2019-10-25T19:09:33+03:00
Происшествия

Трамвай сбил и протащил несколько метров девушку в центре Петербурга

Пешеход чудом осталась жива [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге трамвай сбил и несколько метров протащил девушкуВ Петербурге трамвай сбил и несколько метров протащил девушкуФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге юную девушку на полном ходу сбил трамвай и около трех метров протащил по рельсам. Днем в среду, 23 октября, пешеход шагала прямо по выделенной для транспорта дороге и не заметила, как он приблизился со спины. Жуткий момент аварии попал на видео.

- В Петербурге на Кронверском проспекте трамвай сбил и протащил несколько метров проволок пешехода, - рассказал «КП-Петербург» очевидец.

На кадрах видно, как молодая девушка бодрым шагом идет прямо по рельсам, рядом со станцией метро «Горьковская». Сзади к ней стремительно едет трамвай, приближение которого она явно не слышит. Машинист не успел затормозить, сбил пешехода, которая упала на землю и оказалась под передней частью кабины транспорта, чудом не попав под острые колеса.

Когда через несколько секунд трамвай остановился, пассажиры и водитель быстро выбежали на улицу и достали девушку из-под колес. Удивительно, но пострадавшая смогла встать на ноги, несмотря на травмы.

Как выяснилось позже, пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, которую с серьезными ушибами доставили в больницу.

В Питере трамвай сбил и протащил несколько метров пешехода.Девушка отделалась ушибами

ИСТОЧНИК KP.RU

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