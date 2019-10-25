Ленинградский «перевал Дятлова»: 20 человек, загадочно погибших на болотах, перед смертью раздевались догола и ели грязь

Вепсские болота в Тихвинском районе Ленобласти давно пользуются дурной славой. Жители ближайших деревень называют их гиблым местом и сравнивают с перевалом Дятлова. И если в 59-ом году под Ивделью на Урале загадочно погибли девять человек, то здесь число таинственных смертей перевалило уже за два десятка.

Всплеск был в 90-е и начале 2000-х. В то время под поселком Шугозеро каждый год пропадали по три-четыре человека. Позже их находили мертвыми. Поведение людей перед смертью ставило в тупик даже опытных силовиков. В последние часы жизни жертвы бились в загадочной агонии. Люди сбрасывали с себя всю одежду. Кто-то раскидывал вещи на десятки метро вокруг, кто-то – аккуратно складывал перед собой. А некоторые и вовсе по непонятным причинам ели грязь. Журналисты «Комсомолки» в Петербурге» отправились в Шугозеро, чтобы разобраться в массовых смертях.

Шугозеро находится в четырех часах езды от ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

БРОШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ И ЗАРОСЛИ БОРЩЕВИКА

Дремучие непроходимые леса тихвинских болот находятся в четырех часах езды от Петербурга. Когда-то на этих землях кипела жизнь. Теперь большинство деревень опустели, единственное еще «живое» место – поселок Шугозеро. Население – примерно две тысячи человек.

По дороге к гиблому месту на трассе туристов встречает заброшенный храм с небольшим кладбищем. Полуразрушенная церковь выглядит как зловещее предупреждение для любопытных грибников. Деревни вокруг болот кажутся не менее зловещими. Местные дороги по обочинам облепляют нескончаемые заросли смертельного борщевика. Самих жителей даже днем здесь почти не встретить. Лишь одинокая бабушка с ведерками идет до колодца. Справа от нее опустевший дом. На скамейке перед ним брошенный детьми старый плюшевый мишка.

По пути к болотам из Петербурга туристов встречает заброшенная церковьФото: Артем КИЛЬКИН

Вопросы про смертельные болота местные не любят. А чужаков, которые ими интересуются, встречают с подозрительным прищуром.

- Бывали у нас, конечно, случаи, - неохотно делится специалист местной администрации, отказавшаяся назвать имя. – Говорили, что голыми людей нашли…Причем, чаще молодые пропадают. Идут за ягодами, чтобы потом продать, и не возвращаются. Один мой знакомый так погиб.

- Как его звали? – спросили мы.

- Не скажу. Больше никого об этом не спрашивайте! – вдруг резко обрывает разговор чиновница.

С таким же «дружелюбием» нас встречают и в небольшом отделении банка. Улыбка местной сотрудницы после вопросов о смертях на болоте резко спадает.

- Слышала про это, - неожиданно рявкнула женщина.

- Можно с вами поговорить?

- Нет, - отрезала дама, захлопнув дверь прямо у нас перед носом.

В администрации Шугозеро о пропавших людях говорят неохотноФото: Артем КИЛЬКИН

«ТЕМНЫЕ» ВРЕМЕНА

Через несколько часов необычная реакция местных начинает проясняться. Пик загадочных смертей на болотах пришелся с 1990 по 2005 года. Последние пятнадцать лет люди тоже пропадают, но случаев смертельной агонии, когда человек сбрасывает с себя одежду, почти не стало. Поэтому местные и боятся вновь накликать беду.

- Ну, вот дедушка у нас недавно потерялся, 83 года ему было, три недели его искали, нашли мертвым, - делится староста деревни Бурмакино Галина Каменева. – В прошлом году обнаружили женщину, которую искали пять лет. Ей было уже за 80 лет. Звали Евдокией Смирновой. Я ее сама знала, вот в этом доме жила. Но она в одежде была. А раздеваются люди на болотах чуть дальше.

Староста деревни Бурмакино знала одну из пропавших на болоте бабушекФото: Артем КИЛЬКИН

Лучше всего темные времена Шугозера помнят в местном отделе полиции. Его начальник тогда одним из первых стал бить тревогу. Погибшие исчислялись десятками, а судмедэксперт лишь разводил руками.

- Да, действительно пропадали люди и их находили голыми, - делятся местные силовики. - Это все правда. В те времена очень много случаев было.

Самый запоминающийся случай произошел с местным трактористом. Молодой парень отдыхал с друзьями, а потом пошел домой через болото, да так и пропал. Нашли его только через несколько дней.

- Это было лет двадцать назад. Молодой парень, не какой-то там доходяга. Он шел и тупо разбрасывал все: куртка валялась в одном месте, спецовка в другом. А сам лежал в канаве. Такое ощущение, будто он купался в грязи. Когда вскрыли тело, увидели полный желудок грязи. Никто понять не мог, почему он ее ел, - говорят в местном отделении полиции.

Местные жители не хотят вспоминать о необычных смертях на болотахФото: Артем КИЛЬКИН

«НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЛ»

Родственники погибших до сих вспоминают «черный период» с содроганием. Многие уже больше десяти лет силятся понять, почему жертвами становились молодые и здоровые люди.

Павел Иванов восемнадцать лет назад жил в деревне Макарьино. Тогда на болотах умер его брат Василий. 40-летний работник местной кочегарки знал эти леса как свои пять пальцев. Но от загадочной смерти его это не спасло.

- Он уехал на лошади за клюквой, - поделился с «КП» Павел. - Мы искали его 23 дня. И потом нашли. Он почти дошел до речки около деревни. Метров триста осталось. Не дошел… Представляете, как он умер? Будто с ума сошел! Там ведь огни домов было видно с того места. Но он в таком состоянии был, что ничего не соображал. Мы когда прочесывали все, сначала нашли один сапог, потом куртку, чуть дальше свитер. Ведро вообще в другой стороне лежало. Он, видимо, кругами ходил. Брюки у брата все были оборваны. Такое ощущение, что он полз.

Многие дома в деревне уже заброшеныФото: Артем КИЛЬКИН

И таких историй десятки. Вот еще одна: лет пятнадцать назад приехала в деревню около Шугозера компания друзей из Петербурга. Солидные люди, рыбачили, ходили на охоту. Как вдруг один из них не вернулся из леса. Его искали двадцать человек, и нашли только через неделю. Тело обнаружили недалеко от избушки, где жила компания. Одежда аккуратно сложена на пеньке. Рядом ружье, которое он взял с собой на охоту. Никаких следов борьбы, удушья или побоев.

СТРАШИЛКА ПРО ЛЕТУЧЕГО ЗМЕЯ

Объяснить загадочные смерти пытались многие. Самая популярная и самая невероятная версия у местных – некий летающий змей, после укуса которого люди теряют рассудок. Рассказы о нем мы слышали от многих местных.

- Я проводила исследование на эту тему, - рассказывает и.о. председателя информационно-краеведческого центра «Нагорное Обонежье» Алла Титова. – По словам местных, они его действительно видели. Но змей не летает, а прыгает. У него красная голова. У местных есть поверье, что убегать от него надо зигзагами. А сброшенную одежду они объясняют тем, что погибшие отбивались от нападения. Бросали в змею свитер, куртку, рубашку.

Вокруг деревень целые поля борщевикаФото: Артем КИЛЬКИН

Естественно, эксперты в мифологического змея не верят. И у силовиков есть свое объяснение массовой пропажи людей.

- В то время было много паленой водки, фунфырики, спирт разведенный, - делятся силовики. - Все пили, халява была. Они ходили в лес по ягоды и в лесах умирали. Сейчас перестали так пропадать. Конечно, есть случаи. Но раздетых мы больше не находим. Чаще всего, сердечко не выдерживает.

СУДМЕДЭКСПЕРТЫ НАШЛИ ОТВЕТ

Версия про самопал выглядит стройно. Но вот жители деревень смотрят на это скептично. Ведь среди погибших была учительница начальных классов из Шугозера Нина Маслова. Около двадцати лет назад она отправилась в обход по домам, где жили ее ученики. Ребята были из разных деревень, поэтому путь лежал через злосчастные болота.

Болота Ленобласти привлекают многих туристовФото: Артем КИЛЬКИН

- Она была замужем, двое дочерей, - воспоминает жительница деревни Мелегежская горка Вера Верховецкая. - Я сама работала в школе и прекрасно ее знала, моя дочь училась у нее. Сугубо положительная женщина. У нее был приказ - раз в полгода навестить всех детей дома. И она пошла, пропала. Позже ее нашли мертвой. Ей лет сорок тогда было. Она была полностью раздета. Белье аккуратно сложено рядом. Все ведь думали, что на болотах из-за пьянки пропадают. У нее взяли анализы, никакого алкоголя не нашли! Причину смерти так и не установили.

Смерть учительницы поразила местных больше всего. Люди до сих пор гадают, что могло ее убить. А вот полицейские и криминалисты едины во мнении – никакой мистики на ленинградских болотах нет.

Местный отдел МВД выезжал на найденные на болота телаФото: Артем КИЛЬКИН

- При переохлаждении у людей возникает обманчивое чувство, что им жарко, - объясняет старший следователь-криминалист СУ СКР по Ленинградской области Петр Пестов. – Поэтому они начинают раздеваться. Сознание путается, им хочется спать. Как всем известно, человек, когда засыпает, ищет себе укромное место. Люди могут закапываться в листву, в снег. В данном случае именно это могло привести к попаданию земли в рот. Переохлаждение наступает гораздо быстрее у человека в состоянии алкогольного опьянения.