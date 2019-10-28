Покупку квартиры начните с вопросов

У каждого человека свои критерии выбора квартиры, поэтому и вопросы перед покупкой жилья нужно формулировать, исходя из собственных потребностей и предпочтений. Но есть основные моменты, которые важны для каждого покупателя. Итак, чем нужно поинтересоваться в первую очередь?

Мой дом точно достроят?

Надежность застройщика всегда была одним из главных критериев выбора квартиры, но сейчас покупателям нужно быть еще внимательнее.

- Сейчас для строительной отрасли наступил переходный период, и на рынке присутствуют разные схемы продажи жилья. Поэтому нужно досконально изучать застройщика, проверять наличие всех необходимых документов, его опыт, отзывы о нем, - советует генеральный директор агентства недвижимости Группы компаний «КВС» Анжелика Альшаева. - К примеру, если застройщик продолжает продажи без эскроу-счетов, у него обязательно должно быть соответствующее заключение о соответствии готовности проекта требованиям Минстроя РФ. То есть у застройщика должно быть право на продажу квартир. Если его нет, если квартиры предлагаются по переуступкам или другим формам договора - это определенные риски, и здесь все зависит только от доверия покупателя к той или иной компании. Кстати, проверить застройщика сейчас стало гораздо проще - есть единый сайт наш.дом.рф, где выложены все документы по всем объектам. В ГК «КВС» для удобства клиентов документы в полном объеме также размещены на официальном сайте.

Обязательно обратите внимание на стаж работы компании на рынке, количество построенных домов и пунктуальность застройщика.

- Также стоит посмотреть на темпы строительства, - добавляет директор по продажам ГК «Ленстройтрест» Татьяна Алексеева. - Если даже невооруженным глазом видно, что на площадке не работает техника, мало строителей и есть ощущение заброшенности объекта, то, вероятнее всего, дом не построят к заявленному сроку сдачи. Тогда стоит отказаться от такого варианта, поскольку неоправданный риск может обернуться существенными финансовыми потерями.

Насколько удобно мне будет жить?

Выбирая новый дом, хорошенько изучите место, где он находится.

- Стоит изучить проект жилого комплекса и карту района, чтобы представить, где будут находиться детские сады и школы, спортивные и детские площадки, магазины, парковки. Лучше всего съездить и увидеть своими глазами строительную площадку и ее окружение, пообщаться с жителями, если часть жилого комплекса уже заселена. Новоселам должно быть удобно добираться до работы или учебы, пользоваться инфраструктурой района. Поэтому самое главное - заранее оценить локацию, которую можно будет сменить только с покупкой другой квартиры, - говорит Дмитрий Ефремов.

- Если в проекте уже есть заселенные очереди, полезно будет узнать отзывы жителей о работе управляющей компании, поинтересоваться примерными суммами платежей за ЖКУ, насколько быстро УК реагирует на обращения новоселов, как содержится территория, - добавляет Анжелика Альшаева. - Это не займет много времени. К примеру, в «КВС» мы сами предлагаем клиентам такие экскурсии на объект.

Обращайте внимание не только на очевидные вещи - местоположение комплекса, транспортную доступность, метраж и стоимость квартиры.

- Комфортная жизнь в доме невозможна без комфортной среды обитания в целом, а она определяется множеством вещей - от планировки квартиры до удобства микрорайона, - поясняет директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - Если брать планировку, то стоит обратить внимание на наличие специальных помещений (гардеробных, кладовых и т. д.) - они помогают владельцу более эргономично использовать пространство квартиры. Колясочная в холле на первом этаже пригодится не только молодым родителям. Например, здесь можно оставить велосипед, сноуборд, другое спортивное оборудование. Минимум ступенек в доме и пандусы также будут полезны и мамам с колясками, и велосипедистам. Бесшумный лифт, опускающийся с жилых этажей в подземный паркинг, оценят автомобилисты. Дизайн и отделка мест общего пользования во многом влияют на настроение людей, на то, каким видят дом его жильцы и гости. Двор, свободный от припаркованных автомобилей, с современным ландшафтным дизайном и разными функциональными площадками, детский сад, магазин и другая инфраструктура в шаговой доступности - все эти вещи практически must have в классе комфорт и выше.

О подобных нюансах покупатели не всегда задумываются, а ведь несоблюдение каждого из этих условий может снизить качество проживания в доме.

- В случае, когда покупатели «забывают» поинтересоваться какими-то серьезными деталями проекта, наши менеджеры всегда обращают внимание клиента на те моменты, которые могут оказаться важными для него, - добавляет Михаил Гущин.

Мои деньги будут в безопасности?

Уверенность и безопасность - вот что хочет ощущать каждый покупатель жилья. Особенно если новый дом только начинает строиться.

- С 1 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве». Теперь деньги покупателей жилья в новостройках (за исключением некоторых проектов, которые достраиваются по старой схеме) не отправляются застройщику. Они хранятся в банке на эскроу-счетах до готовности дома и регистрации первого права собственности, - поясняет руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Средства можно вернуть, если ввод дома в эксплуатацию задержится на шесть месяцев и больше или, например, если застройщик признан банкротом. При этом деньги в банке застрахованы в государственном Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 10 миллионов рублей. Покупка жилья в новостройке стала еще более надежной и безопасной. Кстати, первым проектом в Петербурге, который реализуется через эскроу-счета, стал 21-й квартал ЖК «Северная долина».

Стоимость жилья адекватна?

Покупая недвижимость, каждый хочет сэкономить, и ничего предосудительного в этом нет. Но слишком сильный дисконт подозрителен.

- Стоит правильно оценивать стоимость недвижимости. Если вы покупаете квартиру по более низкой цене, чем в среднем по рынку, задайтесь вопросами: не окажется ли она или ее отделка низкого качества? Хватит ли денег застройщику достроить дом? Обеспечат ли вас обещанными садиками и школами? Будет ли хорошая дорога около дома? Комфортный уровень жизни не может быть обеспечен самой низкой рыночной ценой, и это должно насторожить покупателя, - предупреждает Татьяна Алексеева. - Конечно, в рамках акций и специальных предложений от застройщиков можно получить скидку, но ее размер не должен превышать 15-20 процентов.

Кстати, если вы планируете брать ипотеку, то имейте в виду, что условия по кредиту в разных банках отличаются. Где-то они более выгодны, где-то менее.

- Внимательно рассмотрите все предложения банков. Для этого необязательно посещать десятки офисов финансовых организаций - с этим поможет менеджер ипотечного центра застройщика - в ГК «КВС» такое подразделение есть, - добавляет Анжелика Альшаева. - Специалист учтет все пожелания клиента и на их основе предложит наиболее выгодную программу. Важно также установить комфортный размер платежа, который можно покрыть даже в случае непредвиденных обстоятельств. Не стоит выставлять максимальный платеж, пытаясь снизить переплату. Лучше остановиться на меньшей сумме и по возможности гасить кредит досрочно - делать это можно хоть каждый месяц.

КОНКРЕТНО

При выборе квартиры мелочей не бывает

- Последствия необдуманного подхода к покупке жилья могут быть весьма плачевными, - говорит Татьяна Алексеева. - Выбор ненадежного застройщика может стоить нескольких лет жизни без новой квартиры и возможности вернуть вложенные средства или вовсе их потерять. Крайне медленная скорость строительства может отразиться на сроках передачи ключей от квартиры. Отсутствие социальной инфраструктуры существенно усложнит жизнь родителей. Без развитых общественных пространств в новом жилом квартале, например, без продуманной сети пешеходных дорожек, у мамочек не будет возможности погулять с коляской. Эти и многие другие моменты придется исключить из повседневной жизни.

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