на родину. Уже неделю они бьются над тем, чтобы добиться помощи от различных ведомств.

- Мама Киры – пенсионерка, у нее проблемы со здоровьем, - вздыхает Юлия. - Ей не под силу будет оплачивать эти услуги. Местные медики не дают разрешения на транспортировку. Я прошу помощи от врачей, которые могут со мной прилететь в Аталью и дать свое заключение. Больница уже не возражает против присутствия наших врачей. Нам нужно знать, каким образом Кира может вернуться в Россию.

Юлия уже отправила запрос в МЧС, однако там ответили, что не могут заняться эвакуацией без одобрения Министерства здравоохранения. Однако ответа от ведомства еще не поступало.

- Я знаю Киру как человека исключительной честности и доброты. Не могу остаться в стороне. Мы должны спасти ей жизнь, - говорит Юлия Иванова. - Так как я не являюсь Кире родственником, мы оформили доверенность на представление ее интересов. Но ее нужно зарегистрировать. На это требуется три рабочих дня. Но это слишком долго. Мы хотим, чтобы нам пошли навстречу, и я могла вылететь туда как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Проектированием «коричневой» ветки петербургской подземки займется московская компания
«Ломился в машины и бросался на решетку»: Обнаженный петербуржец напугал жителей Комендантского проспекта
Спасатели предупреждают жителей Ленобласти и Петербурга о мокром снеге и гололедице
«Загнали вороны»: В Петербурге спасли кота, просидевшего на дереве два дня
В Петербурге женщина отбилась от насильника, напавшего на нее с ножом в Московском районе
В смертельном ДТП с каршерингом и маршруткой погибли два человека
Белая медведица зазывает посетителей в Ленинградский зоопарк на Хэллоуин для животных
СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 и обновил клубный антирекорд пятым поражением подряд
Водитель затосковал в пробке на Мурманском шоссе и решил найти себе спутницу жизни
Дело о смерти петербургского школьника в «Артеке» отобрали у следователей Крыма и передали коллегам из Северной столицы
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
В Лахта Центре похвастались уникальным залом-трансформером