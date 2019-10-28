2019-10-28T14:43:28+03:00
Общество

Золотой культпоход: Петербургские музеи попали в рейтинг самых дорогих в стране

Аналитики посчитали, что средний чек на выставку или экспозицию в Северной столице превышает тысячу рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Дороже всего окультуриться в музеях Петербурга, Татарстана и Белгорода.Дороже всего окультуриться в музеях Петербурга, Татарстана и Белгорода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург – город музеев. Причем самых дорогих в России. К такому выводу пришли исследователи крупнейшего оператора фискальных данных страны, обрабатывающего данные каждой четвертой кассы России, – IT-компании «Платформа ОФД». Аналитики подсчитали, насколько активно россияне ходили в музеи в третьем квартале этого и 2018 годов и сколько на каждый культпоход тратили.

Тяга к знаниям и впечатлениям у россиян стремительно растет, а вместе с нею растут и цены. Цифры показывают: по сравнению с прошлым годом, на музеи мы стали тратить на 16 процентов больше. При этом число посещений музеев – и в помещениях, и под открытым небом – выросло на восемь процентов.

Интересно, что во внимание специалисты брали не только деньги, отданные за сам билет, но и другие «музейные» затраты: экскурсии, аудиогиды, карты и схемы, буфет, сувениры.

– Средний чек покупки в музеях за третий квартал 2019-го вырос по отношению к показателю прошлого года на восемь процентов и поднялся до уровня 540 рублей за одно посещение, – подсчитали аналитики.

Дороже всего окультуриться в музеях Петербурга, Татарстана и Белгорода: средний музейный чек в этих регионах превышает тысячу рублей.

Самые частые гости музеев – взрослые. Второе место заняли льготники. И только потом по числу купленные билетов идут дети.

КОМПЕТЕНТНО:

Иван КОРНЕЕВ, советник президента Союза музеев России, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского:

– Высокая стоимость посещения петербургских музеев связана с тем, что у нас очень много значимых федеральных музеев (Царское Село, Петергоф, Эрмитаж и другие), много сложных музейных объектов. На стоимость билета влияет, в первую очередь, сложность их содержания.

САМЫЕ ДОРОГИЕ МУЗЕИ ПЕТЕРБУРГА (одиночное посещение для взрослого россиянина без экскурсий):

Эрмитаж (билет в Главный музейный комплекс и обособленные объекты) – 700 руб.

Русский музей (комплексный билет в Михайловский дворец и Корпус Бенуа) – 700 руб.

Юсуповский дворец на Мойке (самостоятельный осмотр парадных залов и жилых покоев князя с аудиогидом) – 700 руб.

«Эрарта» – 550 руб.

Петропавловский собор (вместе с Великокняжеской усыпальницей) – 550 руб.

«Гранд Макет Россия» – 540 руб.

Павловский дворец (парадные залы дворца и жилые комнаты) – 500 руб.

КОНКРЕТНО

Как менялись средняя цены билета в музей (по данным Федеральной службы госстатистики, выборка по сентябрю), руб.?

Как менялись средняя цены билета в музей, руб.

Как менялись средняя цены билета в музей, руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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