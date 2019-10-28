«Звонили в УК, аварийку и МЧС. Никто не приехал»: Жилой дом в Петербурге месяц затапливает из-за дырявой крыши

Жильцы жилого комплекса «Калейдоскоп» в доме 4, корпус 1, на Богословской улице Петербурга в воскресенье, 27 октября, своими руками пытались спасти свой дом от жуткого потопа. По словам владельцев квартир, на чердаке то ли прорвало трубу, то ли саму крышу, так как весь день вода стекала сверху большим потоком, заливая коридоры, лифты и даже электронные щитки. Жильцы начали звонить по телефонным номерам аварийных служб, управляющей компании и даже МЧС, но никто утопающим якобы не помог.

- Мы звонили в МЧС, которые соответственно перенаправляют в аварийную службу. Звонили туда вчера семь раз с разных номеров в течение дня, - пожаловалась жительница утопающего дома. – Звонки принимали, но никто так и не приехал. К нам приехала пожарная охрана, но ничем не помогла, так как это не их профиль работы.

Соседи сплотились и стали сами спасать свой дом. Вынесли из квартир тазики, кастрюли да тряпки с полотенцами, каждый 2-3 минуты вычерпывая пятилитровые ведра.

Как рассказала «КП-Петербург» жительницы злополучного дома, потопы продолжаются уже месяц. Каждый раз, когда идет дождь, многоэтажку начинает затапливать.

- Люди просыпаются, а у них вода в коридоре на 25 этаже. Ниже этажами квартиры просто топит: все стены, потолок, пол. Вода проникла уже в сам пол, под ламинат и все вздувается. Также и со стенами, - пожаловалась собеседница.

Женщина пояснила, что дом приходила смотреть, якобы, какая-то комиссия, которую никто не видел. Но никаких изменений после этого не произошло.

В воскресенье жильцы боролись с ненастью с часа дня до одиннадцати вечера, когда дождь наконец стих.

- В УК вчера просто перестали брать трубку, не выслав нам аварийку. Видимо мы им надоели, - констатировала девушка.

Однако застройщик дома отметил, что на данный момент протечка устранена и работники сейчас держат руку на пульсе происходящего вместе с жильцами.

- Мы находимся в постоянном диалоге с жителями дома и реагируем на все их обращения. Всего было зарегистрировано три заявления по протечке, причем, первое из них было подано только две недели назад. Вчерашнее обращение жителей дома по ул. Богословская 4, корпус 1, было зарегистрировано в тот же день. На место выехал аварийный сантехник управляющей компании. По предварительной информации произошла протечка на стыке ливневки в месте соединения с водоприемной воронкой в 5-й и 7-й секциях. На данный момент протечка устранена. Идет более подробное обследование дома для выяснения причин происшедшего, - рассказал "КП-Петербург" представитель строительной компании.