2019-10-25T13:09:12+03:00
Общество

Через шесть мостов и 500 достопримечательностей: Трамвай «Американка» выйдет на первый туристический маршрут Петербурга

Прокатиться по красивейшим местам Северной столицы можно будет каждый день, включая выходные и праздники [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Американка" осенью 2019 года выйдет на первый туристический маршрут Петербурга"Американка" осенью 2019 года выйдет на первый туристический маршрут ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге открывается первый туристический трамвайный маршрут через шесть мостов и 500 достопримечательностей. По дороге с прекрасными видами будет курсировать самая любимая горожанами модель вагона – ЛМ-33, которую нежно прозвали «Американка». Эти трамваи служили пассажирам полвека, застали блокаду и ушли с линии только в 1979 году. Спустя 40 лет обновленная «Американка» возвращается, чтобы украсить туристический маршрут и стать одной из достопримечательностей, а также брендом Северной столицы.

Начало маршрута - Музей городского электрического транспорта на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало маршрута - Музей городского электрического транспорта на Васильевском островеФото: Артем КИЛЬКИН

- Маршрут «Первый туристический» будет начинаться от старейшего в Петербурга Василеостровского трамвайного парка, где сейчас находится Музей городского электрического транспорта. Кольцевая трасса охватит главные достопримечательности Культурной столицы, включая Петропавловкую крепость, «Аврору», Михайловский замок и другие, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Сесть на круговой маршрут можно будет на одной из 16 остановок Фото: Артем КИЛЬКИН

Сесть на круговой маршрут можно будет на одной из 16 остановокФото: Артем КИЛЬКИН

«Американка» прокатит всех желающих через шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий. Сесть на круговой маршрут, проходящий через центр города, Васильевский остров и Петроградскую сторону, можно будет на одной из 16 остановок.

Трамвай будет курсировать по туристическому маршруту каждый день, включая выходные и праздничные дни. Пока что ежедневно планируется четыре рейса, которые отправляются от Музея в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Стоимость проезда в историческом вагоне по красивейшим видам Петербурга – 100 рублей, льготы не предусматриваются.

Исторический трамвай будет выходить на маршрут каждый день, включая выходные и праздники Фото: Артем КИЛЬКИН

Исторический трамвай будет выходить на маршрут каждый день, включая выходные и праздникиФото: Артем КИЛЬКИН

Когда именно трамвай выйдет на маршрут, пока что не известно. Однако обещается, что покататься на «Американке» можно будет уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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