«Надругался, а потом поставил «пятерку»: Суд доказал, что второклассница выдумала историю о домогательствах учителя физкультуры

История надругательства над второклассницей в школе № 375 Петербурга оказалась фантазией ученицы. В мае следователи и оперативники пришли к 60-летнему учителю физкультуры Антону Симонову (имена изменены - прим.ред.). Педагог до этого в школе был на хорошем счету. Преподаватель вот уже 40 лет работает с детьми и никаких жалоб от школьников на него не поступало. Физкультура для Симонова была смыслом жизни. Во внеурочное время учитель тренировал мальчишек и девчонок футболу и волейболу. Да и свою любовь Антон Викторович нашел в школе. Супруга педагога работает вместе с ним в школе. Для нее рассказ второклассницы стал большим шоком.

Рассказ девочки удивлял дерзким поведение учителя.

- Симонов вел урок у второго класса, - рассказал «Комсомольской правде Санкт-Петербург» источник в следствии. – Одна из учениц была освобождена от занятий. Поэтому, когда после урока все дети пошли переодеваться, девочка отправилась вместе с педагогом относить инвентарь. За отгул от физкультуры школьница должна была сдать учителю теорию. Он ее завел в кабинет, и там стал спрашивать по учебнику. Девочка отвечала на вопросы по прыжкам в длину. В это время он, по словам девочки, стал ее поглаживать, совершая "насильственные действия сексуального характера".

Когда «урок» был закончен, учитель похвалил второклассницу и поставил ей «пятерку». При этом Антон Симонов добавил: «В четверг будешь сдавать следующую тему!». Оценку девочка действительно получила. Но вот рассказ девочки про поглаживания учитель отрицал.

Симонов учит школьников вместе со своей женой

Коллеги и жена Антона Симонова не поверили в рассказ девочки. Ведь за все 40 лет работы за педагогом не было замечена интереса к девочкам. Да и все характеристики были только положительными. Что удивительно, в этой же школе учатся и сестры второклассницы.

- Антон говорит, что ничего между ним и девочкой не было, - поясняли «КП» родственники педагога. - Это даже в голове не укладывается. Жена Антона уже разговаривала с мамой девочки. И та призналась, что у Симонова учится не только младшая дочь, но и старшие. Ее дети называют нашего Антона «очень добрым». Он действительно был в классе с этой девочкой, но к ней даже не прикасался. Это просто невообразимо. Скорее всего, девочка просто все выдумала!

Тем не менее, на учителя возбудили уголовное дело. А в школе его отстранили от занятий с учениками. Среди учителей его фамилия больше не значится. Симонову грозило до 20 лет колонии. Но, как оказалось, девочка попросту оговорила своего педагога.

- Была назначена экспертиза, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заученны и были скорректированы взрослыми, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге суд полностью оправдал учителя. Теперь у него есть право на реабилитацию. Но вот захочет ли Симонов вернуться в школу после пережитого, пока неизвестно.