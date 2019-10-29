Роструд: Каждый четвертый житель психоневрологических интернатов в России дееспособен

БЕЗ ПРАВА ВЫПИСКИ

Вере 42 года, и более двадцати из них она провела в психоневрологическом интернате (ПНИ). Психиатрического диагноза у женщины нет, и она полностью дееспособна. На вопрос, как так получилось, Вера пожимает плечами - да как у многих: сначала жила в детдоме, а когда окончила школу - перевели в интернат. Такая практика в нашей стране, к сожалению, не редкость: дефицит внимания, заботы со стороны родителей, педагогическая запущенность - и вот уже на детдомовском ребенке легко можно поставить клеймо легкой умственной отсталости, по сути, определив всю дальнейшую судьбу.

О своей жизни в психоневрологическом интернате Вере рассказывать особо нечего. Все по режиму: в семь утра подъем, в десять вечера отбой, прием пищи по расписанию. Полноценных семей с детьми у местных обитателей нет, потому что условий для воспитания и проживания детей нет, да и учреждение не детское. Дееспособные люди могут отлучаться за пределы интерната и даже найти подработку, однако платят им копейки, потому что на хорошую работу без документов и специальности не устроиться. Самые успешные и трудолюбивые могут заработать пару тысяч рублей в месяц и с гордостью об этом рассказывают. Телевизор - вот чем занято большинство, почти никто не читает, многие даже не умеют.

- Нет никакой цели, никакого смысла. Из-за постоянного однообразия и безделья чувствуешь себя одиноким и ненужным. Кто-то мучается от этого, а некоторые втягиваются, им нравится. Даже если они поначалу чего-то хотели от этой жизни, то со временем привыкают жить на всем готовом и ни к чему не стремятся. А я всегда хотела попасть на волю и жить как нормальный человек, - говорит Вера.

ЛЮДИ - ПЕШКИ

По данным Роструда, всего в России насчитывается более 155 тысяч пациентов психоневрологических интернатов. Из них недееспособными признано чуть более 112 тысяч - это люди, чьи проблемы со здоровьем видны невооруженным глазом. Остальные обитатели таких учреждений - порядка 43 тысяч - дееспособны. Есть среди них люди с инвалидностью, которые раньше жили в семье, были в той или иной мере социализированы, но после смерти родителей, к примеру, оказались без опеки: родственников, готовых заботиться о них, не нашлось. Есть и такие, как Вера, - одинокие люди, за которых просто некому было заступиться и помочь отстоять свои права. По сути, эти люди способны учиться, создавать семьи, работать, платить налоги. Но на практике, годами живя рядом с больными, страдающими тяжелыми психическими недугами, в тесных комнатах на несколько человек, они и сами теряют связь с внешним миром. Не знают, как вести себя в общественных местах, не умеют (а потом и не хотят) работать, не знают цену деньгам.

- Вы только представьте, эти люди могли бы жить обычной жизнью: работать, ездить в отпуск, самостоятельно решать, что и когда им делать. Но они живут в изоляции под постоянным контролем. Они вынуждены все время оправдываться, защищаться, от них требуют определенного поведения, а если есть свое мнение, позиция, то это расценивается как патология, - говорит куратор проекта «Дорога к дому» Ирина Дрозденко. - Мы хотим помочь этим людям вернуться к нормальной жизни, сделать так, чтобы они стали «как все», ведь ничего другого они не хотят.

В общежитие участники программы «Дорога к дому» живут за свой счет - на заработанные деньги. Но главное - они учатся самостоятельности.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ТРИ ШАГА К СВОБОДЕ

Основная задача проекта «Дорога к дому» - вернуть в общество людей, которым диагноз «умственная отсталость» был поставлен в первую очередь из-за педагогической запущенности, сформированной еще в детских домах-интернатах. После адаптации и обучения они могут работать и обеспечивать себя самостоятельно.

Претендентов на участие в программе «Дорога к дому» сотрудники проекта находят различными способами: кто-то обращается сам, выпускники мультицентра пишут заявления, а за кого-то хлопочут добрые люди. Для объективной оценки готовности к самостоятельной жизни создана социальная комиссия, в которую включены социальные педагоги, привлекаемые в проектное сопровождение.

На пути к новой жизни участники проходят три важных этапа. Они получают рабочую профессию в областном Мультицентре социальной и трудовой интеграции, что во Всеволожске. Затем три месяца проходят стажировку на рабочем месте и живут в общежитии за свой счет. И уже потом, в случае успешной адаптации, переходят на проживание в арендованную для них квартиру, стоимость найма которой не превышает 12 тысяч рублей в месяц. Если человек со всем справляется и заинтересован в том, чтобы изменить свою жизнь, специалисты мультицентра проводят итоговый консилиум и рекомендуют выписать инвалида из интерната.

Но и после этого человек не остается без присмотра и заботы: ему снимают квартиру рядом с новой работой и оплачивают аренду. Первое время - до полугода - новоселу помогают социальные педагоги. Они учат, как правильно оплачивать счета, следят за порядком в квартире, помогают выстраивать отношения с соседями и коллегами. Многие соцработники так привыкают к своим подопечным, что поддерживают с ними связь и после окончания формальных сроков опеки.

- В каждого нашего воспитанника мы вкладываем часть души и когда видим улыбки, искреннюю радость и благодарность, то понимаем, что все это не зря. Это очень вдохновляет! Люди не должны жить в условиях тотального бесправия, мы должны помогать ближним, - говорит социальный педагог Наталья Владимировна.

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции, что во Всеволожске, бывшие воспитанники психоневрологических интернатов нашли новых друзей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЕСТЬ НАДЕЖДА!

Сейчас в проекте «Дорога к дому» участвуют 32 человека, и Вера - одна из них. За полтора года обучения она получила две профессии, сама прошла курсы парикмахерского дела, нашла постоянную работу и теперь надеется, что скоро переедет из общежития в квартиру.

- Я хочу развиваться дальше, мне очень нравится узнавать новое. Я несколько раз ездила в Петербург, побывала в музеях. За эти полтора года я, наверное, получила больше впечатлений, чем за двадцать лет жизни в интернате, - признается Вера. А на вопрос, о чем мечтает, отвечает не сразу: «Жить как все. Работать, поехать отдыхать на море. А о чем еще можно мечтать?»

К концу 2019 года к новой самостоятельной жизни в проекте будут готовиться уже 36 молодых людей. Могло быть и больше, однако психоневрологические интернаты не очень охотно расстаются со своими обитателями. Почему? Возможно, дело в деньгах. Считайте сами: при отказе от предоставления социальных услуг в психоневрологическом интернате и аренде квартиры для работающего участника проекта затраты бюджета на его содержание, включая стоимость аренды жилья, зарплату команды проекта, оплату полисов страхования квартир, составляют около 20 тысяч рублей в месяц.

- В интернат из госбюджета на одного человека поступает сумма несравненно большая - порядка 70 тысяч рублей в месяц. Часть этих денег (далеко не основная, если речь идет о дееспособных пациентах) уходит на содержание обитателя интерната. А на что тратятся остальные средства? - задается вопросом Ирина Дрозденко.

И все-таки надежда есть: о реформировании системы психоневрологических интернатов в последнее время говорят довольно часто. Благодаря усилиям специалистов комитета по социальной защите населения правительства Ленинградской области и сотрудников проекта «Дорога к дому», удалось первыми в России изменить порядок выписки дееспособных граждан из интернатов. Разработано типовое положение по определению возможности самостоятельного проживания совершеннолетних дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, и порядку их выписки из интернатов. Этот документ предполагает, что выписка из учреждений возможна при успешном прохождении не только врачебной, но и социальной комиссии. В ее состав как раз и входят специалисты мультицентра. А недавно благотворительный фонд «Место под солнцем», который реализует проект «Дорога к дому», получил грант из президентского фонда. Это еще раз доказывает важность и нужность таких инициатив.

Наработанный проектный опыт «поддерживаемого проживания», несомненно, заслуживает внимания как в плане экономической целесообразности оптимизации бюджетных средств, высвобождающихся при выходе из стационарного учреждения дееспособных и трудоспособных граждан, так и в плане человечности к «людям с неравными возможностями», просто попавшим в непростую жизненную ситуацию.