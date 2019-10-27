2019-10-27T13:58:36+03:00
Происшествия

Бил ножом в живот и грудь: В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в зверском убийстве матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге 12-летнего мальчика подозревают в жестоком убийстве родной матери.В Петербурге 12-летнего мальчика подозревают в жестоком убийстве родной матери.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жестокое убийство произошло в Красногвардейском районе Петербурга. В одной из квартир на улице Стасовой силовики обнаружили окровавленное тело 46-летней петербурженки. В зверской расправе над матерью подозревается ее 12-летний сын.

«РАНЫ В РАЙОНЕ ЖИВОТА»

Трагедия произошла ночью 27 октября 2019 года. В полицию позвонила женщина и сообщила об убийстве. На место происшествия выехали полицейские, сейчас они выясняют обстоятельства происшествия. В Следственном комитет по Петербургу «Комсомольской правде» сообщили, что женщина скончалась от колото-резаных ран в районе живота и груди.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием - следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, - уточняют в ведомстве. - Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

СЕМЬЯ БЫЛА НА УЧЕТЕ

По одной из версий, женщину зарезал собственный сын. Он напал на мать с ножом и нанес ей несколько ударов. Известно, что у ребенка есть брат-близнец, который мог наблюдать за убийством. Семья подростков состоит на учете как неблагополучная, а у самих мальчиков замечены нарушения в развитии.

- Уже назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление обстоятельств и причины смерти женщины, - дополнили в пресс-службе Следственного комитета.

Утром 27 октября следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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