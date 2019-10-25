Трамвай сбил и протащил несколько метров девушку в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге юную девушку на полном ходу сбил трамвай и около трех метров протащил по рельсам. Днем в среду, 23 октября, пешеход шагала прямо по выделенной для транспорта дороге и не заметила, как он приблизился со спины. Жуткий момент аварии попал на видео.

- В Петербурге на Кронверском проспекте трамвай сбил и протащил несколько метров проволок пешехода, - рассказал «КП-Петербург» очевидец.

На кадрах видно, как молодая девушка бодрым шагом идет прямо по рельсам, рядом со станцией метро «Горьковская». Сзади к ней стремительно едет трамвай, приближение которого она явно не слышит. Машинист не успел затормозить, сбил пешехода, которая упала на землю и оказалась под передней частью кабины транспорта, чудом не попав под острые колеса.

Когда через несколько секунд трамвай остановился, пассажиры и водитель быстро выбежали на улицу и достали девушку из-под колес. Удивительно, но пострадавшая смогла встать на ноги, несмотря на травмы.

Как выяснилось позже, пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, которую с серьезными ушибами доставили в больницу.