2019-10-28T14:54:35+03:00
Происшествия

«Надругался, а потом поставил «пятерку»: Суд доказал, что второклассница выдумала историю о домогательствах учителя физкультуры

Педагогу за развращение ребенка грозило 20 лет колонии
Роман ЛЯЛИН
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Учителя физкультуры полностью оправдалиУчителя физкультуры полностью оправдалиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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История надругательства над второклассницей в школе № 375 Петербурга оказалась фантазией ученицы. В мае следователи и оперативники пришли к 60-летнему учителю физкультуры Антону Симонову (имена изменены - прим.ред.). Педагог до этого в школе был на хорошем счету. Преподаватель вот уже 40 лет работает с детьми и никаких жалоб от школьников на него не поступало. Физкультура для Симонова была смыслом жизни. Во внеурочное время учитель тренировал мальчишек и девчонок футболу и волейболу. Да и свою любовь Антон Викторович нашел в школе. Супруга педагога работает вместе с ним в школе. Для нее рассказ второклассницы стал большим шоком.

Рассказ девочки удивлял дерзким поведение учителя.

- Симонов вел урок у второго класса, - рассказал «Комсомольской правде Санкт-Петербург» источник в следствии. – Одна из учениц была освобождена от занятий. Поэтому, когда после урока все дети пошли переодеваться, девочка отправилась вместе с педагогом относить инвентарь. За отгул от физкультуры школьница должна была сдать учителю теорию. Он ее завел в кабинет, и там стал спрашивать по учебнику. Девочка отвечала на вопросы по прыжкам в длину. В это время он, по словам девочки, стал ее поглаживать, совершая "насильственные действия сексуального характера".

Когда «урок» был закончен, учитель похвалил второклассницу и поставил ей «пятерку». При этом Антон Симонов добавил: «В четверг будешь сдавать следующую тему!». Оценку девочка действительно получила. Но вот рассказ девочки про поглаживания учитель отрицал.

Симонов учит школьников вместе со своей женой

Симонов учит школьников вместе со своей женой

Коллеги и жена Антона Симонова не поверили в рассказ девочки. Ведь за все 40 лет работы за педагогом не было замечена интереса к девочкам. Да и все характеристики были только положительными. Что удивительно, в этой же школе учатся и сестры второклассницы.

- Антон говорит, что ничего между ним и девочкой не было, - поясняли «КП» родственники педагога. - Это даже в голове не укладывается. Жена Антона уже разговаривала с мамой девочки. И та призналась, что у Симонова учится не только младшая дочь, но и старшие. Ее дети называют нашего Антона «очень добрым». Он действительно был в классе с этой девочкой, но к ней даже не прикасался. Это просто невообразимо. Скорее всего, девочка просто все выдумала!

Тем не менее, на учителя возбудили уголовное дело. А в школе его отстранили от занятий с учениками. Среди учителей его фамилия больше не значится. Симонову грозило до 20 лет колонии. Но, как оказалось, девочка попросту оговорила своего педагога.

- Была назначена экспертиза, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заученны и были скорректированы взрослыми, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге суд полностью оправдал учителя. Теперь у него есть право на реабилитацию. Но вот захочет ли Симонов вернуться в школу после пережитого, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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