В петербургском аэропорту Пулково «Газель» врезалась в частный самолет

Встреча двух миров произошла 27 октября в петербургском аэропорту Пулково. На взлетной полосе столкнулись простонародная «Газель» технической службы и дорогущий частный самолет, ждавший вылета. Видео инцидента уже опубликовал Следственный инцидент, начавший разбираться в ситуации.

- Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате которого произошло столкновение служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

В результате аварии воздушное судно получило различные повреждения фюзеляжа. При этом ничего катастрофичного не произошло и самолет остался практически цел - лишь царапины и небольшие вмятины на крыле. Но это не обычный автомобиль, которому вмятины ездить не мешают, поэтому ремонт предстоит дорогостоящий.

Предварительно причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на Петербург вечером воскресенья. Водитель микроавтобуса не заметил внезапно возникший перед ним самолет.

Сейчас воздушное судно отбуксировано на стоянку для комиссионного технического осмотра и обследования. Никто из людей при ЧП не пострадал. А кто прав и кто виноват в ситуации - установят следователи.