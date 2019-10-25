Порядка 3,5 миллионов квадратных метров жилья построят в Петербурге в 2019 году

С пятницу, 25 октября 2019 года, состоялось совещание в Смольном с участием заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко, на котором обсудили реализацию федеральных проектов «Жилье» и «Формирование комфортной среды» в Петербурге.

- Петербург очень много строит. В прошлом году он вошел в тройку по вводу жилья. В этом году ожидается где-то 3,4 миллиона квадратных метров, - рассказал Виталий Мутко.

В 2019 году на решение вопросов с жильем из бюджета города было выделено 1 миллиард 760 миллионов рублей. В Единый реестр проблемных объектов в Петербурге включены 14 недобросовестных застройщиков, у которых «повисли» 30 домов и 1 паркинг. При этом отмечается, что по всем объектам регионального плана-графика решения либо уже найдены, либо будут найдены в ближайшее время. Также в этом году в Северной столице уже введены в эксплуатацию 11 проблемных домов, а до конца года планируется еще 10.

- Петербург играет важнейшую роль в реализации и достижении всех показателей по вводу жилья и расселению аварийного фонда. Сегодня мы договорились о том, что сейчас мы сбалансируем спрос и предложение, те показатели, которые заложены в федеральном проекте, - отметил заместитель председателя правительства.

Что касается проекта «Формирование комфортной городской среды», то на его реализацию в 2019 году было выделено более 6 миллиардов рублей, 76 процентов из которых к 14 октября уже освоены. На эти деньги практически полностью завершено благоустройство 85 общественных территории и 433 дворов.

Также за 2019 год были расселены два аварийных дома из пяти оставшихся, которые были признаны непригодными для жизни до 1 января 2017 года и подлежали сносу или реконструкции в связи с физическим износом.